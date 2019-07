Điểm danh thủ khoa các khối kỳ thi THPT 2019 toàn "trai tài gái sắc"

Thủ khoa khối B:Ngô Thu Hà (học sinh lớp 12 Chuyên Toán Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) là thí sinh có điểm thi 3 môn xét tuyển ĐH cao nhất cả nước trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 với tổng điểm 29,8 (2 điểm 10 các môn Hóa học và Sinh học, môn Toán 9.8 điểm). Đỗ thủ khoa chuyên Toán của trường THPT Chuyên Hùng Vương năm 2016, Thu Hà trở thành một trong những hạt nhân xuất sắc khối chuyên Toán của trường. Hà cũng từng đạt được nhiều kết quả cao như Giải nhì kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng HOMC, Huy chương Bạc Giao lưu học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, 2 năm liền đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán. Nói về bí quyết học tập, theo Hà khi có kiến thức nền vững, Hà mới bắt đầu luyện đề. Đồng thời, Hà xác định cho mình một hướng ôn luyện rất cụ thể như tự căn thời gian làm đề, đối chiếu đáp án để tự chấm điểm một cách nghiêm túc. Tập thể lớp chuyên Toán - Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ). Thu Hà chụp ảnh tốt nghiệp cùng bạn bè. Trong năm học 2018- 2019, ở các kì thi khảo sát do Sở GD&ĐT và nhà trường tổ chức, 3 lần em cũng đều giành ngôi vị thủ khoa với số điểm đều trên 28 Ngô Thu Hà cũng cho biết, để có được thành tích như ngày hôm nay, ngoài sự động viên của gia đình, em còn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo, nhà trường, nơi em đã từng học. Thu Hà sẽ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Y đa khoa và nguyện vọng 2 vào ngành Răng hàm mặt của Trường ĐH Y Hà Nội để theo đuổi niềm đam mê với ngành y của mình. Thủ khoa khối A: Với tổng điểm 29.05, Vũ Đức Anh (lớp 12T1 Trường THPT Quảng Xương 1, tỉnh Thanh Hóa) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A cao nhất cả nước năm 2019. Nam sinh Thanh Hóa đạt được tổng điểm 29,05 khối A với môn Toán 9,8; Vật lý 9,25 và Hóa học 10 tuyệt đối. "Cảm xúc khi trở thành thủ khoa khối A của cả nước em cảm thấy rất vui, và vui hơn nữa khi biết mình là thủ khoa khối A của cả nước" - Đức Anh cho biết. Đức Anh cho hay nửa tháng nay sau khi kì thi kết thúc đã theo chú vào TP.HCM để phụ giúp công việc làm biển quảng cáo thuê: "Lúc đầu mình là dự định vào chơi thôi, mình ào từ ngày 2/7 được các chú thím dẫn đi chơi. Xong vài hôm thì mình cũng theo chú đi làm 1 vài việc lặt vặt phụ giúp chú và gia đình. Sau này lên đại học chi phí sinh hoạt cũng đắt đỏ hơn nhiều, chắc chắn mình cũng sẽ đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình, đỡ được phần nào hay phần nấy". Đức Anh chụp ảnh cùng bạn bè trong lễ tốt nghiệp cấp 3. Chia sẻ về bí kíp học tập, nam sinh Thanh Hóa cho biết em cũng chỉ học những gì thầy cô dạy ở trường và những cuốn sách mà các thầy cô cho chứ không học thêm gì. Những chương trình cơ bản đều nằm trong các bài giảng cả rồi. Những hôm nào nhiều bài vở em học ôn đến tận 2 giờ sáng. Bà Lê Thị Hương - mẹ Đức Anh cho biết: "Chồng tôi làm ở một đại lý phân phối trứng lớn ở gần đây, trung bình một tháng cũng được 6-7 triệu đồng, còn tôi thì đi thu mua trứng của các nhà trong xóm rồi mang đi bán lại cho cửa hàng nhỏ lẻ. Một ngày cũng kiếm được 100-200 nghìn đồng. Ông Vũ Đức Quý (70 tuổi, ông nội Đức Anh) kể: "Hồi nhỏ, tôi thường lấy xe đạp đèo cháu đi học. Từ khi học lớp mẫu giáo đã thấy cháu rất thông minh, chỉ cái gì biết cái đó. Cả 3 cấp học, cháu đều là học sinh giỏi của trường. Đức Anh luôn ngoan ngoãn nghe lời ông bà, bố mẹ, học về là chăm em và nấu cơm phụ giúp gia đình, không ham chơi. Khi đi thi chúng tôi cũng đoán chắc cháu sẽ đậu đại học nhưng không ngờ lại đạt điểm thủ khoa". Thầy Lê Văn Dỵ - Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 1 (Thanh