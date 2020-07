Điểm danh loạt quan lớn dính chàm vụ án Công ty SAGRI sai phạm

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thuộc UBND TP HCM. Sagri được UBND TP thành lập năm 1996 trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy hải sản của TP và chính thức đi vào hoạt động tháng 7-1997 gồm 24 đơn vị. Những năm gần đây, doanh thu toàn hệ thống SAGRI hơn 3.000 tỷ đồng/năm. Ngày 6/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại SAGRI. Các sai phạm này liên quan quản lý tài chính, đất đai, dự án... tại đơn vị này đã xảy ra suốt một thời gian dài với nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến gần 20 lãnh đạo chủ chốt của SAGRI trong HĐTV, Ban tổng giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên… Theo đó, trong đầu tháng 7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an khởi tố, bắt giam ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc bị khởi tố và bị bắt giam vào ngày 5/7/2019 về hành vi 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí', trong đó liên quan đến ký khống 13 tỷ đi tham quan học tập nước ngoài và các sai phạm liên quan quản lý tài chính khác… Đồng thời cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Vân Trọng Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; bà Nguyễn Thị Thúy, nguyên Kế toán trưởng và ông Nguyễn Thành Mỹ, nguyên Phó trưởng phòng KH-ĐT Sagri. Cả ba bị can trên đều bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí". Mới đây, ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP HCM về hành vi Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật hình sự. Cùng bị khởi tố với ông Tuyến về hành vi trên còn có ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh văn phòng Thành ủy TP HCM, ông Phan Trường Sơn, SN 1967, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc, nguyên Trưởng phòng phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng, ông Trần Quốc Đạt, SN 1963, Phó Trưởng phòng phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng và ông Lê Tấn Hòa, SN 1977, chuyên viên phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng. Sai phạm của các bị can liên quan việc quản lý, sử dụng 3 công sản tại địa bàn TP.HCM do Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn quản lý. >>> Mời bạn đọc xem thêm video: Miễn nhiệm chức thứ trưởng của bà Hồ Thị Kim Thoa

