Cuộc sống xa xỉ, phóng khoáng của các trùm ma túy Việt sa lưới

Đứng đầu trong bản danh sách này phải nhắc tới Sồng A Lâu (tức Lau, SN 1977, ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Năm 2005, Sồng A Lâu bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt, nhưng do thông thuộc địa hình những nơi thâm sơn cùng cốc nên Lâu liên tục thoát lưới dù bị quây bắt nhiều lần. Mỗi lần giao hàng, hắn rất ưng đi chiếc Toyota Fortuner nhập khẩu, còn đi chơi hắn chỉ thích cưỡi con Land Rover Sport đời mới, giày hoặc dép có giá từ chục triệu trở lên, giá quần áo không bao giờ dưới vài ngàn đô. Nhẫn, đồng hồ, dây chuyền đều là loại hàng hiệu thế giới, thứ mà chỉ có cầu thủ, diễn viên nổi tiếng hay các nhà tài phiệt mới dám xài. Có lần, đi ôtô từ Sơn La vào TP HCM để du hý, do không biết đường nên mỗi lần nhảy xuống hỏi đường, hắn rút luôn ra 5 triệu đồng cho người chỉ đường. Tổng cộng chuyến đó, hắn mất luôn khoảng 100 triệu đồng chỉ để hỏi đường. Một đệ tử của Sồng A Lâu là Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng “ộp”, SN 1979, ở tiểu khu 6, Mộc Châu, Sơn La) cũng được coi như một thế lực mới trong giới buôn bán ma túy. Là cánh tay phải của ông trùm Sồng A Lâu nên Dũng “ộp” được đại ca rất ưu ái và chia cho phần lợi nhuận khá. Có tiền, Dũng “ộp” sắm xe BMW X6, ngoài việc buôn ma túy, thú vui duy nhất của Dũng “ộp” là đá gà. Hắn lê la hết sới gà này đến sới gà khác và nghe nói đã nộp hàng bao tải tiền cho các tay cờ bạc chuyên nghiệp. Nhưng với Dũng “ộp”, số tiền đó chẳng đáng là bao. Mỗi lần xuống Hà Nội chờ “đối tác” chuyển tiền, Dũng “ộp” thuê nguyên một tầng của khách sạn hạng sang ở trong vòng cả tháng trời. Đồng bọn thấy vậy xót của góp ý thì Dũng “ộp” bảo: “Nhỡ bạn bè nó đến thì cho chúng nó ở”. Sa Văn Cầu, SN 1974, nhà ở bản La Ngà 1, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Mới lớn lên, Cầu đã theo đàn anh đi buôn bán ma túy và nhanh chóng khẳng định được tên tuổi trong giới "xã hội đen". Cầu thay tên đổi họ và trở thành một doanh nhân có tiếng về buôn bán, khai thác quặng. Tuy nhiên, việc làm ăn này vẫn chỉ là cái vỏ bọc. Hầu hết số tiền mà Cầu kiếm được đều nhờ buôn bán ma túy. Sa Văn Cầu đi lại bằng xế hộp có khả năng chống đạn, trên xe trang bị nhiều vũ khí và có nhiều "đệ tử" được trang bị súng tiểu liên, lựu đạn đi sau bảo vệ. Vì vậy, việc xác định chỗ ở và bắt giữ hắn là cực kỳ khó khăn. Đường dây này chủ yếu vận chuyển heroin ra nước ngoài qua các đường mòn ở Lạng Sơn và tiêu thụ ma túy tổng hợp ở Bắc Ninh, Bắc Giang. (Ngôi nhà của ông trùm Sa Văn Cầu). Giàng A Tàng (hay Tàng "Keangnam", Tàng đô la, trùm Tàng), những ông trùm buôn "hàng trắng" khét tiếng ở các tỉnh phía Bắc không ai không biết. Nhà Tàng cao 7 tầng thị trấn Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây là khách sạn sang trọng nhất nhì địa phương Tàng lúc bấy giờ. Nhà Tàng độc lập trên một quả đồi, mọi hướng đều có camera theo dõi. Tàng sống như một đế vương, tuy nhiên y không thuê người phục vụ mà chỉ có vợ con và người thân mới được ra vào ngôi nhà. Có giai thoại cho rằng, năm 2008, Tàng chở hàng bao tải tiền lớn về Hà Nội, mua liền một lúc 5 căn hộ tòa nhà Keangnam(?!). Biệt danh Tàng "Keangnam" cũng xuất hiện từ thời gian này. Chủ một quán ăn bên đường ở thị trấn Nông trường Mộc Châu cho hay, Tàng còn có sở thích mua sắm ô tô hạng sang. Dù đã sở hữu nhiều xe ôtô nhưng mỗi khi muốn đổi xe, Tàng thường mua một đôi, một để sử dụng, một để tặng cho người nào mà Tàng thấy “sống đẹp”. Lý Giống Minh (SN 1968) ông trùm có máu mặt ở khu vực biên giới Tây Bắc nổi tiếng với câu chuyện vác bao tải tiền vào một salon ô tô ở quận Ba Đình, Hà Nội để tậu xe. Do gã ăn mặc nhếch nhác, hom hem, đi dép lê ở cửa, bảo vệ nhầm tưởng một tay dặt dẹo đã chạy ra đuổi khéo. Minh chẳng nói chẳng rằng, cầm bao tải dứa chứa 3,8 tỷ đánh ném lên bàn lễ tân, rồi chỉ vào chiếc xe Land cruiser bóng lộn: “Tao mua con xe kia!”. Lấy xe, Minh phi một mạch về Na Ư rồi đỗ con xe tiền tỷ ngay cạnh cái chuồng trâu. >>> Xem thêm video: Trùm ma tuý Lóng Luông: Camera hiện trường từ A -Z. Nguồn: ANTV.

