Cuộc gặp hãi hùng của cô gái với “yêu râu xanh” trên đồi vắng

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 13/5/2013, chị N. đi bộ cùng bạn về khu nhà trọ thuộc phường Minh Quyết (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) sau ca làm việc. Đang đi, chợt nhớ phải gọi điện về nhà, chị N. lấy chiếc iphone mới mua ra gọi. Khi đang nói chuyện thì bất chợt từ phía sau, một bóng đen gầy gò đi trên xe máy áp sát rồi nhanh tay giật chiếc điện thoại và tẩu thoát. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Thẫn thờ phần vì sợ hãi phần vì tiếc của, chị N. liền mượn máy của bạn để gọi vào số điện thoại của mình. Từng hồi chuông dài như vô vọng, chẳng có ai nghe máy. Đêm ấy, chị N. như mất hồn. Sau đó, chị cũng không trình báo cơ quan công an mà quyết định sẽ "thương thảo" với kẻ lưu manh để lấy lại tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau nhiều lần gọi, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nghe máy. Chị N. khẩn khoản xin đối tượng cho chuộc lại điện thoại với số tiền 3 triệu đồng. Nghe xong, người ở đầu dây bên kia tỏ ý lưỡng lự rồi tắt máy. Suốt những giờ sau đó, chị N. và đối tượng nói chuyện bằng tin nhắn. Chị N. ra sức thuyết phục tên cướp trả lại điện thoại dù tên này buông lời "cợt nhả". (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Bất chợt, tên cướp đổi ý, gã hỏi kỹ về tên tuổi, năm sinh và địa chỉ của chị N. rồi đồng ý trả máy với điều kiện chị phải đến chỗ hắn để lấy. Khấp khởi mừng, chị N. chấp thuận. Khoảng 8h ngày 14/5, gã thanh niên hẹn chị N. đứng chờ ở bến xe buýt Thanh Dã (Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Đợi một lúc thì chị N thấy một người đàn ông đi xe máy tiến lại. Người này cho biết mình được hai thanh niên thuê đến chở chị N về xã Kim Long (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tin lời, chị N lên xe theo người đàn ông lạ mặt này. Khi về tới Kim Long, người xe ôm thả chị N tại đây rồi bảo đứng đợi. Đến khoảng 10h, một nam giới đi chiếc xe máy hiệu Honda không biển kiểm soát tới. Cùng lúc này, điện thoại chị N mang theo đổ chuông. Phía đầu dây bên kia là giọng nói của kẻ đã liên lạc với chị trước đó. Gã nói chị N cứ lên xe theo bạn hắn tên là Long. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Long sẽ chở chị N đến gặp hắn để lấy đồ. Một lần nữa, chị N lên xe máy đi theo kẻ lạ mặt, bất chấp hiểm nguy với hi vọng sẽ tìm lại được điện thoại. Long chở chị N đi lòng vòng rồi rẽ lên đồi thuộc khu 8 (xã Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc). Tới đây, Long bảo chị N xuống xe rồi phóng đi mất. Cả khu đồi vắng lặng không một bóng người, chưa kịp định thần thì một thanh niên khác đến. Nhìn dáng người gầy gò, chị N đoán hắn chính là kẻ đã cướp điện thoại của mình đêm hôm trước. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Gã thanh niên bảo đã cất điện thoại ở nơi khác và đòi chị N. phải cho "quan hệ" mới trả điện thoại. Chị N. không đồng ý thì gã bảo lên xe để đưa tới nơi cất điện thoại. Chị N. miễn cưỡng đi theo. Sau một hồi lòng vòng, gã thanh niên dừng lại, hắn đe dọa sẽ giết nếu chị N. không cho mình "thỏa mãn". Rồi lao vào thực hiện hành vi đồi bại. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ê chề và hoảng loạn, chị N chỉ biết khóc lóc. Xong việc, gã đàn ông lấy điện thoại gọi cho bạn tên Long đến. Tới nơi, gã bảo Long "quan hệ" tiếp với nạn nhân. Lúc này do thấy chị N khóc lóc, van xin nên Long không làm. Hai đối tượng bảo chị N lên xe, chúng sẽ đưa về TP Vĩnh Yên để lấy điện thoại. Một lần nữa, chị N. lầm lũi lên xe đi theo hai gã lưu manh. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trên đường đi, qua một quán bia, gã thanh niên lạ mặt nói N và Long ngồi ở đó đợi, còn gã đi lấy điện thoại rồi quay lại. Trong quán, chị N. giả vờ xin đi vệ sinh rồi lén gặp chủ quán trình bày hoàn cảnh và nhờ giúp đỡ. Ngay sau đó, Long bị những người trong quán bia giữ lại đồng thời báo về cơ quan công an. Khi quay về quán, gã thanh niên lạ mặt biết việc đã bại lộ, Long bị bắt nên quay xe trốn chạy. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định kẻ chủ mưu cũng là tên đã cướp điện thoại rồi hiếp dâm chị N. là Nguyễn Trường Thọ (SN 1989, trú tại xã Đồng Ích, Lập Thạch, Vĩnh Phúc). Xác minh nhanh, các điều tra viên được biết Thọ là đối tượng đang nằm trong hồ sơ một chuyên án khác. Theo đó, dù đã có vợ, con nhưng Thọ rất ham chơi, lười lao động. Gã thường xuyên giao lưu, chơi bời với nhóm bạn xấu và trở thành con nghiện ma túy. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Gã tìm đủ cách để "xoay" tiền nhằm thỏa mãn cơn nghiện. Nhận định đây là vụ việc rất nghiệm trọng, các đối tượng gây án liều lĩnh, manh động nên Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã giao cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm làm chủ công truy bắt đối tượng Thọ. Nói về Thọ, sau khi biết việc bại lộ, gã đi xe xuống nhà người em họ ở thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội). (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Người em họ này cho biết, sau khi tắm rửa, Thọ đã di chuyển về bến xe Mỹ Đình. Nhận định, Thọ rất có thể sẽ bỏ trốn vào phía Nam. Do từng làm công nhân ở khu công nghiệp, cộng với việc là đối tượng nghiện ma túy nên Thọ có nhiều mối quan hệ rất phức tạp. Thông qua một nguồn tin, các trinh sát được biết Thọ có bạn ở Thanh Hóa. Một tổ công tác lập tức lên đường, thế nhưng khi đến nơi, Thọ đã nhanh chân đi mất. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Người bạn này cho hay, Thọ vào đây tá túc rồi liên hệ với một người bạn khác nhờ xin việc nhưng không được. Gã xin tiền rồi tiếp tục bắt xe đi vào phía Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định Thọ có một người bạn đang làm công nhân cao su ở Bình Phước. Khi tổ công tác tới nơi, người bạn này cho hay, sau khi xin ở nhờ và tiền không được, Thọ đã đi từ sáng sớm. Ảnh minh họa, nguồn Internet) Thông qua người bạn này, các trinh sát nắm được Thọ đang ở TP HCM. Sáng 17/5/2013, tại ga Sài Gòn, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bí mật "giăng lưới" đợi Thọ. Hơn 9h, Thọ xuất hiện, thì bị các trinh sát ập vào, khống chế, bắt giữ. Khi được di lý về Vĩnh Phúc, tại cơ quan điều tra Thọ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình với chị N. >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.

