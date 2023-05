Hà Nội: Cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch trước ngày thông xe

Sau gần 2 năm thi công, đến nay dự án cầu vượt chữ C nằm tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 6/2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng khó khăn trong việc di chuyển công trình khiến dự án bị chậm tiến độ. Phần đường dẫn lên cầu vượt đang chờ trải thảm bêtông nhựa asphalt. Ghi nhận của PV, tại công trường, hàng chục công nhân cùng máy móc đang tập trung hoàn tất các công đoạn cuối cùng của cầu vượt chữ C. Nhiều hạng mục đã được hoàn thành như mố cầu và các trụ, lắp dựng xong 9/9 nhịp kết cấu dầm thép, đổ bêtông bản mặt cầu. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô. Sau khi hoàn thiện được kỳ vọng sẽ giảm thiểu ùn tắc. Cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch dài khoảng 320m, được khởi công từ tháng 10/2021, tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Phần phía dưới cầu cơ bản hoàn thiện, chờ trồng thêm hoa trang trí. Công nhân cũng đang tháo dần các rào chắn bằng tôn, hoàn trả mặt đường. Mật độ giao thông khu vực nút giao này luôn đông đúc trong khung giờ cao điểm.Sau khi người dân tự ý phá rào để di chuyển, gây ra cảnh hỗn loạn giao thông vào giờ cao điểm, Ban Quản lý đã cho rào lại để đảm bảo an toàn. Tuyến đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch có nhiều tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm và trường học, mật độ giao thông lớn khi vào giờ cao điểm. Cầu vượt chữ C được kỳ vọng sẽ giảm thiếu tắc đường tại nút giao này. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, cầu chữ C dự kiến thông xe vào ngày 25/6. >>> Mời độc giả xem thêm video Cây cầu vượt bộ hành chữ Y có tính thâm mỹ cao tại Hà Nội (Nguồn: HANOITV)

