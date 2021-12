Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ báo khách những tình huống nhạy cảm

Ngày 15/12, ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) cho biết, hiện dư luận đang băn khoăn về việc tiếp tục tổ chức diễn tập sự cố bất ngờ, không báo trước cho hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông. Ông Trường cho biết, đơn vị không tự nghĩ ra những tình huống diễn tập đó.



Theo ông Vũ Hồng Trường, trong vận hành hệ thống Metro Cát Linh - Hà Đông có 166 quy trình, trong đó bao gồm 63 tình huống khẩn cấp. Tất cả các tình huống này từng xảy ra đối với các tuyến Metro trên thế giới. Trước đó từ ngày 20/12/2020 - 31/12/2020, Metro Hà Nội đã diễn tập đủ 63 tình huống nhưng không có hành khách và không có yếu tố bất ngờ.

Sau khi được Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống ACT (Pháp) cấp chứng nhận an toàn, Metro Hà Nội tiếp tục khuyến cáo trong một năm đầu vận hành khai thác cần tiếp tục diễn tập các sự cố bất ngờ để đảm bảo sự thuần thục trong khâu xử lý, đảm bảo an toàn khi vận hành.

Tuy nhiên ông Vũ Hồng Trường cũng chia sẻ, riêng các sự cố "nhạy cảm" thì sẽ báo trước cho hành khách. Đặc biệt là tình huống liên quan đến an toàn, tính mạng của hành khách thì sẽ không bao giờ diễn tập kèm yếu tố bất ngờ. "Yếu tố bất ngờ không phải là đem hành khách ra để thí nghiệm" - ông Trường khẳng định.

Liên quan đến phản ứng của nhân dân vào tối 7/12, ông Vũ Hồng Trường cho biết Metro Hà Nội sẽ không biết thời điểm nào thì kích hoạt tình huống nào nhưng mặc nhiên theo quy trình, đơn vị sẽ áp dụng ngay các biện pháp xử lý, không để bị động, lúng túng khi xảy ra sự cố. Sắp tới tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông sẽ có thêm những tình huống diễn tập sự cố bất ngờ, không báo trước cho hành khách.

Trước đó vào tối 7/12, máy đếm trục tín hiệu ga Cát Linh bất ngờ xảy ra sự cố. Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cho biết, sự cố này chỉ là tình huống diễn tập bất ngờ mà Sở Giao thông vận tải Hà Nội đưa ra trong quá trình vận hành hành khách. Sự việc này hiện đang thu hút được nhiều quan tâm của người dân Thủ đô.