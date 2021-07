COVID-19 thất nghiệp: Xót xa người nghèo đi bộ, đạp xe... về quê

Vợ chồng già đạp xe 7 tiếng ra bến xe để được về quê tránh dịch COVID-19: Do mất việc, không có tiền nên hai vợ chồng ông Phan Hảo và bà Lê Thị Lâm, quê ở huyện Tây Hòa, Phú Yên quyết định đạp xe đến Bến xe miền Đông (quận Bình Thạch, TP HCM) để lên chuyến xe miễn phí về quê. Bà Lâm chia sẻ, đêm hôm trước (26/7) khi hay tin được về quê trên chuyến xe Phương Trang nghĩa tình, hai vợ chồng mất ngủ vì hạnh phúc nhưng cũng trằn trọc khôn nguôi vì lo không biết di chuyển thế nào ra điểm tập trung bởi quãng đường từ nhà ra bến xe dài hơn 30km. Hai vợ chồng ông Hảo đã phải đi mất vài giờ đồng hồ từ nhà trọ ra bến xe. 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về quê ở Nghệ An: Ngày 23/7, anh Võ Thanh Bình (28 tuổi, ở Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, 4 người trong gia đình anh đã về đến Nghệ An, đang thực hiện cách ly tập trung. "Được nhìn thấy vợ con và những người thân trong gia đình, tôi mừng lắm. Gia đình tôi về được đến quê hương là nhờ các nhà hảo tâm, cơ quan chức năng, chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến tất cả mọi người" - anh Bình nói. Sau 10 ngày ròng rã đạp xe, gia đình anh Bình đã vượt gần 300km. Tới địa phận huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), họ gặp chốt kiểm soát nên chủ động xuống khai báo y tế. Khi biết được hoàn cảnh của gia đình anh Bình, các chiến sĩ Công an cũng như người dân địa phương tại đây đã hỗ trợ thực phẩm. Biết tin, một số nhà hảo tâm tìm đến tận nơi trao tặng tiền giúp gia đình anh Bình có chỗ ăn nghỉ và mua vé tàu cho gia đình về quê. Thanh niên đạp xe hơn 800 km từ Bình Thuận về Huế: Thất nghiệp, anh thợ hồ Nguyễn Bá Nghĩa (SN 1995, quê ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) quyết định chạy xe đạp từ Bình Thuận về quê Thừa Thiên - Huế (hơn 800 km). 3 ngày chạy hơn 160 km ra đến Ninh Thuận, anh được người dân dọc đường cho ăn 4 bữa cơm. Theo ông Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Diêm (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) cho biết, thấy tình hình sức khỏe của anh Nam quá yếu nên nhân viên tại chốt đã cho anh ăn uống và ngủ lại tại chốt này trong tối 20/1. Sáng 21/7, nhân viên tại chốt nhận định anh Nghĩa sẽ không đủ sức khỏe để chạy về quê nên đã ra quốc lộ đứng chờ xe tải nhờ chở giùm anh Nghĩa về quê. Mất việc, hết tiền, 30 lao động nghèo đi bộ xuyên đêm về quê: Ngày 20/7, một đoạn clip ghi lại cảnh 30 người lao động đi bộ về Quảng Ngãi khiến nhiều người xúc động. Hình ảnh này được thiếu tá Đỗ Thành Sự (Công an Quảng Ngãi) ghi lại tại chốt kiểm soát dịch đèo Bình Đê, nơi giáp ranh với tỉnh Bình Định. 30 người phần lớn ở huyện Ba Tơ về đến chốt kiểm soát dịch lúc gần trưa. Cả đoàn đã hết lương thực, mọi người đói lả. Những người này cho biết, họ đi làm thuê tại thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định). Tại chốt kiểm dịch mì tôm là lương thực chống đói duy nhất. Cả đoàn đã đói lả vội vàng ăn mì tôm sống khiến nhiều người xót xa. Sau khi nghỉ ngơi, họ đã được lực lượng công an tại chốt kiểm dịch hỗ trợ phương tiện đưa về nhà. 47 người vượt núi, băng rừng 50km suốt hai ngày đêm để về quê: 47 người lao động ở Quảng Ngãi lâm cảnh thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, xe khách không chạy khiến họ phải đi bộ suốt hai ngày đêm để về quê. Các hàng quán ven đường cũng đóng cửa khiến 47 người vừa đói vừa khát, đêm trải bạt ngủ ven đường. Nhiều người già không chịu được ngất xỉu. Sau hai ngày một đêm vượt núi, băng rừng 50 km, đoàn người này đi bộ đến xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Nhận được thông tin, địa phương đã liên hệ với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa bố trí hai ô tô đưa 47 người này về quê. Ngày 11/7, hai chuyến xe về đến huyện vùng cao Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, trong sự mừng vui khôn xiết của bà con. >>>>> Xem thêm video: Mất việc, 30 công nhân đi bộ xuyên đêm từ Bình Định về quê. