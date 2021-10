Điểm tin sáng 3/10: Công bố nguyên nhân Bí thư thị trấn tử vong trong ô tô

Nguyên nhân Bí thư thị trấn Lai Uyên tử vong trong ô tô: Ngày 3/10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã có kết luận nguyên nhân ông Lê Nguyên Vũ (45 tuổi, Bí thư thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) tử vong trong ô tô ngày 14/9. Kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan pháp y kết luận ông Vũ tử vong do uống thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Dùng thủ đoạn tinh vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng: Lê Thanh Phụng (SN 2003, ở Quảng Trị) lập tài khoản Facebook ảo tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên chúa và kết bạn với các Linh mục, Sơ rồi nhắn tin làm quen. Sau đó, Phụng gỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện. Khi nạn nhân cung cấp các thông tin cá nhân Phụng lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phụng vừa bị Công an tỉnh này bắt giữ. Bắt một Phó Bí thư đảng ủy xã ở Nghệ An: Ngày 3/10, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ bắt giữ ông Nguyễn Bỉnh Khảng Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Châu, ông Hoàng Văn Chắt - nguyên cán bộ văn phòng đất huyện Quỳnh Lưu (hiện ông Chắt đã nghỉ hưu). Cả hai bị bắt để điều tra, làm rõ nhiều sai phạm liên quan đến đất đai. Hai thợ gặt tử vong trên cánh đồng ở Hải Dương. Ngày 3/10, UBND huyện Cẩm Giàng, Hải Dương cho biết, người dân phát hiện hai thợ gặt tử vong tại cánh đồng thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách bên cạnh chiếc máy gặt đang nổ máy. Danh tính là nạn nhân là V.V.M (SN 1967) và T.V.H (SN 1993), đều có HKTT tại thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang. Bắt ổ nhóm “tín dụng đen” với lãi suất 730%/năm: Ngày 3/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt 5 đối tượng cho vay nặng lãi. Theo lời khai của 5 đối tượng trên, khoảng 120 người vay tiền rải rác ở các địa bàn Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình với tổng số tiền cho vay khoảng 5 tỷ đồng, lãi suất từ 365%/năm đến 730%/năm, thu lợi bất chính khoảng 1,4 tỷ đồng. Hô hào, lôi kéo nhiều người gây rối chốt kiểm dịch, 4 đối tượng bị tạm giữ: Ngày 3/10, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. 4 đối tượng đã có hành vi hô hào, lôi kéo nhiều người đi cùng gây rối trật tự công cộng, phá hàng rào chắn để vượt chốt. Bắt 2 nhân viên y tế ở quận Bình Tân tuồn thuốc trị COVID bán cho dân: Nguyễn Văn Thừa (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn,TP HCM) là nhân viên quản lý kho dược đã lấy thuốc kháng vi rút cấp phát miễn phí để tuồn cho Huỳnh Phương Thảo (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình) là nhân viên y tế của Trung tâm y tế rồi bán cho người dân. Ngày 3/10, Công an quận Bình Tân cho biết, vừa bắt tạm giam 2 đối tượng này. Án mạng từ mâu thuẫn khi đi thang máy: Bực tức vì đồng nghiệp không nhường mình khi đi thang máy, Nguyễn Đình Hưởng (18 tuổi, ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh) rủ thêm bạn ra tay giết anhLý Khánh L. (21 tuổi ở Sơn La) đều là công nhân tại Công ty TNHH ITM (tại KCN VSIP ở huyện Tiên Du). Ngày 3/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng này. >>>> Xem thêm video: Một gia đình kêu cứu vì liên tục bị tạt sơn, đánh đập bằng gậy gộc. Nguồn: ANTV.

Nguyên nhân Bí thư thị trấn Lai Uyên tử vong trong ô tô: Ngày 3/10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã có kết luận nguyên nhân ông Lê Nguyên Vũ (45 tuổi, Bí thư thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) tử vong trong ô tô ngày 14/9. Kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan pháp y kết luận ông Vũ tử vong do uống thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Dùng thủ đoạn tinh vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng: Lê Thanh Phụng (SN 2003, ở Quảng Trị) lập tài khoản Facebook ảo tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên chúa và kết bạn với các Linh mục, Sơ rồi nhắn tin làm quen. Sau đó, Phụng gỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện. Khi nạn nhân cung cấp các thông tin cá nhân Phụng lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phụng vừa bị Công an tỉnh này bắt giữ. Bắt một Phó Bí thư đảng ủy xã ở Nghệ An: Ngày 3/10, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ bắt giữ ông Nguyễn Bỉnh Khảng Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Châu, ông Hoàng Văn Chắt - nguyên cán bộ văn phòng đất huyện Quỳnh Lưu (hiện ông Chắt đã nghỉ hưu). Cả hai bị bắt để điều tra, làm rõ nhiều sai phạm liên quan đến đất đai. Hai thợ gặt tử vong trên cánh đồng ở Hải Dương. Ngày 3/10, UBND huyện Cẩm Giàng, Hải Dương cho biết, người dân phát hiện hai thợ gặt tử vong tại cánh đồng thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách bên cạnh chiếc máy gặt đang nổ máy. Danh tính là nạn nhân là V.V.M (SN 1967) và T.V.H (SN 1993), đều có HKTT tại thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang. Bắt ổ nhóm “tín dụng đen” với lãi suất 730%/năm: Ngày 3/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt 5 đối tượng cho vay nặng lãi. Theo lời khai của 5 đối tượng trên, khoảng 120 người vay tiền rải rác ở các địa bàn Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình với tổng số tiền cho vay khoảng 5 tỷ đồng, lãi suất từ 365%/năm đến 730%/năm, thu lợi bất chính khoảng 1,4 tỷ đồng. Hô hào, lôi kéo nhiều người gây rối chốt kiểm dịch, 4 đối tượng bị tạm giữ: Ngày 3/10, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. 4 đối tượng đã có hành vi hô hào, lôi kéo nhiều người đi cùng gây rối trật tự công cộng, phá hàng rào chắn để vượt chốt. Bắt 2 nhân viên y tế ở quận Bình Tân tuồn thuốc trị COVID bán cho dân: Nguyễn Văn Thừa (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn,TP HCM) là nhân viên quản lý kho dược đã lấy thuốc kháng vi rút cấp phát miễn phí để tuồn cho Huỳnh Phương Thảo (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình) là nhân viên y tế của Trung tâm y tế rồi bán cho người dân. Ngày 3/10, Công an quận Bình Tân cho biết, vừa bắt tạm giam 2 đối tượng này. Án mạng từ mâu thuẫn khi đi thang máy: Bực tức vì đồng nghiệp không nhường mình khi đi thang máy, Nguyễn Đình Hưởng (18 tuổi, ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh) rủ thêm bạn ra tay giết anhLý Khánh L. (21 tuổi ở Sơn La) đều là công nhân tại Công ty TNHH ITM (tại KCN VSIP ở huyện Tiên Du). Ngày 3/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng này. >>>> Xem thêm video: Một gia đình kêu cứu vì liên tục bị tạt sơn, đánh đập bằng gậy gộc. Nguồn: ANTV.