Hà Nội: 3 người trong một gia đình bị nam thanh niên chém trọng thương

Ngày 30/8, thông tin từ Công an huyện Thường Tín, TP Hà Nội cho biết, khoảng 7h sáng 30/8, tại thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1998, ở xã Hiền Giang) đi ra chợ thì xảy ra xô xát với anh H. ở cùng thôn. Sau đó, Bình lấy một con dao bầu của một quán bán thịt lợn đi đến nhà anh H., thì gặp chị N.L là vợ anh H.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình tại cơ quan Công an.

Đối tượng Bình vung dao đâm trúng bụng chị L. Thấy vậy anh H lao vào dùng điếu cày vụt làm rơi con dao. Không dừng lại ở đó, Bình đi về nhà lấy một con dao phay tiếp tục quay lại nhà anh H. chém gây thương tích cho mẹ và con gái anh H. Hậu quả khiến 3 người thân của anh H bị thương nặng được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an xã Hiền Giang, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an huyện Thường Tín đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, khống chế, bắt giữ đối tượng, điều tra vụ việc. Theo cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Bình có bệnh án về bệnh tâm thần, uống thuốc điều trị hàng ngày và được hưởng trợ cấp xã hội.

Hiện vụ 3 người trong một gia đình bị chém trọng thương đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.