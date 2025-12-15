Hà Nội

Xã hội

Công an vào cuộc xác minh toàn diện dự án ‘Nuôi Em’

C02 đang phối hợp với công an các địa phương thu thập tài liệu, chứng cứ, tập trung làm rõ các phản ánh, tố cáo liên quan đến "Nuôi em".

Thiên Tuấn

Ngày 15/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp công an 13 tỉnh, thành phố tiến hành xác minh, rà soát toàn diện các thông tin liên quan đến dự án thiện nguyện “Nuôi Em”, nhằm làm rõ có hay không dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức, vận hành dự án.

anh-chup-man-hinh-2025-12-15-luc-184743.png

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, hiện C02 đang phối hợp với công an các địa phương thu thập tài liệu, chứng cứ, tập trung làm rõ các phản ánh, tố cáo phát sinh trong dư luận thời gian gần đây.

Theo diễn biến của vụ việc, đầu tháng 12, trên các nền tảng mạng xã hội và trong cộng đồng các nhà hảo tâm xuất hiện nhiều ý kiến nghi ngờ về tính minh bạch tài chính của dự án “Nuôi Em”, trong đó có phản ánh về dòng tiền chưa rõ ràng và việc không bảo đảm nguyên tắc “một kèm một”, tức một mã số gắn với một trẻ em cụ thể.

Tại Nghệ An, Công an tỉnh cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của một số nhà hảo tâm, đề nghị xác minh các nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tiền tài trợ trong chương trình “Nuôi Em – Nghệ An”.

Dự án “Nuôi Em” do ông Hoàng Hoa Trung (35 tuổi) khởi xướng từ năm 2014 cùng nhóm tình nguyện Ánh sáng núi rừng, ban đầu chỉ hỗ trợ bữa trưa cho vài chục trẻ em vùng cao.

Đến năm 2018, dự án chuyển sang mô hình “một người nuôi một em”, ứng dụng công nghệ trong quản lý, cấp mã số cho từng trẻ, kèm thông tin và hình ảnh cập nhật định kỳ. Từ đó, “Nuôi Em” thu hút sự tham gia của hàng nghìn nhà hảo tâm trên cả nước.

Theo công bố của ban điều hành, mỗi “anh chị nuôi” đóng góp 1.450.000 đồng/năm học, chi cho tiền ăn và một phần cơ sở vật chất. Đối tượng thụ hưởng là trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các bản vùng cao, vùng sâu, nơi chưa được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn hoặc mức hỗ trợ còn thấp.

Ở niên khóa 2025–2026, dự án công bố quy mô kỷ lục với hơn 120.000 “em nuôi”, triển khai tại hơn 900 xã đặc biệt khó khăn thuộc nhiều tỉnh, thành.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.

