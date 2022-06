Hà Nội: Cây đa cổ thụ gãy cành chắn ngang đường, giao thông ùn tắc

Rạng sáng 13/6, một cành lớn của cây đa giữa đường Võ Chí Công gãy đổ. Vị trí cây nằm ở gần nút giao Bưởi - Võ Chí Công. Cành cây này cao hơn 10 m, đổ chắn ngang lối lên đường trên cao hướng Nhật Tân - Cầu Giấy. Theo vị lãnh đạo Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an Hà Nội, cho hay cành cây bị gãy từ hơn 2h sáng cùng ngày Nhận tin báo, đơn vị đã cử lực lượng tới phân luồng lúc 5h sáng, đồng thời phối hợp với Công ty Công viên cây xanh Hà Nội xử lý hiện trường. Bước đầu ghi nhận không có người hoặc phương tiện bị đè trúng. Tuy nhiên, do nhánh lên đường vành đai 2 trên cao hướng đi Cầu Giấy bị phong tỏa khiến giao thông ùn tắc kéo dài. Anh Quách Công Tuấn (tài xế xe máy), cho biết mất gần 30 phút mới thoát khỏi đoạn ùn tắc. Được biết, cây đa cao 20 mét có tuổi đời trên 100 năm, được coi là linh hồn, tín ngưỡng của cả khu dân cư. Cây có từ 5 đến 6 rễ phụ. Người dân xung quanh đặt ban thờ và thường thắp hương tại đây vào các ngày rằm, lễ... >>> Xem thêm video: TP HCM: Cây đổ do mưa lớn, 1 người tử vong. (Nguồn: VTV 24).

Rạng sáng 13/6, một cành lớn của cây đa giữa đường Võ Chí Công gãy đổ. Vị trí cây nằm ở gần nút giao Bưởi - Võ Chí Công. Cành cây này cao hơn 10 m, đổ chắn ngang lối lên đường trên cao hướng Nhật Tân - Cầu Giấy. Theo vị lãnh đạo Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an Hà Nội, cho hay cành cây bị gãy từ hơn 2h sáng cùng ngày Nhận tin báo, đơn vị đã cử lực lượng tới phân luồng lúc 5h sáng, đồng thời phối hợp với Công ty Công viên cây xanh Hà Nội xử lý hiện trường. Bước đầu ghi nhận không có người hoặc phương tiện bị đè trúng. Tuy nhiên, do nhánh lên đường vành đai 2 trên cao hướng đi Cầu Giấy bị phong tỏa khiến giao thông ùn tắc kéo dài. Anh Quách Công Tuấn (tài xế xe máy), cho biết mất gần 30 phút mới thoát khỏi đoạn ùn tắc. Được biết, cây đa cao 20 mét có tuổi đời trên 100 năm, được coi là linh hồn, tín ngưỡng của cả khu dân cư. Cây có từ 5 đến 6 rễ phụ. Người dân xung quanh đặt ban thờ và thường thắp hương tại đây vào các ngày rằm, lễ... >>> Xem thêm video: TP HCM: Cây đổ do mưa lớn, 1 người tử vong. (Nguồn: VTV 24).