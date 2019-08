Điểm danh 5 lãnh đạo Hòa Bình có con được nâng điểm

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình vừa công bố thông tin kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có liên quan đến sai phạm trong Kỳ thi THPTQG năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Đáng chú ý, 5 cán bộ lãnh đạo này đều có con được nâng điểm trong kỳ thi trên. Cụ thể là các ông Bùi Văn Thắng - nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Giao thông vận tải; Trần Văn Tiệp - tỉnh ủy viên, giám đốc Sở NN&PTNT; Đỗ Hải Hồ - giám đốc Sở KH&CN; Nguyễn Anh Tuấn - phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Phạm Hồng Hải - giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình. Ông Bùi Văn Thắng - Nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hòa Bình và vợ khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm cho con. Tuy nhiên, con ông Thắng đã được sửa nâng điểm và sử dụng điểm này đăng ký xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân vi phạm Quy chế thi của Bộ GD&ĐT. Quy chế thi THPTQG, Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy là pháp luật hiện hành. Thí sinh đã vi phạm pháp luật và từ đó ông Bùi Văn Thắng đã vi phạm Khoản 8, Điều 3, Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở GTVT chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Đảng bộ Sở GTVT thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với ông Bùi Văn Thắng. Tương tự, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Trần Văn Tiệp và vợ khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm cho con. Tuy nhiên, con ông Tiệp đã được sửa nâng điểm và sử dụng điểm không đúng thực chất lực học của em để đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Kinh tế quốc dân. UBKT Tỉnh uỷ Hòa Bình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Đảng bộ Sở NN&PTNT thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Tiệp. Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Đỗ Hải Hồ và vợ cũng khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm cho con. Tuy nhiên, con ông Đỗ Hải Hồ đã được sửa nâng điểm và sử dụng điểm thi này đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Kinh tế quốc dân. UBKT Tỉnh ủy yêu câu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở KH&CN tỉnh chỉ đạo Chi bộ 1 thuộc Đảng ủy Sở KH&CN tỉnh Hòa Bình thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với đảng viên Đỗ Hải Hồ theo thẩm quyền. Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình Nguyễn Anh Tuấn và vợ khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm cho con. Tuy nhiên, ông Tuấn giải trình em gái ông có nhờ người xem điểm giúp cho con ông. Kết quả, con ông Tuấn đã được sửa nâng điểm và thí sinh đã sử dụng điểm thi này đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Kinh tế quốc dân. Ông Phạm Hồng Hải - Giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình và vợ khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm cho con. Tuy nhiên, con ông Hải nằm trong danh sách thí sinh được sửa nâng điểm tại Hòa Bình và thí sinh đã sử dụng điểm thi này đăng ký xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân. Liên quan đến sự việc trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã xem xét đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình thi hành kỷ luật đảng đối với ông Bùi Văn Cửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia (THPTQG) năm 2017 - 2018 tỉnh Hòa Bình bằng hình thức cảnh cáo. Ông Bùi Văn Cửu đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức kỳ thi, quá trình thực hiện Quy chế thi, nhất là khâu chấm thi, không kịp thời phát hiện ra những sơ hở có thể dẫn đến vi phạm để khắc phục.Từ đó, để xảy ra sai phạm, can thiệp, tác động, sửa chữa, nâng điểm thi cho 65 thí sinh trong 02 năm 2017 - 2018, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình cũng quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi; Chủ tịch Hội đồng thi THPTQG năm 2017- 2018 tỉnh Hòa Bình bằng hình thức cảnh cáo. Ngày 31/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình đã họp, xem xét, làm rõ trách nhiệm ông Bùi Trọng Đắc phải chịu trách về toàn bộ công tác tổ chức thi tại Hội đồng thi được giao phụ trách và đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách chức.

