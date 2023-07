Cường Kobe và những giang hồ cộm cán nào ở Phú Quốc xộ khám?

Lê Hoàng Cường (Cường Kobe): Công an tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Hoàng Cường (tức Cường Kobe, SN 1984, trú tại TP Phú Quốc cùng đồng bọn về các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản…Cường Kobe có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, 1 tiền sự kinh doanh không phép. Cường Kobe là đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê, lấn chiếm đất đai, gây ra nhiều vụ án, hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn TP Phú Quốc. Tháng 4/2022, nhóm Nguyễn Văn Thái (Thái “Bus”) và em trai ruột của Hai Lượng là Võ Văn Chớt đã cùng 20 đàn em có cuộc “quyết chiến” với nhóm của Cường “Kobe” tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc. Cơ quan Công an đã củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ, tiến hành khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 29 đối tượng về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Băng nhóm của Cường “Kobe” còn thực hiện hàng loạt vụ án, hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật khác. Nhóm “Giang hồ nông trường”: Ngày 3/7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp với Phòng Trọng án – Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ, khám xét nơi ở các đối tượng phạm tội trong băng nhóm “giang hồ nông trường Phú Quốc” do: Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ “Công”, SN 1987; nơi thường trú ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, Kiên Giang) cầm đầu cùng các đàn em như: Nguyễn Trọng Vũ (tức Vũ “Bò”, SN 1987; quê quán Hà Tĩnh, tạm trú TP Phú Quốc) và Nguyễn Trọng Hải (tức Hải “Vũng Tàu”; quê quán Bà Rịa-Vũng Tàu, tạm trú TP Phú Quốc). Nhóm Vũ "Công" và đàn em nổi danh là nhóm “giang hồ nông trường” ở Phú Quốc. Vũ "Công" và đàn em có nhiều tiền án, tiền sự và hoạt động theo kiểu băng nhóm, dễ phát sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Vũ "Công" là đối tượng cầm đầu băng nhóm, gồm hàng chục đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động manh động, liều lĩnh. Bản thân Vũ "Công" có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”. Văn Thế Sự (Cọp Bãi Bổn): Ngày 1/6, Công an tỉnh Kiên Giang cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ Văn Thế Sự (biệt danh "Cọp Bãi Bổn", SN 1988, ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc) cùng đồng bọn để điều tra về hành vi giết người. Cọp Bãi Bổn cầm đầu băng nhóm manh động, liều lĩnh chuyên hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, giải quyết tranh chấp chiếm đất trên địa bàn xã Hàm Ninh (TP Phú Quốc) Vụ việc nổi cộm nhất do băng nhóm này gây ra là vào tháng 10/2022. Đàn em của Sự là Vũ Minh Hiếu mâu thuẫn và đánh một thiếu niên 14 tuổi ở xã Hàm Ninh. Sau đó, người nhà của thiếu niên bị đánh kéo đến nhà trọ của Hiếu để đánh lại. Hai bên dùng hung khí lao vào hỗn chiến. Sự đã cầm lái ô tô tải đâm thẳng vào nhóm của Phi làm Phi ngã ra đường. Lúc này, nhóm của Sự tiếp tục dùng dao phóng lợn đâm chém Phi gây thương tích 40%. Ngoài ra các đối tượng còn sử dụng hung khí đập phá xe ô tô 7 chỗ của nhóm Phi. Hai trùm giang hồ Hai Lượng, Thái “bus”: Tháng 10/2022, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, SN 1987, khu phố 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) kẻ cầm đầu trong vụ 2 băng nhóm “đụng độ”, nổ súng vào trưa 27/10 tại khu đất thuộc tổ 12, ấp Bến Tràm (xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) khiến 2 người chết, 4 người bị thương. Hai Lượng là đối tượng có 2 tiền án "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cố ý gây thương tích". Liên quan vụ án trên, Ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Văn Thái (tức Thái “Bus”, SN 1988, khu vực 4, An Thới, TP Phú Quốc) cùng hơn 70 đối tượng về các hành vi “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Không tố giác tội phạm”, “Che giấu tội phạm”. Thông tin vụ án, trưa 27/10/2022, tại khu đất thuộc tổ 12, (ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) đã xảy ra cuộc “đụng độ” để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp đất đai giữa băng nhóm Hai Lượng do Võ Văn Lượng cầm đầu và băng nhóm Thái “Bus” do Nguyễn Văn Thái (Thái “Bus”) cầm đầu, hậu quả 2 người chết, 4 người bị thương. >>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung giang hồ Thảo “lụi” vừa bị bắt: “Đường Nhuệ” Phan Thiết?

