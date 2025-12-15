Hà Nội

Xã hội

Thông tin mới vụ án chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa

Vợ chồng bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa đã nộp khắc phục khoảng 300 tỷ đồng.

Thiên Tuấn

Chiều 15/12, tại họp báo công tác công an năm 2025 của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) đã thông tin về quá trình điều tra vụ án tại Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục C03 thông tin, quá trình điều tra, các sản phẩm trong hệ sinh thái của Mailisa đã được thu thập. Từ đó, Cục C03 đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định chất lượng các sản phẩm này.

Đến nay, vợ chồng bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa đã nộp khắc phục khoảng 300 tỷ đồng.

malisa1-17637270110231189006911.jpg

Trước đó, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong Hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc. Sau đó, Phan Thị Mai câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hong Kong) để được cấp CFS tại Hong Kong, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hong Kong thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 08 đối tượng về tội "Buôn lậu", quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm:

1. Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa;

2. Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc;

3. Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng;

4. Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare;

5. Vương Phượng Nghi, Giám đốc;

6. Võ Hoài Sơn;

7. Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn;

8. Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

