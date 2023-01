Đi lễ chùa Hà cầu duyên ngày đầu năm cần lưu ý điều gì?

Theo ghi nhận của PV, ngày 29/1 (tức mùng 8 Tết) hàng ngàn người, trong đó chủ yếu là các bạn trẻ đã tới chùa Hà (Hà Nội) để cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe và đặc biệt là cầu duyên.Nhiều người tin rằng nếu đến chùa Hà cầu duyên, người đang độc thân sẽ "khi đi lẻ bóng, khi về có đôi", còn những cặp đôi đang gặp trắc trở thì tình cảm sẽ trở nên suôn sẻ, hạnh phúc. Nhiều bạn trẻ đã chia sẻ kinh nghiệm khi đi chùa Hà cầu duyên nhất định phải sắm đủ 3 mâm lễ. Đầu tiên là Lễ Ban Tam Bảo để cầu an gồm hương hoa, nến (bắt buộc), bánh kẹo hoa quả tuỳ tâm, phẩm oản, lưu ý ban Tam Bảo kính Phật không cúng đồ mặn, tiền vàng. Tiếp theo là Lễ Ban Đức Chúa Ông cầu công danh tài lộc gồm tiền vàng, rượu thuốc chè, đồ mặn tuỳ ý (trước cúng sau ăn, muốn ăn gì thì cúng nấy, có thể là xôi, giò, bánh chưng thịt)... lưu ý chai rượu phải mở ra khi dâng mâm lễ. Cuối cùng là Lễ Ban Mẫu (rất quan trọng, để cầu duyên) gồm tiền vàng, hoa, trầu cau, bánh kẹo, tiền lẻ (để sau đó công đức). Bạn Nguyễn Thị Mỹ Linh 26 tuổi, ở Bắc Ninh ra Hà Nội đi chùa Hà để cầu tình duyên cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình đi chùa Hà. Bạn mình sau khi đi chùa Hà về và đã có người yêu thật, nay mình mình tới đây làm lễ mong sẽ sớm tìm được người yêu thương mình”. Trong các ban thờ luôn chật kín người và mâm lễ. Vì quá đông nên nhiều người không nhớ được vị trí mâm lễ của mình ở đâu. Khu vực đốt giấy tiền, vàng mã lửa luôn cháy đỏ rực. Với những cặp đôi đã cầu được duyên thì họ sẽ đến để lễ tạ và cầu mong chuyện tình cảm sẽ tiến triển tốt hơn nữa.Không chỉ là nơi cầu duyên, người dân tới chùa Hà còn để cầu bình an, sức khỏe và may mắn. Theo các chủ cửa hàng ở cổng chùa Hà, mỗi mâm lễ có giá dao động từ 100.000 - 150.000 đồng, được sửa soạn tùy theo mục đích của người dâng. Chẳng hạn, mâm lễ cầu duyên gồm hoa hồng đỏ, quả chín, trầu cau, tiền vàng... >>> Mời độc giả xem thêm video Sôi động 5 lễ hội đặc sắc trên thế giới trong tháng 1

Theo ghi nhận của PV, ngày 29/1 (tức mùng 8 Tết) hàng ngàn người, trong đó chủ yếu là các bạn trẻ đã tới chùa Hà (Hà Nội) để cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe và đặc biệt là cầu duyên. Nhiều người tin rằng nếu đến chùa Hà cầu duyên, người đang độc thân sẽ "khi đi lẻ bóng, khi về có đôi", còn những cặp đôi đang gặp trắc trở thì tình cảm sẽ trở nên suôn sẻ, hạnh phúc. Nhiều bạn trẻ đã chia sẻ kinh nghiệm khi đi chùa Hà cầu duyên nhất định phải sắm đủ 3 mâm lễ. Đầu tiên là Lễ Ban Tam Bảo để cầu an gồm hương hoa, nến (bắt buộc), bánh kẹo hoa quả tuỳ tâm, phẩm oản, lưu ý ban Tam Bảo kính Phật không cúng đồ mặn, tiền vàng. Tiếp theo là Lễ Ban Đức Chúa Ông cầu công danh tài lộc gồm tiền vàng, rượu thuốc chè, đồ mặn tuỳ ý (trước cúng sau ăn, muốn ăn gì thì cúng nấy, có thể là xôi, giò, bánh chưng thịt)... lưu ý chai rượu phải mở ra khi dâng mâm lễ. Cuối cùng là Lễ Ban Mẫu (rất quan trọng, để cầu duyên) gồm tiền vàng, hoa, trầu cau, bánh kẹo, tiền lẻ (để sau đó công đức). Bạn Nguyễn Thị Mỹ Linh 26 tuổi, ở Bắc Ninh ra Hà Nội đi chùa Hà để cầu tình duyên cho biết: "Đây là lần đầu tiên mình đi chùa Hà. Bạn mình sau khi đi chùa Hà về và đã có người yêu thật, nay mình mình tới đây làm lễ mong sẽ sớm tìm được người yêu thương mình". Trong các ban thờ luôn chật kín người và mâm lễ. Vì quá đông nên nhiều người không nhớ được vị trí mâm lễ của mình ở đâu. Khu vực đốt giấy tiền, vàng mã lửa luôn cháy đỏ rực. Với những cặp đôi đã cầu được duyên thì họ sẽ đến để lễ tạ và cầu mong chuyện tình cảm sẽ tiến triển tốt hơn nữa. Không chỉ là nơi cầu duyên, người dân tới chùa Hà còn để cầu bình an, sức khỏe và may mắn. Theo các chủ cửa hàng ở cổng chùa Hà, mỗi mâm lễ có giá dao động từ 100.000 - 150.000 đồng, được sửa soạn tùy theo mục đích của người dâng. Chẳng hạn, mâm lễ cầu duyên gồm hoa hồng đỏ, quả chín, trầu cau, tiền vàng...