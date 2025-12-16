86 năm tù cho những kẻ gieo rắc cái chết trắng

Ngày 16/12, Toà án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo, gồm: Trần Hữu Hướng (SN 1990), Mai Văn Sơn (SN 1982), Nguyễn Văn Gành (SN 1990, cùng trú tỉnh Quảng Trị); Hoàng Thị Như Ý (SN 1997) và Lê Phước Bảo Hân (SN 1995, cùng trú TP. Huế) về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Hướng và Ý quen biết nhau từ năm 2023 thông qua chồng của Ý là Nguyễn Thanh Tuấn (đã bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy).

Đầu tháng 6/2024, Hướng thỏa thuận với Ý khi có ma túy gửi vào Huế thì nhờ Ý tìm người nhận, đổi lại sẽ cho tiền trang trải cuộc sống, Ý đồng ý.

Sau đó, Hướng đặt mua ma túy từ tỉnh Quảng Trị, thuê người nhận và vận chuyển vào TP Huế. Ngày 15/6/2024, Hướng vào Huế và ở lại nhà Ý.

Nhóm bị cáo tai phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh

Đến tối 17/6/2024, Hướng liên lạc với Sơn hướng dẫn đến thị trấn Lao Bảo nhận 42 triệu đồng để mua ma túy. Sau khi nhận “hàng”, Sơn giấu ma túy tại vườn nhà bà ngoại, rồi theo chỉ đạo của Hướng, cho vào khuôn, đúc thành khối bê tông và sơn màu phản quang nhằm tránh bị phát hiện.

Tiếp đến, Hướng liên hệ Gành nhờ nhận “gói đồ” từ Sơn và gửi xe vào Huế. Gành biết bên trong là ma túy, nhưng vẫn đồng ý do trước đó đã nhiều lần vận chuyển thuê cho Hướng để lấy tiền công.

Ngày 19/6/2024, Gành nhận khối bê tông chứa ma túy, ngụy trang cùng chậu hoa rồi gửi xe khách vào Huế theo chỉ dẫn. Chiều cùng ngày, số hàng được đưa về Huế. Do lo ngại không an toàn, Hướng và Ý cho chuyển khối bê tông cùng chậu hoa đến trước số nhà 107 Vạn Xuân để tạm cất giữ.

Rạng sáng 20/6/2024, Ý liên hệ Hân nhờ vận chuyển số hàng này về nhà cất giấu, hứa trả công bằng 3 gói ma túy hồng phiến. Hân biết rõ bên trong có ma túy nhưng vẫn đồng ý để sử dụng và bán kiếm lời.

Khoảng 5h ngày 20/6/2024, khi Hân cùng người khác chuẩn bị đưa khối bê tông lên taxi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Tang vật thu giữ là 957,59g ma túy loại Methamphetamine.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Hữu Hướng 20 năm tù; Hoàng Thị Như Ý 18 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Các bị cáo Mai Văn Sơn, Nguyễn Văn Gành cùng mức án 16 năm 6 tháng tù và Lê Phước Bảo Hân 15 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

