Điểm loạt tỉnh, thành chi tiền “khủng” mua kit test Việt Á

Đà Nẵng: Đây là địa phương đứng đầu danh sách địa phương mua sắm kit test từ Công ty Việt Á. Kiểm toán Nhà nước trong một báo cáo mới đây cho thấy, Đà Nẵng chi gần 275,5 tỷ đồng để mua hơn 900.000 kit xét nghiệm từ Việt Á, chiếm hơn 92% giá trị số kit xét nghiệm Đà Nẵng mua để phòng, chống dịch trong 2 năm 2020 – 2021. Ngày 20/6, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng cùng 2 thuộc cấp về hành vi "Tham ô tài sản". Các bị can móc nối Việt Á, tham ô số vật tư xét nghiệm COVID-19, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng. Bắc Giang: Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, địa phương này đã chi 194 tỷ đồng mua kit xét nghiệm từ Việt Á, chiếm hơn 60% tổng số tiền tỉnh này đã chi để mua sắm kit test. Tháng 1/2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố Giám đốc CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn cùng 2 bị can liên quan vụ án tại công ty Việt Á. Đồng Tháp: Địa phương này đã chi 174 tỷ đồng mua kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á, chiếm hơn 55% trong tổng số tiền địa phương này chi để mua kit xét nghiệm COVID-19. Ngày 20/5, Công an Đồng Tháp đã khởi tố, bắt giam Giám đốc CDC Đồng Tháp Trần Văn Hai cùng thuộc cấp là Nguyễn Thị Lệ Ngọc để điều tra liên quan đến các gói thầu của Công ty Việt Á. Hải Dương: Đây là địa phương đã chi 166,9 tỷ đồng để mua kit xét nghiệm từ Việt Á, chiếm tới hơn 88% tổng số ngân sách tỉnh này chi để mua kit xét nghiệm trong 2 năm. Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến cùng 1 thuộc cấp về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Tuyến còn bị khởi tố về tội Nhận hối lộ với số tiền 27 tỷ đồng. Bình Dương: Chi ra hơn 92 tỷ đồng mua sắm kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á, nhưng số tiền này chỉ chiếm 10,66% trong tổng số 617,2 tỷ đồng mà Bình Dương đã chi cho việc mua sắm kit test. Ngày 31/12/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC Bình Dương cùng 3 thuộc cấp. Cùng bị khởi tố còn có Tiêu Quốc Cường - Kế toán trưởng, Phó phòng tài chính Sở Y tế Bình Dương.

Vĩnh Phúc chi 92 tỷ mua kit test PCR thì của Việt Á là 64,4 tỷ đồng, đơn giá mua là từ 170.000-470.000 đồng. Thanh Hóa chi 62,5 tỷ đồng mua kit test PCR thì của Việt Á là 54,2 tỷ đồng. Đơn giá mua kit test PCR của Thanh Hóa được Kiểm toán Nhà nước thống kê có mức dao động rất lớn, từ 367.500 - 1.050.000 đồng. Long An mua 51,9 tỷ đồng kit test PCR thì của Việt Á là hơn 38,3 tỷ đồng, đơn giá là 367.500 đến 525.000 đồng. Hà Nội chi tới 41,5 tỷ đồng để mua sắm kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á, chiếm 24,14% trong tổng số 172,1 tỷ đồng mà địa phương này đã chi mua sắm kit xét nghiệm Covid-19. Ngày 10/6, Công an Hà Nội khởi tố vụ án, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt (49 tuổi), Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) và một kế toán trưởng CDC Hà Nội để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. TP HCM chi 31,4 tỷ đồng mua kit xét nghiệm từ Việt Á, chỉ chiếm 2,75% tổng số tiền thành phố này đã chi để mua sắm kit xét nghiệm (1.143 tỷ đồng). Bắc Ninh: Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, Bắc Ninh đã chi hơn 29 tỷ đồng mua sắm kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á. Nghệ An: Đây là địa phương chi đến 28,7 tỷ đồng để mua sắm kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á. Ngày 31/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An cùng 1 thuộc cấp về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Khánh Hòa đã chi hơn 25 tỷ đồng mua sắm kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á. Ngày 17/6, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố ông Huỳnh Văn Dõng (55 tuổi) - Giám đốc CDC tỉnh Khánh Hòa - và bị can Trần Quốc Huy (41 tuổi) - trưởng phòng tổ chức, hành chính CDC tỉnh Khánh Hòa về hành vi vi phạm các quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Lâm Đồng: Chi tới hơn 22,2 tỷ đồng để mua kit xét nghiệm từ Công ty Việt. Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố Nguyễn Xuân Đạt và Phạm Thị Hoa, đều là cán bộ Khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (CDC) để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Cần Thơ chi 24,9 tỷ đồng mua kit test PCR thì của Việt Á chiếm tới 21,8 tỷ đồng, đơn giá là 367.500 đến 520.000 đồng. Mới đây, Thanh tra Cần Thơ kiến nghị lãnh đạo thành phố chuyển hồ sơ 7 gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế của Việt Á sang công an để điều tra dấu hiệu sai phạm. Đến nay, đại án Việt Á đã có 95 bị can bị khởi tố về nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, có một số quan chức Bộ Y tế, KH&CN, Học viện Quân y và hàng loạt lãnh đạo, cán bộ CDC các tỉnh, thành… >>> Mời độc giả xem thêm video Đại biểu Vũ Trọng Kim, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trao đổi về vụ việc Việt Á.

