Cuối năm, lô cốt lại mọc lên khắp đường Sài Gòn

Đường Minh Phụng (quận 6): Thời gian qua có 6 điểm dựng rào chắn trên một đoạn dài khoảng 1 km, thường xuyên gây kẹt xe, nhất là vào giờ cao điểm. Theo số liệu của Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, TP hiện có 148 vị trí có rào chắn thi công trên 60 tuyến đường. Đây là con số rào chắn nhiều nhất trong các năm gần đây. Nhiều lô cốt được dựng chiếm phần lớn mặt các tuyến đường gây cản trở giao thông. Những lô cốt dài hàng chục mét, xuất hiện nhiều tháng nay trên tuyến đường này nhưng vẫn chưa hoàn thành theo thời gian đưa ra. Hiện tại mặt đường bị bó hẹp, các loại ôtô không thể chạy cùng lúc hai chiều mà phải chờ nhau, người đi xe máy chen chúc, khó khăn để vượt qua.Tại góc đường Minh Phụng - Lê Quang Sung, đoạn lô cốt dài hơn 50 m án ngữ, mỗi khi xe lớn chạy qua đều chiếm hết phần đường, công nhân công trình rào chắn phải phân luồng với hướng ngược lại cho cả xe máy lưu thông. Phần vỉa hè bên trong đoạn rào chắn này cũng bị thu hẹp chỉ còn lối nhỏ cho người đi bộ rộng hơn nửa mét. Đây là những rào chắn của công trình Cải tạo hệ thống thoát nước Hàng Bàng thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ giai đoạn 2. Các chủ cửa hàng bán quần áo bên những đoạn lô cốt trên đường Minh Phụng cho biết họ chỉ treo hàng bán cầm chừng chờ hoàn thiện công trình, từ ngày dựng rào chắn có ít khách ghé. Bảng công trình ghi ngày thi công từ 4/8 đến 10/11/2018 nhưng hiện tại những lô cốt này vẫn đang ngổn ngang. Đường Bến Vân Đồn (quận 4) dài khoảng hơn 1km nhưng có tới 7 vị trí dựng rào chắn công trình gói thầu xây dựng hệ thống cống bao của Dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM. Đáng chú ý, lô cốt của gói thầu này nằm bên cầu Khánh Hội đã xuất hiện một thời gian dài, bên trong cây dại mọc tươi tốt những vẫn chưa có dấu hiệu hoàn thành khi thời hạn đã qua từ lâu. Cũng tại đường Bến Vân Đồn, một số lô cốt khác dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé chiếm phần lớn diện tích một làn đường. Bên trong rào chắn dựng cả những thùng container với khoảng đất trống khá rộng.

.Đường Võ Văn Kiệt (quận 1,5,6) có hàng chục đoạn dựng rào chắn để thi công cống bao và sửa chữa, nâng cao độ mặt đường. Một chiều của phần đường ôtô có 3 làn nhưng các lô cốt chiếm hết 2 làn khiến các phương tiện bị tắc nhiều đoạn. Cầu Kênh Tẻ (quận 4 và quận 7) thời gian qua đơn vị thi công dựng rào chắn mở rộng mặt cầu và làm đường đi bộ hai bên. Rào chắn chiếm gần 1/2 mặt đường, tạo nên nút thắt, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông vào giờ cao điểm. Dòng xe phải di chuyển chậm chạp qua cầu khiến ùn tắc kéo dài hai hướng trên đường Khánh Hội và Nguyễn Hữu Thọ.Công trình bắt đầu triển khai từ ngày 15/5/2018, thời gian thi công theo kế hoạch là 12 tháng. Hiện tại một số đoạn mặt cầu Kênh Tẻ đã được mở rộng thêm gần nửa mét.Đường Tôn Thất Thuyết (quận 4), nhiều dãy dài lô cốt thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM, rào chắn bao quanh những chiếc máy cuốc ngưng hoạt động, mặt đường bị cày xới đầy đá dăm khiến bụi bay mịt mù khi xe cộ lưu thông qua. Tại đường Nguyễn Thị Định (quận 2), dự án Vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 2 hiện có 4 lô cốt đang án ngữ 1/2 mặt đường, trong đó 3 rào chắn "nhốt" máy cuốc nằm bất động bên trong. Bà Cao Thị Hương, chủ quán ăn tại đây cho biết công trình này đã ngừng thi công khoảng 2 tháng nay. Ôtô lưu thông qua những lô cốt trên tuyến đường này không thể di chuyển cùng một lúc. Mỗi khi xe lớn chạy qua, người điều khiển xe máy phải khép vào mép đường hoặc chạy lên vỉa hè để tránh.Mặt đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) bị bó hẹp do rào chắn thi công nhánh còn lại của công trình cầu vượt nút giao thông Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn. Dù được phân luồng từ xa nhưng vào giờ cao điểm xe cộ lưu thông qua đây cũng bị ùn ứ kéo dài. Nhánh N2 hầm chui qua ngã tư cầu vượt An Sương (quận 12 và huyện Hóc Môn) thi công dựng rào chắn khiến mặt đường Trường Chinh và quốc lộ 22, khu vực vòng xoay bị thu hẹp. Đây là nút giao thông huyết mạch ở cửa ngõ tây nam thành phố nên thường xuyên bị kẹt xe ở hướng từ quốc lộ 22 qua nút giao. Nhiều thời điểm, các phương tiện phải xếp hàng dài gần 1 km trên quốc lộ 22, qua bến xe An Sương để qua khu vực dựng lô cốt công trình này. Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (thuộc Sở GTVT TP.HCM), nhánh cầu này không thể đưa vào sử dụng vào cuối năm 2018 do vướng mặt bằng trên địa bàn huyện Hóc Môn.

