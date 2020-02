Cựu cán bộ công an giật tóc, đấm đá vợ cũ gây bức xúc dư luận bị tuyên án

Theo cáo trạng, Thắng và chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1984, trú phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) từng là vợ chồng có với nhau hai mặt con nhưng đã ly hôn. (Ảnh cắt từ clip) Khi thấy tin nhắn cùng những hình ảnh của chị Trang chỉ mặc nội y và con mình trên mạng xã hội, Thắng hẹn gặp chị Trang để nói chuyện nhưng bị từ chối. (Ảnh VietNamNet) Sáng 25/9/2019, chị Trang đang ngồi uống nước cùng nhóm bạn tại quán cà phê thì Thắng bất ngờ lao đến đe dọa, hành hung vợ cũ. Quá sợ hãi nạn nhân bỏ chạy đến trụ sở công an trình báo. ((Ảnh Infonet) Khoảng 9h30 cùng ngày, biết chị Trang đang khám ở BV đa khoa TX Kỳ Anh, Thắng đi ô tô tới và tiếp tục đánh đập vợ cũ ngay ở sảnh bệnh viện. Thời điểm này, Thắng còn cầm kéo đe dọa người tới can ngăn và đâm vào đùi vợ cũ. (Ảnh cắt từ clip) Qua giám định, chị Trang có kết quả đa chấn thương, chấn động não, tổn hại sức khỏe 12%. Đến ngày 18/10/2019, Thắng đến Công an thị xã Kỳ Anh đầu thú. (Ảnh Zing) Được biết, Nguyễn Chiến Thắng từng là cán bộ Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Kỳ Anh, đã ra khỏi ngành từ năm 2016. (Ảnh cắt từ clip)

