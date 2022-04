Cô gái phóng hỏa khiến 6 người thương vong đối mặt nhiều tội danh

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về vụ việc cô gái Trần Thị Thanh Hải (SN 1999, quê Nam Định) dùng xăng đốt xe máy tại khu trọ ở phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, với những hành vi đã gây ra, cô gái này sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh. Hành vi của cô gái là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến nhiều khách thể mà pháp luật bảo vệ trong đó có tính mạng, sức khoẻ con người và quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân. Do đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ, mục đích của cô gái khi thực hiện hành vi, xác định thiệt hại về tài sản, tính mạng và sức khỏe các cá nhân bị ảnh hưởng làm cơ sở khởi tố vụ án hình sự. Với những hành vi đã gây ra, cô gái có dấu hiệu phạm nhiều tội danh, trong đó có tội hủy hoại tài sản, vô ý làm chết người hoặc giết người tùy thuộc vào mục đích và nhận thức của người phụ nữ này đối với sự việc. Với những chứng cứ khách quan thể hiện hành vi đốt xe máy tại tầng một của khu nhà trọ, mức độ nhận thức điều khiển hành vi của người thực hiện hành vi và hậu quả thiệt hại về tài sản đã gây ra, cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tùy mức độ thiệt hại tài sản mà cô gái này phải đối mặt với khung hình phạt khác nhau và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và thiệt hại khác đã gây ra. Vụ án này, thiệt hại không chỉ là tài sản mà còn thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của nhiều người. Trường hợp có căn cứ cho thấy người phụ nữ này nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người nhưng đã mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra. Biết là hành vi có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi hủy hoại tài sản dẫn đến hậu quả chết người, có thể xử lý hình sự về tội giết người theo điều 123 bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết từ hai người trở lên và vì động cơ đê hèn. Trường hợp người này không nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, không có mục đích giết người, sự việc thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ của người khác nằm ngoài ý thức chủ quan của người phụ nữ này thì sẽ bị xử lý hình sự về tội vô ý làm chết người. Theo quy định tại điều 128 bộ luật hình sự, trường hợp này sẽ đối diện với khung hình phạt cao nhất có thể tới 10 năm tù nếu hậu quả làm chết nhiều người. Trước đó, tối 31/1, do mâu thuẫn tình cảm, Hải đã gây ra một vụ hoả hoạn nghiêm trọng tại khu nhà trọ 5 tầng tại địa chỉ số 04, ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hậu quả của hành vi của Hải đã khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương do ngạt khói, 9 xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều xe máy khác bị hư hỏng. (Video ghi lại hành vi của Trần Thị Thanh Hải).

