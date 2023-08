Gã “phi công” xuống tay giết hại người tình hơn 4 tuổi trong nhà nghỉ

Theo hồ sơ vụ án, chiều 30/11/2020, từ trong phòng của một nhà nghỉ trên địa bàn phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) phát ra những tiếng động lạ. Khi mọi người tới kiểm tra thì phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm trên giường ngủ, cạnh đó là chiếc túi xách và áo khoác vẫn còn nguyên trên ghế. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tiếp nhận tin báo, Công an quận Hà Đông phối hợp cùng các phòng ban nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội khẩn trương tiếp cận hiện trường để phối hợp điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra nhận định, nạn nhân tử vong do bị siết cổ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Hiện trường vụ án là căn phòng kín, đồ đạc không có dấu hiệu bị xáo trộn. Trong chiếc túi xách của nạn nhân không có bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào, điện thoại di động cũng không thấy. Mọi dấu vết đều hết sức mong manh, mơ hồ. Nút thắt đầu tiên của vụ án cần được cơ quan công an giải mã đó chính là danh tính của nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Công an nhanh chóng làm rõ danh tính người phụ nữ xấu số là chị Đoàn Thị T. (SN 1972, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Theo thông tin xác minh, chị T. không có gia đình, nhưng nhiều năm qua sống chung với một người đàn ông kém 4 tuổi tại chính nhà mình. Trước khi xảy ra vụ án không lâu, người tình của chị T. đã lên Hà Đông để làm thợ xây. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Xâu chuỗi những dấu vết thu thập được tại hiện trường, cộng thêm những thông tin về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cơ quan điều tra xác định, động cơ gây án của hung thủ có thể do mâu thuẫn tình cảm hoặc tiền bạc. Gã người tình chung sống nhiều năm với nạn nhân bị công an liệt vào danh sách những kẻ tình nghi. Không mất quá nhiều thời gian, danh tính người đàn ông này được làm rõ là Vũ Duy Hoàng (SN 1976, cùng trú tại huyện Ứng Hòa). Được biết, trước đây, Hoàng cũng từng có một gia đình khá yên ấm. Tuy vậy, năm 2017, Hoàng quen biết với chị T. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Theo thời gian, hai người nảy sinh tình cảm yêu đương. Lạc lối trong mối tình "ngoài luồng", Hoàng quyết định ly hôn vợ rồi chuyển hẳn về ở với người tình hơn mình 4 tuổi. Trong quá trình sinh sống, do cả hai người không có công ăn việc làm ổn định, nên kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Cũng chính vì lẽ đó giữa chị T. và Hoàng không ít lần xảy ra cãi vã. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trở lại khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ án, tiến hành trích xuất camera xung quanh nhà nghỉ, cơ quan điều tra ghi nhận được hình ảnh chị T. đi cùng một người đàn ông có dáng người nhỏ nhắn. Đối chiếu thông tin, lực lượng chức năng nhận định, người đàn ông trong đoạn video ghi được có rất nhiều đặc điểm giống Vũ Duy Hoàng. (Ảnh tư liệu) Với manh mối quan trọng trên, cơ quan điều tra đã triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm Vũ Duy Hoàng nhằm phục vụ cho công tác đấu tranh, làm rõ vụ án. Chiều 1/12, biết không thể thoát tội, Hoàng đã tới trụ sở Công an quận Hà Đông để đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận, trong quá trình chung sống với chị T, nhiều lần 2 người xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Năm 2020, đối tượng đến quận Hà Đông làm thợ xây. Trong thời gian này, Hoàng nhận được điện thoại của người tình xin 4 triệu đồng để mua xe máy. Hoàng nói mình chỉ còn 1,6 triệu đồng và hẹn chị T. ra Hà Đông lấy tiền. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Chiều 29/11/2020, chị T. bắt xe buýt ra Hà Đông để gặp Hoàng. Cả 2 đưa nhau đi ăn tối rồi tìm đến một nhà nghỉ thuộc địa bàn quận Hà Đông. Sau những phút giây ân ái, mặn nồng, chị T. lại nhắc lại chuyện tiền nong. Khi Hoàng nói chỉ có 1,6 triệu đồng nên không thể đáp ứng đủ yêu cầu của chị T. khiến 2 bên lời qua tiếng lại. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Theo lời khai của Hoàng, chị T. đã chửi bới và xúc phạm nên Hoàng bỏ xuống quầy lễ tân mua 3 lon bia lên phòng uống một mình. Đến 2h ngày 30/11, Hoàng uống hết bia. Nhìn sang thấy chị T. nằm ngủ, do bực tức về việc trước đó bị chửi bới và xúc phạm nên Hoàng đã tấn công người tình. Bị đánh bất ngờ, chị T. choàng tỉnh dậy liền bị Hoàng lấy khăn bịt mũi, miệng và bóp cổ. Chỉ đến khi chị T. nằm bất động, Hoàng mới dừng tay. Biết người tình đã chết, Hoàng lấy điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi nhà nghỉ. Ngày 19/10, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Hoàng mức án tử hình (tổng hình phạt cho 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản"). >>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát bị sát hại dã man.