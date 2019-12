Du khách thích thú khi "tuyết" phủ trắng đỉnh Fansipan

Đêm về sáng 5/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai biến tính, gây ra hiện tượng ban đêm bầu trời ít mây, khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm sâu. Theo đó, tại khu vực cáp treo trên đỉnh Fansipan, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Do nhiệt độ giảm thấp, hơi nước trong lớp không khí sát mặt đất gặp lạnh đã ngưng tụ lại tạo thành sương muối, phủ trắng xóa mặt đất. Theo ông Nguyễn Tiến Viên (nhân viên khu cáp treo Fansipan) trả lời trên báo Nhân Dân cho biết, sương muối xuất hiện với cường độ trung bình, hình thành từ khoảng nửa đêm về sáng, trải một lớp khá dày trên đường đi, bậc đá lên xuống, sàn gỗ, cành cây, ngọn cỏ mọc sát mặt đất, tạo thành một lớp trắng xóa. Khi có ánh nắng mặt trời rọi xuống, nhiệt độ tăng lên, sương muối tan dần. Đây là đợt sương muối đầu tiên xuất hiện ở đỉnh Fansipan trong mùa đông năm nay. Theo dự báo của Đài Khí tượng, Thủy văn Lào Cai, đêm nay (5/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở đỉnh Fansipan tiếp tục giảm thấp. Theo đó, sương muối khả năng xuất hiện dày đặc hơn và lan tỏa xuống các vùng thấp lân cận trong khu vực, bao gồm cả thị trấn Sa Pa. Do đây là đợt sương muối đầu tiên xuất hiện ở đỉnh Fansipan trong năm nay nên càng thu hút nhiều khách du lịch đến đây thăm quan. Khách du lịch thích thú với hiện tượng sương muối trên đỉnh Fansipan. Sương muối phủ trắng trên đỉnh Fansipan. Sương muốn phủ trắng lá cây tại khu vực đỉnh Fansipan (cao 3.143m) có nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Ngắm tuyết rơi mùa hè trên đỉnh Fansipan. (Nguồn: VTC1)

