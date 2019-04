Diễn biến mới vụ trưởng thôn bị nhóm côn đồ bắn trọng thương

1. Vụ trưởng thôn bị nhóm côn đồ bắn trọng thương: Khoảng 17h30 ngày 5/4, ông Nguyễn Viết Lý, trú xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng nhiều người dân trong xã đi rừng về. Khi đến đoạn Khe Tuần (xã Hương Vĩnh), bất ngờ có 1 chiếc xe bán tải áp sát vào nhóm người đi rừng, rút súng bắn liên tiếp vào đùi khiến ông Lý ngã gục xuống đường. Nạn nhân hiện là Trưởng thôn Vĩnh Phúc (xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê). 2. Vụ hỗn chiến, nổ súng trong quán nhậu: Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Cao Minh Thắng (33 tuổi) ngụ phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột và Nguyễn Văn Mỹ (27 tuổi) ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar về tội cố ý gây thương tích. (ảnh: Infonet)Hai đối tượng này được cho là có liên quan vụ hỗn chiến, nổ súng tại một quán nhậu trên đường Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Được biết, nhóm đối tượng Thắng và Mỹ còn đánh nhầm một đôi vợ chồng đến ăn tại quán khiến 2 nạn nhân phải nhập viện điều trị. Trong ảnh: Trong ảnh: Cơ quan công an thu giữ nhiều hung khí. (ảnh: Người Lao động) 3. Vụ mua bán ma túy lớn nhất Bạc Liêu: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa khởi tố và bắt giữ thêm 3 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn tỉnh. Như vậy, đến thời điểm này đã có 4 đối tượng liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất Bạc Liêu bị bắt giữ.Đây là đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bị lực lượng công an triệt phá, đường dây ma túy này do Nguyễn Thị Bình cầm đầu. Bình là đối tượng có tiền án về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.4. Vụ 2 thiếu niên cướp giật điện thoại di động: Do muốn có tiền ăn chơi nên 2 thiếu niên 15 và 16 tuổi đã thực hiện hành vi cướp giật 2 điện thoại di động của phụ nữ đi xe máy. Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 2 đối tượng cướp giật. 5. Bắt 34 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà: Ngày 6/4, Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng bắt quả tang 34 người tham gia cá cược đá gà trong quán cà phê. Tại hiện trường, Công an thu giữ 25 xe máy, 10 triệu đồng tiền mặt và một số con gà trên sới. Chủ quán cà phê là Nguyễn Đức Huy (30 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Huy nuôi gà đá phía sau quán và tổ chức đá gà cá cược ăn tiền./.

1. Vụ trưởng thôn bị nhóm côn đồ bắn trọng thương: Khoảng 17h30 ngày 5/4, ông Nguyễn Viết Lý, trú xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng nhiều người dân trong xã đi rừng về. Khi đến đoạn Khe Tuần (xã Hương Vĩnh), bất ngờ có 1 chiếc xe bán tải áp sát vào nhóm người đi rừng, rút súng bắn liên tiếp vào đùi khiến ông Lý ngã gục xuống đường. Nạn nhân hiện là Trưởng thôn Vĩnh Phúc (xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê). 2. Vụ hỗn chiến, nổ súng trong quán nhậu: Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Cao Minh Thắng (33 tuổi) ngụ phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột và Nguyễn Văn Mỹ (27 tuổi) ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar về tội cố ý gây thương tích. (ảnh: Infonet) Hai đối tượng này được cho là có liên quan vụ hỗn chiến, nổ súng tại một quán nhậu trên đường Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Được biết, nhóm đối tượng Thắng và Mỹ còn đánh nhầm một đôi vợ chồng đến ăn tại quán khiến 2 nạn nhân phải nhập viện điều trị. Trong ảnh: Trong ảnh: Cơ quan công an thu giữ nhiều hung khí. (ảnh: Người Lao động) 3. Vụ mua bán ma túy lớn nhất Bạc Liêu: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa khởi tố và bắt giữ thêm 3 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra trên địa bàn tỉnh. Như vậy, đến thời điểm này đã có 4 đối tượng liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất Bạc Liêu bị bắt giữ. Đây là đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bị lực lượng công an triệt phá, đường dây ma túy này do Nguyễn Thị Bình cầm đầu. Bình là đối tượng có tiền án về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. 4. Vụ 2 thiếu niên cướp giật điện thoại di động: Do muốn có tiền ăn chơi nên 2 thiếu niên 15 và 16 tuổi đã thực hiện hành vi cướp giật 2 điện thoại di động của phụ nữ đi xe máy. Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 2 đối tượng cướp giật. 5. Bắt 34 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà: Ngày 6/4, Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng bắt quả tang 34 người tham gia cá cược đá gà trong quán cà phê. Tại hiện trường, Công an thu giữ 25 xe máy, 10 triệu đồng tiền mặt và một số con gà trên sới. Chủ quán cà phê là Nguyễn Đức Huy (30 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Huy nuôi gà đá phía sau quán và tổ chức đá gà cá cược ăn tiền./.