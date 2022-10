Động cơ đê hèn của kẻ hiếp dâm nữ sinh rồi bị cắn đứt lưỡi

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 4/2017, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Chu Thế Quang (SN 1979, quê Thanh Hóa) về hành vi " Hiếp dâm". Nạn nhân trong vụ án là chị Hoàng Thu H. (25 tuổi, quê Hà Nội). Bản thân chị H. vốn là nữ sinh viên mới tốt nghiệp, đang khát khao tìm kiếm việc làm. Vừa làm hồ sơ, gửi trực tiếp khắp nơi, chị H. còn đăng tin tìm việc lên các trang mạng xã hội với đầy đủ thông tin cá nhân, trong đó có số điện thoại để liên hệ. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Ngày 4/4/2017, điện thoại của chị H. bất ngờ đổ chuông. Từ đầu dây bên kia, Chu Thế Quang tự xưng là Giám đốc một doanh nghiệp về xây dựng đang có nhu cầu cần tuyển kế toán đi làm việc ngay. Tuy nhiên, do đang ốm, nên chị H. nài nỉ xin lùi lại ngày nộp hồ sơ. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Tới trưa 17/4, Quang hẹn gặp chị H. tại một quán cà phê nhỏ nằm trên đường Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Tại đây, sau khi xem xong hồ sơ, Quang cho biết chị H. đủ điều kiện đi làm và có thể bắt đầu công việc vào sáng ngày hôm sau. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Khoảng 7h sáng 18/4, Quang nhắn tin hẹn chị H. tới văn phòng công ty để làm thẻ ra vào. Tuy vậy, thực chất địa chỉ mà Quang dụ chị H. tới là phòng trọ của gã nằm trên phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Trong tâm lý khấp khởi của người vừa tìm được việc, chị H. lập tức đi xe máy tới điểm hẹn, mà không hề hay biết những hiểm nguy đang rình rập mình ở phía trước. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Khi tới nơi, Quang dẫn chị H. lên phòng, rồi lợi dụng sơ hở, khống chế giở trò đồi bại. Phát hiện đối tượng có ý đồ xấu, chị H. chống trả, thậm chí cắn đứt đầu lưỡi của Quang, nhưng gã vẫn không chịu buông tha. Sau khi đã thỏa mãn thú tính, Quang thả chị H. kèm lời đe dọa, nếu để lộ sự việc ra ngoài, gã sẽ giết không tha. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Sau khi rời khỏi hang ổ của tên "yêu râu xanh", chị H. lập tức tìm tới trụ sở Công an quận Cầu Giấy để trình báo sự việc. Xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an quận Cầu Giấy đã triển khai lực lượng, nhanh chóng bắt giữ Chu Thế Quang khi gã đang lẩn trốn tại địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội). Chu Thế Quang vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó ở Thanh Hóa. Do ham chơi, lêu lổng, nên gã bỏ học từ năm lớp 7. Sau đó Quang lang thang vào tận tỉnh Đồng Nai làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Tại đây, Quang xây dựng gia đình cùng một người phụ nữ và có chung một cậu con trai. Tuy nhiên với bản tính chơi bời, lêu lổng, Quang không chịu tu chí làm ăn, vun đắp tổ ấm gia đình. Chỉ sau một thời gian ngắn, vợ chồng gã quyết định đường ai nấy đi. Sau đó Quang bỏ ra Hà Nội sống vất vưởng. Gã tiếp tục trượt dài với lối sống bệnh hoạn cùng những suy nghĩ lệch lạc. Có nhiều thời gian rảnh rỗi, Quang lang thang trên mạng và bắt gặp nhiều cô gái, nữ sinh có nhu cầu tìm việc làm. Gã lập tức lên kế hoạch để thực hiện hành vi đê tiện. Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan điều tra, lý giải cho hành vi đê tiện của mình, Quang còn nói dối trắng trợn là do yêu nạn nhân và không kiềm chế được bản thân. Mặc dù trước đó, giữa Quang và chị H. chưa hề quen biết nhau. Và đối tượng vẫn tự huyễn hoặc rằng mình là chủ doanh nghiệp, có nhu cầu tìm người làm thuê thực sự. Với tội ác đã gây ra, Chu Thế Quang sau đó đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật. >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm.Nguồn: ĐTHĐT.

