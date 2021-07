Công an "đột kích" quán karaoke hoạt động chui giữa dịch COVID-19

Khoảng 22h tối qua (9/7), qua công tác nắm tình hình, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke Linh Dương (số 82 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự). Thời điểm kiểm tra, quán đã đóng cửa và rất yên tĩnh. Lực lượng chức năng đã phải vô hiệu quá hệ thống camera giám sát sau đó gọi loa yêu cầu mở cửa để kiểm tra. Vào thời điểm kiểm tra, bên trong quán có khoảng 30 người đang tụ tập hát karaoke. Đáng chú ý, trong lúc lực lượng chức năng đang tiến hành lập biên bản, nhiều đối tượng đã phá “chuồng cọp” trèo sang mái nhà bên cạnh để trốn thoát. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận và yêu cầu các đối tượng này quay lại quán để làm việc. Sau khi lấy lời khai tại chỗ, hàng chục "dân chơi" đã được đưa về Công an phường Trung Tự (quận Đống Đa) để tiếp tục làm việc. Một người dân sống gần đây cho biết, quán karaoke này vẫn âm thầm hoạt động trong mùa dịch nhưng do cách âm tốt nên ít người phát hiện ra. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng.

Khoảng 22h tối qua (9/7), qua công tác nắm tình hình, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke Linh Dương (số 82 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự). Thời điểm kiểm tra, quán đã đóng cửa và rất yên tĩnh. Lực lượng chức năng đã phải vô hiệu quá hệ thống camera giám sát sau đó gọi loa yêu cầu mở cửa để kiểm tra. Vào thời điểm kiểm tra, bên trong quán có khoảng 30 người đang tụ tập hát karaoke. Đáng chú ý, trong lúc lực lượng chức năng đang tiến hành lập biên bản, nhiều đối tượng đã phá “chuồng cọp” trèo sang mái nhà bên cạnh để trốn thoát. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận và yêu cầu các đối tượng này quay lại quán để làm việc. Sau khi lấy lời khai tại chỗ, hàng chục "dân chơi" đã được đưa về Công an phường Trung Tự (quận Đống Đa) để tiếp tục làm việc. Một người dân sống gần đây cho biết, quán karaoke này vẫn âm thầm hoạt động trong mùa dịch nhưng do cách âm tốt nên ít người phát hiện ra. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng.