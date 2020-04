Rợn người những vụ nổi cơn cuồng ghen đâm chém tình địch thương vong

Chém, đốt người tình và tình địch ở Yên Bái: Ngày 13/4, Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết, khoảng 23h ngày 11/4, nhận được tin báo về vụ xô xát xảy ra tại thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh khiến 2 người bị thương, Công an huyện Yên Bình đã cử lực lượng đến hiện trường điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Đến khoảng 13h ngày 13/4, Công an huyện Yên Bình đã tiến hành bắt giữ đối tượng Mai Văn Hải (SN 1979) có hộ khẩu thường trú tại thôn Duy Dương, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Hải khai khoảng 6 tháng trước quen biết chị Trần Thị K.O. (SN 1986, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình) qua mạng xã hội. Đến ngày 11/4, đối tượng đi xe máy từ Hà Nam lên nhà chị O. Tại đây, Hải nhìn thấy chị O. đang ở cùng anh Chu Văn C. (SN 1980) trú tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Cho rằng anh C. và chị O. có quan hệ tình cảm, Hải đã dùng dao mang theo chém chị O. và anh C. Sau đó đối tượng chạy ra khu vực cổng làng, một lúc sau thấy anh C. đi xe máy đến, đối tượng tiếp tục dùng chai xăng chuẩn bị từ trước đổ lên người anh C. và xe máy rồi châm lửa đốt, khiến anh C. bị bỏng nặng. Sau khi gây án Hải đã dùng xe máy bỏ trốn về Hà Nam và bị lực lượng Công an bắt giữ. Giết người tình, trốn vào rừng: Ngày 6/4, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, ngụ xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) để điều tra về hành vi giết người. Nghi phạm Hoàng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng sâu thuộc xã Canh Liên, huyện Vân Canh (Bình Định). Hoàng đã được di lý về Công an huyện Tây Sơn để phục vụ điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 2/2, Hoàng chạy xe máy bám theo bà Đỗ Thị T. (48 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định) đang chở con gái đi từ huyện Tây Sơn về hướng thị xã An Nhơn (Bình Định). Khi bà T. đang đi trên tỉnh lộ 636 B đoạn qua xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Hoàng chặn xe rồi rút dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Hoàng nhanh chóng bỏ trốn, còn bà T. tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện. Người đàn ông sát hại người tình rồi tự tử: Khoảng 20h30 ngày 31/3, tại một ki ốt thuộc khu dân cư đông đúc, nằm trong KCN Việt Hương (phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) người hàng xóm nghe thấy tiếng la hét thất thanh, nên chạy qua ki ốt này xem có chuyện gì không. Khi qua đến nơi, người này phát hiện một người đàn ông và một người phụ nữ (khoảng gần 40 tuổi), nằm bất động trên vũng máu. Quá hoảng sợ, người này hô hoán mọi người đến kiểm tra. Tại hiện trường, người phụ nữ đã tử vong. Còn người đàn ông bị đâm ở vùng bụng nhưng vẫn còn sống. Mọi người nhanh chóng đưa người đàn ông đi bệnh viện cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng. Một số người dân cho biết, hai người này sống chung với nhau như vợ chồng. Nhiều người nghi rằng do mâu thuẫn tình cảm nên người đàn ông dùng dao đâm chết người tình, rồi tự đâm vào bụng mình tự tử. Cô gái giết người tình trong đêm Valentine: Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào đêm ngày 14/2 (ngày Valentine), tại khu vực ở thôn Phú Nhiêu 1, xã Bình Phú, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Nạn nhân tử vong được xác định là anh Võ Minh Mót (SN 1987, trú tại xã Bình Phú, huyện Bình Sơn). Nghi phạm được xác định là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1993, trú xã Bình Tân, huyện Bình Sơn) - người yêu của nạn nhân. Lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn, xác nhận chiều 14/2, Huyền cùng bạn trai và hai người bạn đến ghềnh đá ở bãi biển xã Bình Phú, huyện Bình Sơn vui chơi trong ngày lễ tình nhân Valentine. Sau đó, họ trở về khu vực cánh đồng vắng nấu nướng, gọt trái cây ăn tối ở xã Bình Phú. "Sau khi hai người bạn về, tôi và Mót ngồi chuyện trò, tâm sự. Nghe bạn trai bảo đã có người tình khác nên tôi ghen tuông, tức giận và đã lấy con dao gọt trái cây để bên cạnh đâm chết anh ta", Huyền khai. Sau khi giết chết nạn nhân bằng 5 nhát dao, Huyền trực tiếp điện thoại báo tin cho cảnh sát 113. Sau đó, cô ta chạy xe máy đến Công an xã Bình Phú tự thú. Hiện trường nghi phạm gây án là cánh đồng vắng gần trại chăn nuôi vịt, cách trụ sở uỷ ban xã 2 km. Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, xác mịnh Mót bị 5 vết đâm dẫn đến mất máu, tử vong. Sát hại người tình dã man rồi lạnh lùng bỏ đi: Chiều 26/3/2019, sau khi nghe chị N. nói lời chia tay vì có bạn trai mới nên Lê Quốc Khải (33 tuổi; ngụ xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đi mua 2 cây dao cất giấu trong người rồi đến nhà tìm chị này để nói chuyện. Sau đó, Khải rủ chị N. đến công viên Hoa Biển thuộc khu phố 5, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá để tâm sự. Tại đây, N. không đồng ý hàn gắn lại tình yêu nên đã bị Khải câu cổ và dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị này mặc cho nạn nhân van xin tha mạng để nuôi con. Khi thấy người tình cũ gục chết tại chỗ thì Khải lạnh lùng bỏ đi rồi mang dao vứt xuống sông để phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, ngay khi kẻ thủ ác này về đến nhà thì bị lực lượng chức năng đến bắt giữ. Tại cơ quan công an, Khải khai nhận bản thân Khải và N. đều có gia đình và đã ly hôn. Cả 2 thỉnh thoảng sống chung với nhau như vợ chồng đã được 5 năm và mỗi người đều có 1 con riêng. Hằng ngày, Khải làm nghề sửa chữa điện thoại để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho cả 2. Những tưởng tình yêu của 2 người sẽ tiến tới cuộc hôn nhân chính thức. Thế nhưng, khoảng 1 tuần trước khi xảy ra án mạng thì Khải phát hiện chị N. có người mới. Xem thêm video: Nghi phạm 16 tuổi giết nữ sinh lớp 9. Nguồn: VTC 14.

