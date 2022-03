Con đường hoàn lương của trùm giang hồ từng khét tiếng Bửu “liều“

Nguyễn Ngọc Bửu (tức Bửu "liều" SN 1956, ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) sinh trưởng trong một gia đình nghèo đông con, Bửu không được ăn học đến nơi đến chốn, sớm phải bước vào đời mưu sinh. Là đứa trẻ thông minh, khéo léo và nhanh nhẹn nhưng Bửu phải mất thời gian dài vật vã để kiếm bát cơm sinh nhai qua ngày. Để rồi khi bước sang tuổi 20, Bửu đã có một vị thế vững chắc trong giới giang hồ Đà thành lúc bấy giờ. Bảng thành tích với các chiến tích “lừng lẫy” càng dày thêm khi Bửu lần lượt hạ gục các đàn anh khác để độc chiến địa bàn làm ăn màu mỡ ở khu vực chân đèo Hải Vân. Với bản tính gan lì, liều lĩnh, không ngại va chạm với bất kỳ tay anh chị nào khác Bửu được đám đàn em tôn sùng như một vị “tướng”, biệt danh Bửu “liều” cũng xuất hiện từ đó. (Ảnh minh hoạ) Tuy thế, chuyện trả giá, vào ra tù với Bửu như cơm bữa. Rồi đến lần vào tù cuối cùng năm 1980, bị kết án 10 năm tù vì tội cướp của, chém người gây thương tích, thì Bửu mới thấu hiểu sự khốn khổ của đời du đãng. Gần 10 năm ở trong tù, Bửu hiểu ra rằng chỉ có làm người lương thiện mới tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Từ đó, Bửu đã ra sức cải tạo, đạt nhiều thành tích ở trại để rồi được ra tù trước thời hạn. (Ảnh minh hoạ) Trở về địa phương, hòa nhập vào cuộc sống bình thường, nhờ vòng tay người thân, gia đình và xã hội khi được đề bạt làm đội trưởng đội cơ động địa phương, Bửu đã nhận thức được những sai lầm của mình trước kia và quyết làm lại cuộc đời từ “hố bùn”. Trút bỏ “tấm áo” giang hồ ngày nào, Bửu bắt đầu tu chí làm lại cuộc đời khi tuổi đã gần 40. Bửu chia sẻ, khi mới ra tù, vẫn được bà con và người thân đón nhận, cảm thấy hổ thẹn với lương tâm lắm nên quyết làm người tốt. (Ảnh minh hoạ) Những ngày đầu hòa nhập, Bửu gặp muôn vàn thử thách. Khi đó, dù đã giao nhiệm vụ nhưng Công an vẫn luôn theo dõi và cảnh giác Bửu vì sợ “máu anh hùng” lại nổi lên. “Nói thật, ban đầu anh Bửu mới vô anh em ở đây ai cũng có chút e ngại, dè chừng. Tuy nhiên, qua thời gian anh càng chứng tỏ mình là người đáng tin cậy, không còn dây dưa khoan nhượng với giới giang hồ, anh em giờ đã tin tưởng hoàn toàn”, một đồng chí công an chia sẻ. Những năm tháng khoác tấm áo cơ động, Bửu đã để lại nhiều ấn tượng tốt. Còn nhớ, những năm đầu thập niên 90, trên địa bàn luôn xảy ra tình trạng trộm cắp đường xe lửa gây nguy hiểm cho những chuyến tàu. Thấy trộm cắp hoành hành, hoạt động vào những đêm khuya, Bửu không ngại gian khổ, quyết tâm bắt bằng được bọn trộm. (Ảnh minh hoạ) Sau nhiều lần lần ăn nằm ở dề mai phục vào những đêm lạnh buốt đến tê người Bửu “liều” đã tóm gọn đối tượng đang thực hiện hành vi cùng tang vật bàn giao cho Công an xử lý. Với chiến công ấy, anh được các cấp trong ngành đường sắt, Công an từ trung ương đến địa phương biểu dương, khen thưởng tinh thần đấu tranh tố giác tố phạm. Chính nhờ xuất thân trong giang hồ nên Bửu hơn ai hết hiểu rõ những tính cách và đặc điểm tội phạm nên có những tội phạm đang bị lệnh truy nã toàn quốc ẩn nấp ở địa phương cũng được anh phát hiện và bắt gọn... (Ảnh minh hoạ) Đồng cảm hoàn cảnh, số phận của Bửu trên con đường thành tâm hoàn lương, chị Phạm Thị Thu Hà, người con gái gốc Huế đã đem lòng yêu thương anh trước sự phản đối về lai lịch của một kẻ đã từng vào tù ra tội như Bửu. Tuy nhiên, sức mạnh tình yêu là sợi dây kết nối trái tim, vượt biên giới đưa hai người đến với nhau. (Ảnh minh hoạ) Năm 1993, Bửu tổ chức đám cưới trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai cũng không ngờ rằng, Bửu cuối cùng cũng có bến đỗ cho mình. Hạnh phúc như vỡ òa với anh khi chị sinh được đứa con ngoan, học giỏi. Chị Phạm Thị Thu Hà bồi hồi nhớ lại: “Nghĩ lại ngày đó cũng gan thiệt. Nhưng yêu nhau mà ai biết được. Mà cũng không sai lầm khi đến với anh. Anh luôn yêu thương vợ con, biết lo gia đình”. >>> Xem thêm video: Đại ca giang hồ bị bắn chết khi vừa bước xuống ô tô. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