Hóa) thông tin: “Ngoài việc em Vũ Đức Anh trở thành thủ khoa khối A của cả nước, năm nay, nhà trường có 9 em đạt tổng 3 môn từ 27 điểm trở lên. Nếu tính điểm từ 28 trở lên, trường có 4 em và đứng đầu tỉnh Thanh Hóa về số lượng các em đạt điểm cao. Trong số đó, có em Vũ Như Hậu (học sinh lớp 12T1) đạt 28,6 điểm khối B và cao nhất cả tỉnh”. Vũ Đức Anh sẽ theo học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội khoa Công nghệ thông tin và khoa học máy tính. Thủ khoa khối C: Nữ sinh Hoàng Thị Thái Bảo (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đạt được tổng điểm 28, 75 khối C với Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,75 và Địa lý 9,75. Với kết quả này, em trở thành thủ khoa khối C của cả nước. Thái Bảo không giấu nổi niềm vui khi trở thành thủ khoa: “Thật sự em vui lắm và bất ngờ nữa, em chỉ chắc chắn mình sẽ đạt điểm số cao chứ không thể nghĩ được lại cao nhất cả nước”. Thái Bảo là một nữ sinh khá xinh xắn với sở thích múa. Em là thành viên của một vũ đoàn có tiếng. Trong suốt năm lớp 12, mặc dù bận rộn với Kỳ thi THPT Quốc gia nhưng Bảo vẫn thường đi biểu diễn với đoàn tại các hội diễn, sự kiện ra mắt các nhãn hàng. Cô bạn còn có sở thích đá cầu và cũng từng giành được giải Nhất cấp thành phố về môn thể thao này hồi lớp 11. Với các hoạt động ngoại khóa, Bảo muốn cân bằng cả hai, giữa rèn luyện thể chất và trí tuệ. Thái Bảo cũng cho rằng em cảm thấy nhờ việc tham gia những hoạt động tích cực mà 3 năm cấp THPT của mình có giá trị hơn. Chia sẻ về bí quyết học tập, nữ sinh cho rằng cách học là yếu tố quan trọng để đạt được kết quả tốt. Khi đang trong năm học, em sẽ chỉ học chậm, ôn từ từ. Có nhiều bạn vì thấy những người khác ôn trước, hay biết nhiều hơn mình đâm ra lo lắng và cố ôm đồm, đẩy nhanh mọi thứ. Nhưng em thì luôn tuân thủ học chậm mà chắc. “Kiến thức mà, không thể ngày 1 ngày 2 được, em cũng từng được cô giáo chủ nhiệm chỉ rằng “học nhàn không có nghĩa là không học gì. Em chủ yếu giành thời gian cho việc học nhất vào ban đêm bởi đó là khoảng thời gian có thể tập trung được tốt nhất. Mỗi ngày em tự sắp xếp để ít nhất thật sự tập trung từ 3-4 giờ đồng hồ” - Thái Bảo chia sẻ. Nữ sinh Nghệ An cho biết sẽ đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội để kiên định ước mơ theo đuổi nghề giáo từ bé. Thủ khoa khối D: Nguyễn Thị Trà My (lớp 12A1, trường THPT Hồng Thái, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đạt 28,4 điểm, trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối D1 cao nhất cả nước năm 2019. Cụ thể, Trà My có số điểm như sau: Toán 9,4; Ngữ văn 9, Tiếng Anh 10. Trà My từng giành giải nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp trường môn Toán, giải ba cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp thành phố lớp 11 và giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 12. Nữ sinh Hà Nội cho biết Toán - Văn - Tiếng Anh là 3 môn học em yêu thích từ phổ thông, nên đầu tư học ngày từ năm lớp 10. Bí quyết của My là tập trung nghe giảng, tự đào sâu kiến thức. Khi làm bài, em thận trọng không để mất điểm oan ở những câu dễ. Nữ sinh này chia sẻ rằng em không học quá muộn, thường dậy từ 4h30 để ôn bài. Để chinh phục bài thi THPT quốc gia, nữ sinh chăm chỉ luyện đề, sau đó ghi chú kiến thức mới, cũng như chú ý luyện tập kỹ năng làm bài. Ngoài việc học, Trà My rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp, trường. Em cho rằng đó cũng là cơ hội để rèn luyện khả năng giao tiếp và kỹ năng nghe nói Tiếng Anh. Ngoài ra, My còn cố sở thích chơi đàn guitar. Trà My dự kiến đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Kinh tế Đối ngoại và nguyện vọng 2 là Tài chính Ngân hàng, đều của ĐH Ngoại thương Hà Nội. Nữ sinh Hà Nội cho rằng đây là ngành học tốt, có nhiều cơ hội nghề nghiệp sau này. ĐH Ngoại thương là mơ ước của em trong suốt 3 năm học phổ thông.

