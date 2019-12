"Đại gia", "giang hồ mạng" nào vướng vòng lao lý trong năm 2019?

Ngày 13/11, Ngô Bá Khá (26 tuổi, còn gọi Khá Bảnh) bị TAND thị xã Từ Sơn, tinh Bắc Ninh tuyên phạt 4 năm tù về tội 'đánh bạc', 6 năm 6 tháng tù về tội 'tổ chức đánh bạc', tổng hình phạt 10 năm 6 tháng tù. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, cần xét xử nghiêm theo quy định pháp luật. Trước đó, Khá bị bắt và khởi tố về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.Tại thời điểm bắt giữ, Khá có phản ứng dương tính với ma túy. Khá Bảnh đã gây phẫn nộ cho nhiều người khi đăng tải những clip phản cảm, ngổ ngáo như chửi đổng hay đốt xe. Tối ngày 8/9/2019, lực lượng chức năng đã triệt phá một tụ điểm bay lắc thuộc phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM. Ngày 9/9, Công an quận Bình Thạnh xác nhận Huấn “Hoa Hồng” có mặt tại tụ điểm ăn chơi trên và bị phát hiện dương tính với ma túy. Đơn vị này cho biết Huấn “Hoa Hồng” đã được cho đi cai nghiện bắt buộc. Huấn “Hoa Hồng” thường xuyên xuất hiện trên các livestream Facebook, đeo nhiều trang sức vàng bạc, khoe tài sản và có những phát ngôn gây bão. Theo những lời đồn đại, Huấn cho vay nặng lãi và các dịch vụ từ mạng xã hội, chủ yếu là từ Facebook. Huấn “Hoa Hồng” tên thật là Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1984, quê ở Yên Bái. Nhiều người biết đến Huấn “Hoa Hồng” là giang hồ mạng, nổi lên từ năm 2015 đến nay. Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội tạm giữ Đỗ Văn Quang ( Quang "Rambo", 35 tuổi) cùng 4 người khác để làm rõ hành vi Đòi nợ thuê, liên quan đến vụ cưỡng đoạt 200 triệu đồng của một giám đốc doanh nghiệp. Theo cảnh sát, Quang thường quy tụ nhiều thanh niên cộm cán ngoại tỉnh về nhà riêng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, để hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Người này có quan hệ thân thiết với Khá "Bảnh", Huấn "Hoa Hồng", Dũng "Trọc". Nhóm của Quang thường xuyên lên mạng xã hội livestream các hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền để khuyếch trương thanh thế. Đặc biệt, Facebook cá nhân và kênh YouTube của Quang "Rambo" có nhiều người theo dõi và cổ vũ, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, nhất là giới trẻ. Ngày 16/7, Công an TP Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Sỹ Cầu (" Long 9 ngón", 36 tuổi, ngụ Sầm Sơn, Thanh Hóa) cùng đàn em về tội Cưỡng đoạt tài sản. Nguyễn Sỹ Cầu là một nhân vật khá nổi tiếng trên mạng xã hội với cái tên "Long 9 ngón" (do ngón trỏ bàn tay phải không còn nguyên vẹn) và có 3 tiền án. Anh ta sở hữu kênh Youtube với gần 30.000 lượt theo dõi. Những video livestream của "Long 9 ngón" chủ yếu có nội dung rao giảng "đạo lý giang hồ nhảm", hoặc chửi bới, khiêu chiến với các giang hồ mạng khác nhằm câu view, trong đó có cả đàn em của Khá "Bảnh". Chiều 12/4, Công an TP HCM ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Trần Ngọc Phúc (tức Phúc “XO”, 36 tuổi, chủ quán karaoke Pharaon XO) cùng 8 nhân viên của quán (quản lý giám sát, thu ngân, phục vụ) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 BLHS 2015. Em trai của Phúc là Trần Ngọc Tài (24 tuổi) cùng 3 người khác bị điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Phúc “XO” nổi tiếng trên mạng xã hội vì nhận là chủ của dàn môtô có biển số tứ quý, chạy ôtô sang mạ vàng, đeo dây chuyền và nhẫn vàng khổng lồ. Mới đây, Phúc khoe vừa làm mũ lưỡi trai giá 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi làm việc với cảnh sát, Phúc thừa nhận số vàng hơn 13kg mà Phúc đeo trên người hàng ngày là đồ giả. Anh ta thừa nhận đây là cách để phô trương trong việc làm ăn của bản thân cũng như gây sự chú ý cho nhiều người. Ngoài ra, qua xác minh ban đầu, Công an xác định dàn xe biển số tứ quý của Phúc “XO” đều là biển số giả. Xem thêm video: Làm "giang hồ mạng" còn hơn đâm thuê chém mướn thật? Nguồn: VTC 14.

