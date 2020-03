CSGT Đồng Nai bảo kê xe quá tải: 2 sếp CSGT tự nhận mức kỷ luật gì?

Liên quan đến vụ “ CSGT tố sếp bảo kê xe quá tải ở tỉnh Đồng Nai”, ngày 10/3, hai người bị tố cáo vừa kiểm điểm trước ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và tự nhận mức kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và giáng chức. Trong đó, trung tá Phạm Hải Cảng, đội trưởng Đội CSGT số 2, P67, Công an tỉnh Đồng Nai tự nhận mức kỷ luật là giáng chức. (Ảnh Hoàng Trường/VNE) Trung tá Phan Cẩm Tú, đội phó Đội CSGT số 1 tự nhận mức kỷ luật cảnh cáo. Thiếu tá Hoàng Nam, cán bộ CSGT tự nhận hình thức mức kỷ luật khiển trách. Các mức kỷ luật từ khiển trách đến giáng chức này dựa trên mức đề nghị của thanh tra Bộ Công an đưa ra. Riêng về tiền trực đêm, tiền ăn định lượng, tiền kiểm dịch mà CSGT tố cáo được trung tá Cảng và 1 số người liên quan giải thích với đoàn thanh tra là dùng lo cho cán bộ CSGT ở đội ăn uống. Thanh tra Bộ Công an đã đề nghị rút kinh nghiệm trong việc kê khai tài chính vì không minh bạch. Trước đó, một số cán bộ thuộc Phòng CSGT Đồng Nai có đơn tố giác lãnh đạo cấp Đội và Phòng can thiệp khi xử lý phương tiện vi phạm. Cụ thể, trong lúc phát hiện xử lý một số xe quá tải trên quốc lộ 20, cán bộ CSGT liền nhận được điện thoại của cấp trên nói xe đã được “gửi một tháng mấy triệu rồi” nên không được xử lý. Sau đó đề nghị lực lượng này cho xe rời đi mà không được lập biên bản. (Ảnh cắt clip) Một cán bộ CSGT còn ghi lại clip cuộc nói chuyện điện thoại được cho là lãnh đạo cấp Phòng gọi xuống đề nghị không xử lý xe vi phạm. Đáng nói, khi cán bộ có ý kiến về việc này thì bị điều chuyển công tác đến đơn vị khác. (Ảnh Zing) Đến chiều 25/11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ và một số đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh, báo cáo lãnh đạo Bộ trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp, xử lý vụ việc nêu trên. Nếu phát hiện cán bộ, chiến sỹ sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh cắt clip) Cũng liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai cho biết cũng đã lập đoàn thanh tra để xác minh làm rõ nội dung đơn tố cáo của 2 cán bộ CSGT tố lãnh đạo thuộc Đội và Phòng CSGT can thiệp khi xử lý xe ô tô vi phạm. (Ảnh cắt clip)

