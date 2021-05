“Đoàn Ngọc Hải” thứ 2 và những người hùng trong tâm dịch Bắc Giang

“Đoàn Ngọc Hải” phiên bản Quảng Bình lái xe cứu thương vượt 600 km ra Bắc Giang chống dịch: Đó là anh Đặng Minh Trí, nhân viên Công ty TNHH vận tải Tâm Trí ở xã Đức Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình). Trước tình hình dịch bệnh ở Bắc Giang phức tạp, anh Trí đã xe cứu thương từ Quảng Bình ra Bắc Giang tham gia chống dịch COVID-19. Tại Bắc Giang, anh Trí được bố trí về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ vận chuyển người và thiết bị y tế. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định tặng Bằng khen cho thanh niên tình nguyện lái xe cứu thương từ tỉnh Quảng Bình ra Bắc Giang tham gia chống dịch COVID-19 Đặng Minh Trí. (Ảnh: Báo Giao thông) “Đoàn Ngọc Hải” phiên bản Đỗ Tuấn Kiên và Phạm Phúc Đức: Anh Kiên và anh Đức từ cơ sở phục vụ bệnh nhân người có công 27/7 (Hà Nội) đến Bắc Giang góp sức chống dịch. Nhiều ngày qua, các anh xe cứu thương chuyên dụng trực 24/24 giờ để vận chuyển các F0, F1 ở huyện Việt Yên đến nơi cách ly, điều trị. (Ảnh: Báo Bắc Giang) Người thợ nhôm kính từ Đà Lạt ra Bắc Giang hỗ trợ chống dịch: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Bắc Giang, anh Nguyễn Vũ Trung Hiếu (SN 1980, ở phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã đến Bắc Giang, ủng hộ 100 triệu đồng và tình nguyện tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ chống dịch. Công việc của anh là bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến các vùng dịch, khu cách ly; hoặc lắp đặt, kê dọn tại những điểm trưng tập làm nơi cách ly tập trung… Một sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương chi viện Bắc Giang ngất xỉu do kiệt sức: Ngày 26/5, khi đang test kháng nguyên nhanh, sàng lọc COVID-19 cho người dân tại Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, một sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã ngất xỉu do kiệt sức. Sáng cùng ngày, đoàn tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho khoảng 6,8 nghìn người dân và công nhân đang sinh sống tại thôn Núi Hiểu. Trước đó, ngày 16/5, 200 sinh viên, cán bộ của trường đã sang Bắc Giang chi viện. Công việc của họ là lâý mẫu xét nghiệm cho người dân, công nhân. Đoàn phấn đấu lấy khoảng 20 nghìn mẫu bệnh phẩm mỗi ngày. (Ảnh: Báo Bắc Giang) 200 cán bộ y, bác sĩ Quảng Ninh tình nguyện sang Bắc Giang chống dịch: Ngày 15/5, 200 cán bộ, y, bác sĩ tình nguyện cùng các trang thiết bị y tế hiện đại của tỉnh Quảng Ninh đã tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19. Tại Bắc Giang, đoàn đã vượt qua mọi vất vả, khó khăn, nguy hiểm, ngày đêm không ngừng nghỉ, thần tốc lấy mẫu bệnh phẩm, khẩn trương triển khai xét nghiệm để sớm phát hiện ra các ca bệnh... Hàng chục cán bộ y tế của Yên Bái "chi viện" Bắc Giang: Ngày 26/5, đoàn công tác của ngành y tế Yên Bái gồm 20 cán bộ y tế đã có mặt tại Bắc Giang, trực tiếp tham gia công tác chống dịch tại điểm nóng. Trước đó, từ ngày 17/5, 15 cán bộ, y, bác sĩ tỉnh Yên Bái đã đến Bắc Giang hỗ trợ truy vết và xét nghiệm. Hiện nay, 15 cán bộ này đang tiếp tục triển khai hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang truy vết tiếp xúc gần F1 qua điện thoại. Y bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện cho tỉnh Bắc Giang. Chiều 26/5, Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh với 13 thành viên đã đến chi viện cho tỉnh Bắc Giang trong công tác chống dịch COVID-19 cùng với nhiều trang thiết bị y tế cần thiết. Họ đều là những người có năng lực chuyên môn cao, từng chi viện cho các tỉnh, thành miền Trung và miền Nam trong những đợt dịch COVID-19 trước đây. Lực lượng này sẽ tiếp ứng kịp thời cho Bắc Giang khi có các tình huống xảy ra như bệnh nhân COVID-19 phải cấp cứu, lọc máu, chạy ECMO… Bắc Giang không đơn độc trong cuộc chiến chống dịch COVID-19: Nhiều đoàn hỗ trợ từ Bộ Y tế, Học viện Quân y, Quân khu 1, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Thái Nguyên, Đà Nẵng, Hà Nội... hỗ trợ cả nhân lực và vật tư y tế. Nhờ những tấm lòng trên, cùng với sự nỗ lực của cả tỉnh, của cả nước, Bắc Giang đang khoanh vùng dịch, dần khống chế dịch bệnh. Huy động tổng lực hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch, phát triển kinh tế: Ngày 26/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ưu tiên cao nhất, cả nước dồn tổng lực hỗ trợ Bắc Ninh và Bắc Giang để đẩy lùi, ngăn chặn dịch bệnh sớm nhất có thể trong những ngày tới, bảo đảm sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là trong các khu công nghiệp. >>> Mời độc giả xem thêm video Đoàn Y, bác sĩ Quảng Ninh khẩn trương chống dịch tại Bắc Giang. Nguồn: QTV