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Vợ chồng già đạp xe 7 tiếng ra bến xe để được về quê tránh dịch COVID-19: Do mất việc, không có tiền nên hai vợ chồng ông Phan Hảo và bà Lê Thị Lâm, quê ở huyện Tây Hòa, Phú Yên quyết định đạp xe đến Bến xe miền Đông (quận Bình Thạch, TP HCM) để lên chuyến xe miễn phí về quê. Bà Lâm chia sẻ, đêm hôm trước (26/7) khi hay tin được về quê trên chuyến xe Phương Trang nghĩa tình, hai vợ chồng mất ngủ vì hạnh phúc nhưng cũng trằn trọc khôn nguôi vì lo không biết di chuyển thế nào ra điểm tập trung bởi quãng đường từ nhà ra bến xe dài hơn 30km. Hai vợ chồng ông Hảo đã phải đi mất vài giờ đồng hồ từ nhà trọ ra bến xe. 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về quê ở Nghệ An: Ngày 23/7, anh Võ Thanh Bình (28 tuổi, ở Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, 4 người trong gia đình anh đã về đến Nghệ An, đang thực hiện cách ly tập trung. "Được nhìn thấy vợ con và những người thân trong gia đình, tôi mừng lắm. Gia đình tôi về được đến quê hương là nhờ các nhà hảo tâm, cơ quan chức năng, chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến tất cả mọi người" - anh Bình nói. Sau 10 ngày ròng rã đạp xe, gia đình anh Bình đã vượt gần 300km. Tới địa phận huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), họ gặp chốt kiểm soát nên chủ động xuống khai báo y tế. Khi biết được hoàn cảnh của gia đình anh Bình, các chiến sĩ Công an cũng như người dân địa phương tại đây đã hỗ trợ thực phẩm. Biết tin, một số nhà hảo tâm tìm đến tận nơi trao tặng tiền giúp gia đình anh Bình có chỗ ăn nghỉ và mua vé tàu cho gia đình về quê. Thanh niên đạp xe hơn 800 km từ Bình Thuận về Huế: Thất nghiệp, anh thợ hồ Nguyễn Bá Nghĩa (SN 1995, quê ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) quyết định chạy xe đạp từ Bình Thuận về quê Thừa Thiên - Huế (hơn 800 km). 3 ngày chạy hơn 160 km ra đến Ninh Thuận, anh được người dân dọc đường cho ăn 4 bữa cơm. Theo ông Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Diêm (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) cho biết, thấy tình hình sức khỏe của anh Nam quá yếu nên nhân viên tại chốt đã cho anh ăn uống và ngủ lại tại chốt này trong tối 20/1. Sáng 21/7, nhân viên tại chốt nhận định anh Nghĩa sẽ không đủ sức khỏe để chạy về quê nên đã ra quốc lộ đứng chờ xe tải nhờ chở giùm anh Nghĩa về quê. Mất việc, hết tiền, 30 lao động nghèo đi bộ xuyên đêm về quê: Ngày 20/7, một đoạn clip ghi lại cảnh 30 người lao động đi bộ về Quảng Ngãi khiến nhiều người xúc động. Hình ảnh này được thiếu tá Đỗ Thành Sự (Công an Quảng Ngãi) ghi lại tại chốt kiểm soát dịch đèo Bình Đê, nơi giáp ranh với tỉnh Bình Định. 30 người phần lớn ở huyện Ba Tơ về đến chốt kiểm soát dịch lúc gần trưa. Cả đoàn đã hết lương thực, mọi người đói lả. Những người này cho biết, họ đi làm thuê tại thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định). Tại chốt kiểm dịch mì tôm là lương thực chống đói duy nhất. Cả đoàn đã đói lả vội vàng ăn mì tôm sống khiến nhiều người xót xa. Sau khi nghỉ ngơi, họ đã được lực lượng công an tại chốt kiểm dịch hỗ trợ phương tiện đưa về nhà. 47 người vượt núi, băng rừng 50km suốt hai ngày đêm để về quê: 47 người lao động ở Quảng Ngãi lâm cảnh thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, xe khách không chạy khiến họ phải đi bộ suốt hai ngày đêm để về quê. Các hàng quán ven đường cũng đóng cửa khiến 47 người vừa đói vừa khát, đêm trải bạt ngủ ven đường. Nhiều người già không chịu được ngất xỉu. Sau hai ngày một đêm vượt núi, băng rừng 50 km, đoàn người này đi bộ đến xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Nhận được thông tin, địa phương đã liên hệ với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa bố trí hai ô tô đưa 47 người này về quê. Ngày 11/7, hai chuyến xe về đến huyện vùng cao Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, trong sự mừng vui khôn xiết của bà con. >>>>> Xem thêm video: Mất việc, 30 công nhân đi bộ xuyên đêm từ Bình Định về quê. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.