.

Đường Minh Phụng (quận 6): Thời gian qua có 6 điểm dựng rào chắn trên một đoạn dài khoảng 1 km, thường xuyên gây kẹt xe, nhất là vào giờ cao điểm. Theo số liệu của Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, TP hiện có 148 vị trí có rào chắn thi công trên 60 tuyến đường. Đây là con số rào chắn nhiều nhất trong các năm gần đây. Nhiều lô cốt được dựng chiếm phần lớn mặt các tuyến đường gây cản trở giao thông. Những lô cốt dài hàng chục mét, xuất hiện nhiều tháng nay trên tuyến đường này nhưng vẫn chưa hoàn thành theo thời gian đưa ra. Hiện tại mặt đường bị bó hẹp, các loại ôtô không thể chạy cùng lúc hai chiều mà phải chờ nhau, người đi xe máy chen chúc, khó khăn để vượt qua. Tại góc đường Minh Phụng - Lê Quang Sung, đoạn lô cốt dài hơn 50 m án ngữ, mỗi khi xe lớn chạy qua đều chiếm hết phần đường, công nhân công trình rào chắn phải phân luồng với hướng ngược lại cho cả xe máy lưu thông. Phần vỉa hè bên trong đoạn rào chắn này cũng bị thu hẹp chỉ còn lối nhỏ cho người đi bộ rộng hơn nửa mét. Đây là những rào chắn của công trình Cải tạo hệ thống thoát nước Hàng Bàng thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ giai đoạn 2. Các chủ cửa hàng bán quần áo bên những đoạn lô cốt trên đường Minh Phụng cho biết họ chỉ treo hàng bán cầm chừng chờ hoàn thiện công trình, từ ngày dựng rào chắn có ít khách ghé. Bảng công trình ghi ngày thi công từ 4/8 đến 10/11/2018 nhưng hiện tại những lô cốt này vẫn đang ngổn ngang. Đường Bến Vân Đồn (quận 4) dài khoảng hơn 1km nhưng có tới 7 vị trí dựng rào chắn công trình gói thầu xây dựng hệ thống cống bao của Dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM. Đáng chú ý, lô cốt của gói thầu này nằm bên cầu Khánh Hội đã xuất hiện một thời gian dài, bên trong cây dại mọc tươi tốt những vẫn chưa có dấu hiệu hoàn thành khi thời hạn đã qua từ lâu. Cũng tại đường Bến Vân Đồn, một số lô cốt khác dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé chiếm phần lớn diện tích một làn đường. Bên trong rào chắn dựng cả những thùng container với khoảng đất trống khá rộng.

. Đường Võ Văn Kiệt (quận 1,5,6) có hàng chục đoạn dựng rào chắn để thi công cống bao và sửa chữa, nâng cao độ mặt đường. Một chiều của phần đường ôtô có 3 làn nhưng các lô cốt chiếm hết 2 làn khiến các phương tiện bị tắc nhiều đoạn. Cầu Kênh Tẻ (quận 4 và quận 7) thời gian qua đơn vị thi công dựng rào chắn mở rộng mặt cầu và làm đường đi bộ hai bên. Rào chắn chiếm gần 1/2 mặt đường, tạo nên nút thắt, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông vào giờ cao điểm. Dòng xe phải di chuyển chậm chạp qua cầu khiến ùn tắc kéo dài hai hướng trên đường Khánh Hội và Nguyễn Hữu Thọ. Công trình bắt đầu triển khai từ ngày 15/5/2018, thời gian thi công theo kế hoạch là 12 tháng. Hiện tại một số đoạn mặt cầu Kênh Tẻ đã được mở rộng thêm gần nửa mét. Đường Tôn Thất Thuyết (quận 4), nhiều dãy dài lô cốt thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM, rào chắn bao quanh những chiếc máy cuốc ngưng hoạt động, mặt đường bị cày xới đầy đá dăm khiến bụi bay mịt mù khi xe cộ lưu thông qua. Tại đường Nguyễn Thị Định (quận 2), dự án Vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 2 hiện có 4 lô cốt đang án ngữ 1/2 mặt đường, trong đó 3 rào chắn "nhốt" máy cuốc nằm bất động bên trong. Bà Cao Thị Hương, chủ quán ăn tại đây cho biết công trình này đã ngừng thi công khoảng 2 tháng nay. Ôtô lưu thông qua những lô cốt trên tuyến đường này không thể di chuyển cùng một lúc. Mỗi khi xe lớn chạy qua, người điều khiển xe máy phải khép vào mép đường hoặc chạy lên vỉa hè để tránh. Mặt đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) bị bó hẹp do rào chắn thi công nhánh còn lại của công trình cầu vượt nút giao thông Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn. Dù được phân luồng từ xa nhưng vào giờ cao điểm xe cộ lưu thông qua đây cũng bị ùn ứ kéo dài. Nhánh N2 hầm chui qua ngã tư cầu vượt An Sương (quận 12 và huyện Hóc Môn) thi công dựng rào chắn khiến mặt đường Trường Chinh và quốc lộ 22, khu vực vòng xoay bị thu hẹp. Đây là nút giao thông huyết mạch ở cửa ngõ tây nam thành phố nên thường xuyên bị kẹt xe ở hướng từ quốc lộ 22 qua nút giao. Nhiều thời điểm, các phương tiện phải xếp hàng dài gần 1 km trên quốc lộ 22, qua bến xe An Sương để qua khu vực dựng lô cốt công trình này. Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 (thuộc Sở GTVT TP.HCM), nhánh cầu này không thể đưa vào sử dụng vào cuối năm 2018 do vướng mặt bằng trên địa bàn huyện Hóc Môn.

.