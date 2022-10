Công an Hà Nội bổ nhiệm 3 trưởng phòng, một trưởng huyện là ai?

Chiều 5/10, Công an Hà Nội công bố quyết định của giám đốc công an thành phố về công tác cán bộ. Cụ thể, đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Tham mưu được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông. Đại tá Trần Đình Nghĩa từng là Trưởng Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ), sau đó là Phó trưởng Phòng Tham mưu, Trưởng công an huyện Mê Linh. Ông giữ chức Trưởng Phòng Tham mưu Công an Hà Nội từ cuối năm 2020. Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội. Trung tá Trần Văn Quang - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Trước đó vào sáng 5/10, tại Công an Mỹ Đức đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm thượng tá Giáp Thành Trung - Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Hà Nội giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Mỹ Đức. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

Chiều 5/10, Công an Hà Nội công bố quyết định của giám đốc công an thành phố về công tác cán bộ. Cụ thể, đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Tham mưu được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông. Đại tá Trần Đình Nghĩa từng là Trưởng Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ), sau đó là Phó trưởng Phòng Tham mưu, Trưởng công an huyện Mê Linh. Ông giữ chức Trưởng Phòng Tham mưu Công an Hà Nội từ cuối năm 2020. Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội . Trung tá Trần Văn Quang - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Trước đó vào sáng 5/10, tại Công an Mỹ Đức đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm thượng tá Giáp Thành Trung - Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Hà Nội giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Mỹ Đức. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.