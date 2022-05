Cty Việt Á chi 800 tỷ "hoa hồng", hàng loạt giám đốc CDC bị bắt… còn những ai?

Giám đốc CDC Hà Giang cùng thuộc cấp nhận hơn 1 tỷ đồng. Mới đây, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trần Tuấn - Giám đốc CDC Hà Giang cùng 2 thuộc cấp về hành vi nhận hối lộ. Các bị can không thực hiện đúng các quy định về đấu thầu mua sắm tài sản, gây thiệt hại cho ngân sách và trong quá trình thực hiện các hợp đồng mua kít xét nghiệm của Việt Á, các bị can đã nhiều lần nhận phần trăm ngoài hợp đồng với số tiền trên 1 tỷ đồng. Trả lại 450 triệu quà Việt Á, Giám đốc CDC Hậu Giang bị bắt giam: Ngày 11/5, Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Lành - nguyên Giám đốc CDC Hậu Giang cùng 2 thuộc cấp về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. CDC Hậu Giang đã mượn Kit xét nghiệm CD-19 do Việt Á sản xuất, sau đó thực hiện hồ sơ, thủ tục “hợp thức” nhằm cho Việt Á trúng 6 gói thầu với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Mới đây, ông Lành khi trao đổi với báo chí cho biết, từng giao nộp “giỏ quà” bên trong có 450 triệu đồng của Việt Á. Cán bộ Bệnh viện Ða khoa tỉnh Phú Thọ nhận hơn 2 tỷ đồng hoa hồng của Việt Á: Thanh tra tỉnh Phú Thọ phát hiện ông Trần Gia Phú, Trưởng đơn vị Vi sinh, Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện Ða khoa tỉnh Phú Thọ, nhận hơn 2 tỷ đồng tiền “hoa hồng” từ Việt Á. Kết luận thanh tra nêu rõ, từ tháng 11/2020 đến tháng 9/2021, Hồ Thị Thanh Thảo, cán bộ của Công ty Việt Á 4 lần chuyển cho ông Phú qua 2 tài khoản hơn 2 tỷ đồng. Ông Phú chỉ báo cáo khi đoàn thanh trađến làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (ngày 25/1/2022). Giám đốc và cán bộ CDC Nam Định nhận hơn 3,1 tỷ từ Việt Á: Ngày 25/4, Công an tỉnh Nam Định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Đức Lưu - Giám đốc CDC Nam Định cùng 4 thuộc cấp liên quan mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á. Đáng chú ý, các cá nhân trên đã nhận hơn 3,1 tỷ từ Việt Á. Trước đó, ông Lưu từng khẳng định không nhận một đồng "hoa hồng" nào trong cả 4 hợp đồng ký kết với Công ty Việt Á. Giám đốc CDC Bắc Giang cùng 2 bị can nhận 44 tỷ đồng của Việt Á: Ông Lâm Văn Tuấn - Giám đốc CDC Bắc Giang từng khẳng định "không nhận một đồng nào từ Công ty Việt Á, quá trình đấu thầu thực hiện đúng quy định". Tuy nhiên, kết luận điều tra ban đầu xác định ông Tuấn cùng hai người khác đã thỏa thuận nhận hoa hồng 44 tỷ đồng từ Việt Á. Cựu Giám đốc CDC Hải Dương bị cáo buộc nhận 27 tỷ của Việt Á: Ngoài hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đã bị khởi tố, cựu Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến còn bị khởi tố về tội Nhận hối lộ. Cơ quan điều tra xác định, ông Tuyến đã nhận hối lộ số tiền 27 tỷ đồng. Trước đó, Việt Á bán Kit xét nghiệm COVID cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Giám đốc CDC Bình Phước trả quà Việt Á: Ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc CDC Bình Phước mới đây đã bị kỷ luật cách chức do có vi phạm nghiêm trọng trong mua sắm vật tư y tế phòng, chống COVID-19. Ông Sáu từng được Công ty Việt Á tặng quà và đã nộp lại quà này cho cơ quan chức năng. Đến nay, gói quà Việt Á tặng ông Sáu vẫn chưa được tiết lộ. Hòa Bình có dấu hiệu nhận hoa hồng từ Việt Á: Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa bàn giao hồ sơ 8 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, kit xét nghiệm COVID-19 của CDC Hòa Bình cho Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình. CDC Hòa Bình đã mua 26.262 kít xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất với giá trị 12,3 tỷ đồng. Theo thanh tra tỉnh Hòa Bình, tuy chưa phát hiện vi phạm về quy trình mua sắm này, nhưng kit xét nghiệm của Công ty Việt Á được phản ánh là có hiện tượng nâng khống giá, trích hoa hồng cho các đơn vị mua sắm. Việt Á đã cung ứng Kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, người này đã “bắt tay” với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, số tiền Công ty Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng; số tiền "hoa hồng" mà công ty này chi cho các "đối tác" là gần 800 tỷ đồng. Đến nay, tính cả các bị can trên có tới hơn 30 người đã bị khởi tố liên quan vụ Việt Á. Trong đó có, một số lãnh đạo, cán bộ CDC địa phương đã bị khởi tố, bắt giam như Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định; ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC Bình Dương; ông Hoàng Văn Đức – Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế… Ba lãnh đạo cấp vụ bị khởi tố gồm: ông Nguyễn Minh Tuấn - Nguyên vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) và ông Trịnh Thanh Hùng - phó vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và công nghệ. Tại Học viện Quân Y, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thượng tá Hồ Anh Sơn - Phó giám đốc Viện nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y; đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng phòng trang bị, vật tư thuộc Học viện Quân y. Trung tướng Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y và thiếu tướng Hoàng Văn Lương - Phó giám đốc Học viện Quân y bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với tất cả chức vụ trong Đảng và nhiều cán bộ khác tại đơn vị này cũng bị kỷ luật. Tại kỳ họp 13, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan Việt Á và cho rằng những vi phạm của một lãnh đạo Bộ và đơn vị thuộc Bộ KH&CN, Y tế đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, đã thành lập các đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Học viện Quân y, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế và 8 Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, thành; chỉ đạo 14 tỉnh ủy và 63 UBKT tỉnh ủy, thành ủy thực hiện việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Cơ quan điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành ủy thác cho Cơ quan điều tra công an cấp tỉnh, thành phố tại 62/63 tỉnh, thành phố để tiến hành thu thập các tài liệu liên quan đến Công ty Việt Á. Dư luận tin rằng, những ai đã nhận tiền từ Việt Á sớm muộn cũng sẽ bị lộ. >>> Mời độc giả xem thêm video Lý do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố. Nguồn: PLO

