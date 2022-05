Hà Nội: Cận cảnh mỏ đá bị Công ty Thuận Phát bỏ rơi, không hoàn nguyên

Mặc dù đã hết giấy phép khai thác từ năm 2019 nhưng mỏ đá của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng khai thác mỏ Thuận Phát tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai (Hà Nội) không được hoàn thổ, khắc phục môi trường và thực hiện nghĩa vụ liên quan khiến chính quyền và nhân dân địa phương bức xúc. Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội và UBND huyện Quốc Oai đã nhiều lần có văn bản đốc thúc, yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng khai thác mỏ Thuận Phát thực hiện nộp hồ sơ đóng cửa mỏ nhưng công ty này vẫn chây ì, trốn trách trách nhiệm sau khi đã "ăn" khoáng sản trong nhiều năm. Thậm chí, sau nhiều lần đốc thúc, cuối năm 2021, công ty Thuận Phát gửi hồ sơ đóng cửa mỏ đến Sở TNMT Hà Nội. Nhưng khi kiểm tra thì xét hồ sơ chưa đầy đủ nên Sở TNMT yêu cầu công ty bổ sung. Dù vậy, công ty Thuận Phát "lẩn như Chạch" cho đến nay không nộp lại. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sau hậu khai thác, trên đỉnh mỏ đá của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng khai thác mỏ Thuận Phát xuất hiện hố nước ngập sâu chừng 10 mét, rộng gần 200 m2 không được rào chắn an toàn và không thực hiện nghĩa vụ hoàn thổ, cải tạo môi trường. Toàn bộ diện tích mỏ đá nay đã được người dân tận dụng chăn thả gia súc, gia cầm. Trước đây, khi thực hiện khai thác, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng khai thác mỏ Thuận Phát tiến hành nổ mìn thường không thông báo tới người dân quanh khu vực mỏ; vị trí, thời gian nổ mìn nguy cơ mất an toàn rất cao. Quá trình vận chuyển đá còn sử dụng nhiều xe quá khổ, quá tải trở đầy làm rơi đá ra đường, ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông, tình trạng phóng nhanh vượt ẩu còn xảy ra, gây mất ATGT, bức xúc trong nhân dân. Ông Đinh Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai cho biết, người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước do bụi bẩn trong quá trình Công ty Thuận Phát sản xuất, vận hành máy bụi đá bay tràn xuống khu dân cư gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Những hộ dân sống quanh mỏ, nhà cửa thường có lớp bụi phủ, gây các bệnh như đau mắt, hô hấp và các bệnh khác. Hiện toàn bộ hệ thống nghiền, vận chuyển đá đã hoen gỉ, đứt gãy và nằm vất vưởng bên các sườn núi đá treo leo. Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2006, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (Công ty Phương Thành) nhận chuyển nhượng cổ phần và trở thành cổ đông chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Mỏ. Năm 2008, Công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, trở thành chủ sở hữu và cơ cấu lại Công ty theo hình thức Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, đổi tên thành: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khai thác Mỏ. Năm 2016, để có tên riêng dễ nhận biết ngoài tên theo lĩnh vực hoạt động, Hội đồng quản trị Công ty Phương Thành đã quyết định đổi tên Công ty thành: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khai thác mỏ Thuận Phát. Địa chỉ tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai. Giám đốc Công ty là ông Khổng Văn Hậu, Phó giám đốc ông Nguyễn Xuân Minh.

Mặc dù đã hết giấy phép khai thác từ năm 2019 nhưng mỏ đá của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng khai thác mỏ Thuận Phát tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai (Hà Nội) không được hoàn thổ, khắc phục môi trường và thực hiện nghĩa vụ liên quan khiến chính quyền và nhân dân địa phương bức xúc. Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội và UBND huyện Quốc Oai đã nhiều lần có văn bản đốc thúc, yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng khai thác mỏ Thuận Phát thực hiện nộp hồ sơ đóng cửa mỏ nhưng công ty này vẫn chây ì, trốn trách trách nhiệm sau khi đã "ăn" khoáng sản trong nhiều năm. Thậm chí, sau nhiều lần đốc thúc, cuối năm 2021, công ty Thuận Phát gửi hồ sơ đóng cửa mỏ đến Sở TNMT Hà Nội. Nhưng khi kiểm tra thì xét hồ sơ chưa đầy đủ nên Sở TNMT yêu cầu công ty bổ sung. Dù vậy, công ty Thuận Phát "lẩn như Chạch" cho đến nay không nộp lại. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sau hậu khai thác, trên đỉnh mỏ đá của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng khai thác mỏ Thuận Phát xuất hiện hố nước ngập sâu chừng 10 mét, rộng gần 200 m2 không được rào chắn an toàn và không thực hiện nghĩa vụ hoàn thổ, cải tạo môi trường. Toàn bộ diện tích mỏ đá nay đã được người dân tận dụng chăn thả gia súc, gia cầm. Trước đây, khi thực hiện khai thác, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng khai thác mỏ Thuận Phát tiến hành nổ mìn thường không thông báo tới người dân quanh khu vực mỏ; vị trí, thời gian nổ mìn nguy cơ mất an toàn rất cao. Quá trình vận chuyển đá còn sử dụng nhiều xe quá khổ, quá tải trở đầy làm rơi đá ra đường, ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông, tình trạng phóng nhanh vượt ẩu còn xảy ra, gây mất ATGT, bức xúc trong nhân dân. Ông Đinh Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai cho biết, người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước do bụi bẩn trong quá trình Công ty Thuận Phát sản xuất, vận hành máy bụi đá bay tràn xuống khu dân cư gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Những hộ dân sống quanh mỏ, nhà cửa thường có lớp bụi phủ, gây các bệnh như đau mắt, hô hấp và các bệnh khác. Hiện toàn bộ hệ thống nghiền, vận chuyển đá đã hoen gỉ, đứt gãy và nằm vất vưởng bên các sườn núi đá treo leo. Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2006, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (Công ty Phương Thành) nhận chuyển nhượng cổ phần và trở thành cổ đông chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Mỏ. Năm 2008, Công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, trở thành chủ sở hữu và cơ cấu lại Công ty theo hình thức Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, đổi tên thành: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khai thác Mỏ. Năm 2016, để có tên riêng dễ nhận biết ngoài tên theo lĩnh vực hoạt động, Hội đồng quản trị Công ty Phương Thành đã quyết định đổi tên Công ty thành: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khai thác mỏ Thuận Phát. Địa chỉ tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai. Giám đốc Công ty là ông Khổng Văn Hậu, Phó giám đốc ông Nguyễn Xuân Minh.