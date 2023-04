Gái bán dâm bị giết ở nhà nghỉ... kết thảm nghề "bán hoa"

Cô gái bán dâm bị sát hại trong nhà nghỉ: Ngày 7/3, Hà Văn Vụ (22 tuổi, trú tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) từ Bắc Ninh đi Hà Nội để xin việc và thuê một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội). Tối cùng ngày, Vụ gọi một gái bán dâm trên mạng với giá 1,5 triệu đồng. Sáng hôm sau, cô gái đòi chi phí "vui vẻ" 2,5 triệu đồng. Vụ không đồng ý và xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Trong cơn mất bình tĩnh, nam thanh niên đã đánh, bóp cổ cô gái đến tử vong. Sát hại gái mại dâm cướp tài sản: Tr.T.Th (SN 1988, quê An Giang) cùng với 4 người bạn là Tr, D, Y.D, B thuê một dãy kiôt ở phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương để hành nghề bán dâm. Ngày 19/12/2022, Tr. thấy một thanh niên đi xe máy dừng trước kiôt của Th. để vào mua dâm, sau đó Th được phát hiện đã tử vong. Theo trình bày của nhóm bạn, sau khi bị giết, các tài sản của Th. gồm 1 sợi dây chuyền bằng bạch kim, nhẫn, đồng hồ và điện thoại di động đều bị mất. Giết gái bán dâm để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án tử: Nguyễn Văn G. (22 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đưa người phụ nữ bán dâm tên D. về nhà trọ rồi siết cổ nạn nhân, cướp hơn 80 triệu đồng, điện thoại di động và nhiều trang sức. Ngày 22/9/2022, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn G. về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Về dân sự, HĐXX buộc G. bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 180 triệu đồng. Sát hại gái bán dâm vì bị đòi tiền "lần thứ hai': Nguyễn Minh Nhựt (27 tuổi, quê Bình Dương) gọi cho bà D.T.Y (45 tuổi) là người từng bán dâm cho mình. Sau khi thỏa thuận giá 300.000 đồng/lượt, Nhựt ghé phòng trọ của bà Y. tại khu dân cư Việt Sing thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau khi “mây mưa” lần hai, Nhựt bị đòi thêm 200 nghìn đồng nên ra tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết rồi cướp tài sản. Ngày 10/7/2022, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên Nhựt 18 năm tù về tội “giết người” và 3 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt bị cáo Nhựt phải chấp hành là 21 năm tù. Dùng kéo đâm chết gái bán dâm sau cuộc "vui vẻ cho thiếu tiền": Ngày 25/5/2021, Lê Minh Tá (SN 1992 ngụ thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đi xe đạp đến quán nước của chị Trần Thị Thanh Th. (SN 1981, ngụ tỉnh Sóc Trăng) ở phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng và hỏi uống nước nhưng được trả lời “ở đây không bán cà phê, chỉ có massage....”. Do trong người chỉ mang theo 80 ngàn đồng nên Tá nói “không có tiền” thì nạn nhân nói “không có tiền thì cho thiếu, bữa nào trả” nên cả hai cùng nhau thực hiện việc “mua bán”. Khi xong việc, nạn nhân kêu Tá trả tiền nên giữa hai người xảy ra cự cãi, xô xát nhau. Trong lúc gây gổ Tá dùng kéo đâm chết nạn nhân. Nghi bị nhiễm HIV sau mua dâm, người đàn ông đâm chết nạn nhân: Ngày 10/2/2021, Lê Ngọc Phượng (59 tuổi, trú xã Ea Đar, H.Ea Kar, Đắk Lắk) mua dâm tại một căn phòng của quán cà phê V.Q ở xã Cư Ni, huyện Ea Kar với bà N.T.K.O. (49 tuổi, trú H.Krông Pắk, Đắk Lắk). Sau khi mua dâm, Phượng thấy sức khỏe có nhiều biểu hiện khác thường, nghi ngờ mình bị nhiễm HIV nên đi xét nghiệm. Khi chưa có kết quả, Phượng đến quán và gọi bà O. để hỏi có bị HIV không. Sau đó, hai bên mâu thuẫn, xô xát nhau, Phượng dùng dao đâm 3 nhát vào người bà O. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sát hại dã man gái bán dâm vì bị đòi thêm 100.000 đồng: Tối 27/12/2018, Trần Văn Đức (ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM) đến chỗ kiôt bán nước của bà T. (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) để mua dâm. Sau khi mua bán dâm, bà T. yêu cầu Đức đưa thêm 100.000 đồng với giọng hăm dọa nên Đức đồng ý đưa thêm tiền. Tuy nhiên, Đức lại dùng một con dao vừa đâm vừa chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. >>> Xem thêm video: Kiên Giang: Bắt quả tang 6 cặp đang mua bán dâm. Nguồn: Kienthuc.net.

