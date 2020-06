Đến nay, vợ chồng Đường “Nhuệ” đã bị khởi tố bao nhiêu tội danh?

Ngày 22/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, Giám đốc Công ty BĐS Đường Dương, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự, với vai trò là đồng phạm. Nguyễn Thị Dương bị khởi tố liên quan vụ án xảy ra tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 4 cán bộ thuộc sở Tư pháp, TN&MT Thái Bình. Đây là lần thứ 2, Nguyễn Thị Dương bị khởi tố. Trước đó, ngày 7/4, nữ Giám đốc Công ty BĐS Đường Dương đã bị khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam để điều tra hành vi cố ý gây thương tích liển quan đến vụ việc đánh phụ xe ngay tại trụ sở Công ty Đường Dương tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình. Cũng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích trên, Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) - chồng của Nguyễn Thị Dương đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Dương đã cùng một số người nhốt phụ xe của 1 công ty vận tải rồi đánh đập khiến phụ xe bị vỡ xương hàm, dập mũi. Được biết vụ việc xuất phát từ việc Dương gửi hàng hóa từ Thái Bình đi Hà Nội. Quá trình giao hàng không được thuận lợi. Chiều 30/3/2020 phụ xe đến gặp vợ chồng Dương nói chuyện thì bị đánh. Người bị đánh đã gửi đơn kêu cứu lên cơ quan công an. Không dừng lại ở đó, liên quan vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình), ngày 21/4, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật hình sự năm 1999. Mới đây, ngày 10/6, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an TP.Thái Bình vừa có kết luận điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Đồng thời, Công an TP.Thái Bình đã chuyển hồ sơ, kết luận điều tra sang Viện KSND TP Thái Bình để xem xét, truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) về tội danh trên theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật Hình sự. Ngoài 2 vụ án trên, Nguyễn Xuân Đường còn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản". Cụ thể, ngày 22/4/2020, Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" đối với Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại TP Thái Bình). Đường bị khởi tố do có hành vi cưỡng đoạt tài sản của các cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình gây bức xúc dư luận. Mới đây, ngày 10./6, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” có liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") ở Vũ Thư, Thái Bình. Đồng thời, mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan trong việc bỏ lọt tội phạm, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 4/2018, Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến Trắng, là con nuôi của Nguyễn Xuân Đường) và Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng (lái xe ô tô khách 9 chỗ ngồi tuyến Vũ Thư, Thái Bình – Hà Nội) yêu cầu anh Hoàng mỗi tháng phải đưa 3 triệu đồng và đón khách sau 15h hàng ngày, nhưng anh Hoàng không đồng ý thì bị Phạm Văn Sáng dùng dao chém nhiều nhát, làm anh Hoàng bị đứt cơ, gân của 2 tay và 2 chân. Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Xuân Đường đã đến nhà anh Hoàng đưa ra mức bồi thường là 130 triệu đồng và yêu cầu anh Hoàng không đi giám định để không xử lý hình sự. Do lo sợ, anh Hoàng đã có đơn đề nghị không đi giám định. Ngày 22/7/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Sau khi kiểm tra, xác minh thông tin trên, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã trưng cầu giám định thương tích của anh Hoàng, kết luận giám định xác định anh Hoàng bị tổn hại sức khỏe 44%. Thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, VKSND tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích”. Clip Băng nhóm Đường Nhuệ “làm luật” cả người chết, thu 500.000đ/trường hợp. Nguồn: VTC 14.

