CSGT đội nắng phát khẩu trang miễn phí trên cao tốc

Ngày 21/2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an) phối hợp với Công ty Dịch vụ kỹ thuật đường Cao tốc Việt Nam đã ra quân tuyên truyền... ... phát hàng ngàn khẩu trang y tế miễn phí cho người lưu thông trên cao tốc nhằm phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra. Lực lượng CSGT còn tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân khi đến những khu vực đông người, tham gia bằng phương tiện công cộng... ... phải đeo khẩu trang đúng quy cách để phòng bệnh dịch và khi tham gia giao thông phải chú ý đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người. Đại uý Phạm Thanh Hà - Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 6 cho biết, mong muốn việc phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân... ... góp phần phòng ngừa dịch bệnh lây lan, chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Một số hình ảnh ghi nhận tại cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

