Hà Giang: Phát hiện thi thể cô gái trẻ chìm dưới suối Thản

Ngày 17/7, thông tin từ Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, khoảng 21h30 ngày 16/7, đơn vị nhận được tin báo của Công an xã Hữu Sản về việc tại khu vực lòng suối Thản thuộc thôn Quyết Tiến (xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) người dân phát hiện thi thể chị Vừ Thị C. (SN 2005, trú tại thôn Séo Lủng A, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), chìm dưới nước.

Ảnh minh họa.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Quang đã trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Hà Giang, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Quang, chính quyền xã Hữu Sản cùng với đại diện gia đình tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi đối với Vừ Thị C. Gia đình nạn nhân cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc chị này tử vong là do suy nghĩ tiêu cực nên đã tự đi xuống suối tự tử.

Sau khi vụ việc xảy ra, cấp ủy chính quyền xã Hữu Sản đã phối hợp với các ngành của xã, thôn đưa thi thể nạn nhân về gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi động viên và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.