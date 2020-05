Đường Nhuệ cho vay "cắt cổ"... lãi suất 20-30%/tháng?

Ngày 11/5 vừa qua, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử tại Thái Bình phiên phúc thẩm vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962, Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết) và vợ Phạm Thị Quyết (SN 1967) với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong phiên này, Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) được triệu tập với vai trò là nhân chứng. Tuy nhiên, kết luận của HĐXX phiên toà phúc thẩm vụ trên đã kiến nghị xem xét tội danh “Cho vay nặng lãi” đối với Đường Nhuệ. Trong đơn tố cáo, đơn kháng cáo cũng như lời khai tại phiên phúc thẩm, 2 bị can ông Lẫm, bà Quyết vẫn khẳng định có vay của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) dẫn đến bị "đại ca giang hồ đất Thái Bình" cho đàn em đến chiếm cứ, cướp tài sản của công ty. Đáng chú ý là lời khai của vợ chồng Lẫm, Quyết cho biết toàn bộ số tiền vay trên đềuvay dưới hình thức "nặng lãi". Cụ thể, bị can Phạm Thị Quyết khai nhận năm 2017 đã vay 2 khoản tiền với tổng số 1,7 tỷ đồng của vợ chồng Đường Nhuệ. Cả 2 khoản đều là vay lãi. Trong đó, một khoản vay 1,2 tỷ đồng có lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày. Khoản vay còn lại là 500 triệu đồng có lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Toàn bộ 2 khoản vay trên đều được "ghi nợ" trong sổ của vợ Đường Nhuệ là Nguyễn Thị Dương. Tại phiên tòa, Đường Nhuệ cũng thừa nhận có cho cho vợ chồng Lẫm, Quyết vay 1,7 tỷ đồng và không phủ nhận việc bà Quyết khai đã vay tiền với mức lãi xuất nói trên. Chính vì vậy, trong kết luận phiên toà của HĐXX, ngoài tuyên huỷ án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại với vụ án "lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với vợ chồng Lẫm, Quyết, vị thẩm phán, Chủ toạ phiên toà Ngô Hồng Phúc đã kiến nghị thêm 2 vấn đề liên quan đến Đường Nhuệ. (Trụ sở công ty Lâm Quyết bị đập phá) Cụ thể, HĐXX kiến nghị huỷ quyết định không khởi tố vụ án hình sự về tội danh "Huỷ hoại tài sản" của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình và trong vụ chiếm Công ty Lâm Quyết và tiến hành khởi tố vụ án này, HĐXX còn kiến nghị điều tra về hành vi cho vay nặng lãi của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương. Kết thúc phiên xét phúc thẩm, chủ tọa phiên tòa tuyên bố: "Căn cứ hồ sơ và lời khai của vợ chồng ông bà Lẫm, Quyết và các chứng cớ khác cho thấy 2 vợ chồng Lẫm, Quyết đã vay 1,7 tỷ đồng của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nhuyễn Thị Dương với mức lãi 2.000 đồng và 3.000 đồng/triệu đồng/ngày. Mức lãi cao hơn ít nhất 6 lần so với mức lãi xuất mà Ngân hàng Nhà nước quy định. Vì vậy, HĐXX kiến nghị điều tra Nguyễn Xuân Đường về hành vi "cho vay nặng lãi". Như vậy, Đường Nhuệ bị kiến nghị điều tra thêm 2 tội danh là "huỷ hoại tài sản" và "cho vay nặng lãi". Trước đó, "đại ca giang hồ đất Thái Bình" này đã bị khởi tố với 3 tội danh. Trên mạng xã hội, Đường Nhuệ liên tục khoe nhà, khoe xe. Ngoài căn nhà ngã tư đường làm đại bản doanh, vợ chồng Đường đều sở hữu xe sang. Đường Nhuệ khi chưa bị bắt từng đe dọa con nợ: "Sổ đỏ nhà tao chất cao hơn cả nhà mày". Mới đây, trao đổi với báo chí, đại diện lãnh đạo Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, các thông tin liên quan đến việc “gây sức ép”, cạnh tranh đấu giá đất không lành mạnh do Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Bình thụ lý điều tra. Công an TP Thái Bình đang thu thập thông tin và tổng hợp nên sẽ thông tin sau.





Nguồn VTC News