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 30/11/2020, từ trong phòng của một nhà nghỉ trên địa bàn phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) phát ra những tiếng động lạ. Khi mọi người tới kiểm tra thì phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm trên giường ngủ, cạnh đó là chiếc túi xách và áo khoác vẫn còn nguyên trên ghế. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tiếp nhận tin báo, Công an quận Hà Đông phối hợp cùng các phòng ban nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội khẩn trương tiếp cận hiện trường để phối hợp điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra nhận định, nạn nhân tử vong do bị siết cổ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Hiện trường vụ án là căn phòng kín, đồ đạc không có dấu hiệu bị xáo trộn. Trong chiếc túi xách của nạn nhân không có bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào, điện thoại di động cũng không thấy. Mọi dấu vết đều hết sức mong manh, mơ hồ. Nút thắt đầu tiên của vụ án cần được cơ quan công an giải mã đó chính là danh tính của nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Công an nhanh chóng làm rõ danh tính người phụ nữ xấu số là chị Đoàn Thị T. (SN 1972, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Theo thông tin xác minh, chị T. không có gia đình, nhưng nhiều năm qua sống chung với một người đàn ông kém 4 tuổi tại chính nhà mình. Trước khi xảy ra vụ án không lâu, người tình của chị T. đã lên Hà Đông để làm thợ xây. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Xâu chuỗi những dấu vết thu thập được tại hiện trường, cộng thêm những thông tin về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cơ quan điều tra xác định, động cơ gây án của hung thủ có thể do mâu thuẫn tình cảm hoặc tiền bạc. Gã người tình chung sống nhiều năm với nạn nhân bị công an liệt vào danh sách những kẻ tình nghi. Không mất quá nhiều thời gian, danh tính người đàn ông này được làm rõ là Vũ Duy Hoàng (SN 1976, cùng trú tại huyện Ứng Hòa). Được biết, trước đây, Hoàng cũng từng có một gia đình khá yên ấm. Tuy vậy, năm 2017, Hoàng quen biết với chị T. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Theo thời gian, hai người nảy sinh tình cảm yêu đương. Lạc lối trong mối tình "ngoài luồng", Hoàng quyết định ly hôn vợ rồi chuyển hẳn về ở với người tình hơn mình 4 tuổi. Trong quá trình sinh sống, do cả hai người không có công ăn việc làm ổn định, nên kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Cũng chính vì lẽ đó giữa chị T. và Hoàng không ít lần xảy ra cãi vã. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trở lại khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ án, tiến hành trích xuất camera xung quanh nhà nghỉ, cơ quan điều tra ghi nhận được hình ảnh chị T. đi cùng một người đàn ông có dáng người nhỏ nhắn. Đối chiếu thông tin, lực lượng chức năng nhận định, người đàn ông trong đoạn video ghi được có rất nhiều đặc điểm giống Vũ Duy Hoàng. (Ảnh tư liệu) Với manh mối quan trọng trên, cơ quan điều tra đã triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm Vũ Duy Hoàng nhằm phục vụ cho công tác đấu tranh, làm rõ vụ án. Chiều 1/12, biết không thể thoát tội, Hoàng đã tới trụ sở Công an quận Hà Đông để đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận, trong quá trình chung sống với chị T, nhiều lần 2 người xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Năm 2020, đối tượng đến quận Hà Đông làm thợ xây. Trong thời gian này, Hoàng nhận được điện thoại của người tình xin 4 triệu đồng để mua xe máy. Hoàng nói mình chỉ còn 1,6 triệu đồng và hẹn chị T. ra Hà Đông lấy tiền. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Chiều 29/11/2020, chị T. bắt xe buýt ra Hà Đông để gặp Hoàng. Cả 2 đưa nhau đi ăn tối rồi tìm đến một nhà nghỉ thuộc địa bàn quận Hà Đông. Sau những phút giây ân ái, mặn nồng, chị T. lại nhắc lại chuyện tiền nong. Khi Hoàng nói chỉ có 1,6 triệu đồng nên không thể đáp ứng đủ yêu cầu của chị T. khiến 2 bên lời qua tiếng lại. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Theo lời khai của Hoàng, chị T. đã chửi bới và xúc phạm nên Hoàng bỏ xuống quầy lễ tân mua 3 lon bia lên phòng uống một mình. Đến 2h ngày 30/11, Hoàng uống hết bia. Nhìn sang thấy chị T. nằm ngủ, do bực tức về việc trước đó bị chửi bới và xúc phạm nên Hoàng đã tấn công người tình. Bị đánh bất ngờ, chị T. choàng tỉnh dậy liền bị Hoàng lấy khăn bịt mũi, miệng và bóp cổ. Chỉ đến khi chị T. nằm bất động, Hoàng mới dừng tay. Biết người tình đã chết, Hoàng lấy điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi nhà nghỉ. Ngày 19/10, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Hoàng mức án tử hình (tổng hình phạt cho 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản"). >>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát bị sát hại dã man.