Công an huyện M'Drắk bảo đảm TTATGT cho kỳ thi THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tại điểm thi huyện M'Drắk có 610 thí sinh dự thi. Căn cứ kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi của Công an huyện, đội CSGT-TT đã chủ động bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Theo đó, huyện M’Drắk có 01 điểm thi đặt tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành với 26 phòng thi; có khoảng 610 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó: 400 thí sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành, 126 thí sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ, 37 thí sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện, 47 thí sinh tự do.

Đại uý Phạm Văn Liên - Phó đội trưởng đội CSGT-TT đang điều tiết giao thông tại điểm thi. Tại khu vực diễn ra Kỳ thi triển khai phương án bảo đảm ANTT-ATGT, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh đến điểm thi đúng thời gian quy định. Ghi nhận tại điểm thi, trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, dù số lượng người nhà và thí sinh khá đông, nhưng tình hình giao thông thông thoáng, không có thí sinh đến muộn do ùn tắc giao thông.

Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn phối hợp với trường THPT Nguyễn Tất Thành và Trường THPT Nguyễn Trường Tộ nắm chắc thông tin, tình hình nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn.

Quang cảnh điểm thi ngày 28/6/2024

Ngoài ra, đơn vị còn tăng cường lực lượng bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự tại điểm thi. Đội CSGT-TT đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông, nhất là tại các tuyến đường trọng điểm và các khu vực gần các điểm thi, hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh đến điểm thi.

Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực các điểm thi, đội CSGT-TT đã bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra trên đường và xung quanh khu vực diễn ra Kỳ thi, đồng thời bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong thời gian di chuyển đến điểm thi khi cần.

Đồng thời, các cán bộ chiến sĩ đội CSGT-TT cũng kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật cũng như nội quy, quy chế thi, kịp thời phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật tại địa điểm tổ chức kỳ thi.