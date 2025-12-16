Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

86 năm tù cho những kẻ gieo rắc cái chết trắng

Nhóm đối tượng đang vận chuyển gần 1kg ma tuý đi tiêu thụ, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Huế phát hiện, bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 16/12, Toà án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo, gồm: Trần Hữu Hướng (SN 1990), Mai Văn Sơn (SN 1982), Nguyễn Văn Gành (SN 1990, cùng trú tỉnh Quảng Trị); Hoàng Thị Như Ý (SN 1997) và Lê Phước Bảo Hân (SN 1995, cùng trú TP. Huế) về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Hướng và Ý quen biết nhau từ năm 2023 thông qua chồng của Ý là Nguyễn Thanh Tuấn (đã bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy).

Đầu tháng 6/2024, Hướng thỏa thuận với Ý khi có ma túy gửi vào Huế thì nhờ Ý tìm người nhận, đổi lại sẽ cho tiền trang trải cuộc sống, Ý đồng ý.

Sau đó, Hướng đặt mua ma túy từ tỉnh Quảng Trị, thuê người nhận và vận chuyển vào TP Huế. Ngày 15/6/2024, Hướng vào Huế và ở lại nhà Ý.

z7332061795732-57487b86f3c87ba3f3f8517d9a736bb8.jpg
Nhóm bị cáo tai phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh

Đến tối 17/6/2024, Hướng liên lạc với Sơn hướng dẫn đến thị trấn Lao Bảo nhận 42 triệu đồng để mua ma túy. Sau khi nhận “hàng”, Sơn giấu ma túy tại vườn nhà bà ngoại, rồi theo chỉ đạo của Hướng, cho vào khuôn, đúc thành khối bê tông và sơn màu phản quang nhằm tránh bị phát hiện.

Tiếp đến, Hướng liên hệ Gành nhờ nhận “gói đồ” từ Sơn và gửi xe vào Huế. Gành biết bên trong là ma túy, nhưng vẫn đồng ý do trước đó đã nhiều lần vận chuyển thuê cho Hướng để lấy tiền công.

Ngày 19/6/2024, Gành nhận khối bê tông chứa ma túy, ngụy trang cùng chậu hoa rồi gửi xe khách vào Huế theo chỉ dẫn. Chiều cùng ngày, số hàng được đưa về Huế. Do lo ngại không an toàn, Hướng và Ý cho chuyển khối bê tông cùng chậu hoa đến trước số nhà 107 Vạn Xuân để tạm cất giữ.

Rạng sáng 20/6/2024, Ý liên hệ Hân nhờ vận chuyển số hàng này về nhà cất giấu, hứa trả công bằng 3 gói ma túy hồng phiến. Hân biết rõ bên trong có ma túy nhưng vẫn đồng ý để sử dụng và bán kiếm lời.

Khoảng 5h ngày 20/6/2024, khi Hân cùng người khác chuẩn bị đưa khối bê tông lên taxi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Tang vật thu giữ là 957,59g ma túy loại Methamphetamine.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Hữu Hướng 20 năm tù; Hoàng Thị Như Ý 18 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Các bị cáo Mai Văn Sơn, Nguyễn Văn Gành cùng mức án 16 năm 6 tháng tù và Lê Phước Bảo Hân 15 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Công an #Toà án #TP Huế #bị cáo #mua bán #vận chuyển

Bài liên quan

Xã hội

Rủ nhau “chơi” ma tuý, đôi bạn thân lĩnh gần 8 năm tù

Với cáo buộc tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Phạm Thắng và Trần Đức Hạnh bị Toà án Nhân dân khu vực 5 - Hà Tĩnh tuyên phạt gần 8 năm tù giam.

Toà án Nhân dân khu vực 5 - Hà Tĩnh vừa tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử rút kinh nghiệm nội bộ đối với Phạm Thắng (SN 1979) và Trần Đức Hạnh (SN 1979, cùng trú tại xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, sáng 5/6, Phạm Thắng đã đưa cho Trần Đức Hạnh 900.000 đồng để đi mua hộ ma túy, (Thắng nhờ mua 500.000 đồng heroin và 400.000 đồng hồng phiến).

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xóa đường dây vận chuyển ma tuý xuyên biên giới ở An Giang

Đang vận chuyển lượng lớn ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, đối tượng Phạm Thanh Lương đã bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Ngày 7/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, bắt 01 đối tượng, thu giữ 4kg ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 14h45 ngày 28/11, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm/Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm miền nam, Phòng PC04 Công an tỉnh An Giang, Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tuần tra, kiểm soát tại khu vực chợ Khánh An thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Xem chi tiết

Xã hội

Mang 2 tiền án về ma tuý vẫn tiếp tục đi buôn 'cái chết trắng'

Dù đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chưa được xóa án tích, nhưng Danh Bé Lợi (An Giang) vẫn tiếp tục mua, bán trái phép "cái chết trắng".

Ngày 29/11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam đối với Danh Bé Lợi (SN 1991, trú tại khu phố Minh Long, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 21/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Âu Dương Lân, Tổ công tác Công an phường Rạch Giá phát hiện đối tượng Danh Bé Lợi đang ngồi trên ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới