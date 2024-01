Công an tỉnh Quảng Bình tăng cường công tác PCCC dịp tết Nguyên đán

Xác định dịp Tết tại các điểm chợ đầu mối sẽ tập trung số lượng lớn người và hàng hoá, nguy cơ cháy nổ lớn tăng cao, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Quảng Bình đã triển khai kế hoạch tuyên truyền tới tận các chủ cửa hàng, người dân liên quan. Cụ thể trong 3 ngày (22, 23, 24/1) lực lượng cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Chợ Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa), chợ Quy Đạt (huyện Minh Hóa) và Chợ Tréo (huyện Lệ Thủy).Tại buổi tuyên truyền các hộ tiểu thương, BQL chợ và nhân dân đã được Cán bộ chiến sĩ hướng dẫn các biện phòng cháy, đặc biệt là trong thời gian Tết Nguyên đán sắp tới. Việc chấp hành nội quy PCCC và CNCH tại chợ, cách bố trí, sắp xếp hàng hóa, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và xử lý thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra. Đồng thời sử dụng loa phát thanh để phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH tới toàn thể nhân dân. Hoạt động tuyên truyền PCCC và CNCH tại chợ được đông đảo nhân dân và hộ tiểu thương nhiệt tình hưởng ứng. Đội tuyên truyền chia thành các tổ, đi từng gian hàng, gặp từng hộ tiểu thương để trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền. Dịp này, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Bình đã tuyên truyền, tổ chức phát cẩm nang khuyến cáo an toàn PCCC và CNCH cho hơn 300 hộ kinh doanh tại 03 chợ. Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC và CNCH tại các chợ, thực hiện triệt để phương châm “Bốn tại chỗ” – lực lượng trong dân, phương tiện trong dân, hậu cần trong dân và chỉ huy trong dân. Góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã triển khai kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền công tác phòng cháy cho các đơn vị, người dân trên địa bàn, cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo Trung tá Dương Tuấn Anh, Trưởng phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Bình, trong năm qua đơn vị đã chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC. Chủ động phối hợp, duy trì thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền PCCC với nhiều hình thức đa dạng, tuyên truyền kết hợp trong công tác kiểm tra PCCC, xây dựng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng tại khu dân cư”, hoạt động trải nghiệm PCCC phát huy tối đa hiệu quả mang lại. “Nhờ làm tốt công tác hướng dẫn lập và thực tập phương án chữa cháy; thực hiện nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai lực lượng, phương tiện, cứu chữa kịp thời, hiệu quả hàng chục vụ cháy và sự cố tai nạn, không để xảy ra các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh” Trung tá Dương Tuấn Anh cho biết. Một người dân đang thực hành sử dụng bình cứu hoả dập tắt đám cháy. Cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an Quảng Bình đang nỗ lực cố gắng để nhân dân trên địa bàn đón một mùa xuân an vui, bình yên. >>> Mời độc giả xem thêm video Anh công an hướng dẫn chữa cháy hài hước gây bão mạng:

