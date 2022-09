Cô gái câm điếc bị sát hại trong đêm, và quá trình truy sát nhân

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 27/1/2022, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo phát hiện một thi thể ngay trong dãy trọ ở khu phố An Bình (An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Cơ quan điều tra xác định thi thể trên là nữ giới, đã tử vong ít nhất khoảng 48 giờ và đang ở giai đoạn phân hủy mạnh. (Ảnh minh họa) Hiện trường vụ án là căn nhà trọ rộng chừng vài chục mét, đồ đạc, tài sản bên trong hầu như vẫn nguyên vẹn, không có biểu hiện xáo trộn, xô đẩy. Theo thông tin chủ nhà trọ cung cấp, nạn nhân là chị Trần Thị L (SN 1976, ở huyện Hải Hậu, Nam Định). Trước đây một thời gian, chị L. về TP Hưng Yên, thuê căn phòng trọ số 1 ở dãy nhà trọ khu phố An Bình, chính là nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh minh họa) Khi khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Hưng Yên không phát hiện vết thương nào trên cơ thể nạn nhân. Điều này khiến nhiều người cho rằng, chị L. có thể đã chết vì bệnh lý. Mặc dù những dấu vết sinh học vô cùng mờ nhạt, chứng cứ hầu như chẳng thu thập được gì nhiều, nhưng bằng con mắt nghiệp vụ dày dặn, các điều tra viên nhận định đây là vụ án có dấu hiệu giết người. (Ảnh minh họa) Tại hiện trường, do trước khi Công an tiếp cận, một số người dân đã ra vào căn phòng này, chính vì thế, hầu hết các dấu tích đã bị mờ đi. Nạn nhân L. là một người câm, điếc bẩm sinh. Chị về TP Hưng Yên thuê nhà trọ và bán quán nước ở gần đó. Do câm, điếc nên chị L. không có nhiều bạn, cũng chẳng mấy khi "tâm sự" được với ai. Đây là một trong những khó khăn đặc biệt mà các trinh sát Công an Hưng Yên gặp phải khi tiến hành xác minh các thông tin liên quan tới nạn nhân. (Ảnh minh họa) Tuy vậy, một số nhân chứng kể rằng, hàng ngày chị L. khi đi bán nước rất thích đeo đồ trang sức bằng vàng, chưa kể chị này có sử dụng 1 chiếc điện thoại Iphone 6. Vào thời điểm công an khám nghiệm hiện trường, toàn bộ số tài sản này đã không còn nữa. Một điều đặc biệt khác là, chị L. tử vong bên trong, nhưng phòng trọ lại bị khóa từ bên ngoài. (Ảnh minh họa) Kết hợp với những chứng cứ khác, Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, đây là vụ án giết người nhằm cướp tài sản chứ không phải tử vong do bệnh lý. Khi tìm hiểu sâu về nạn nhân, cơ quan điều tra được biết dù sống một mình, ít quan hệ bạn bè nhưng chị L. lại có cuộc sống tình cảm khá phức tạp. Tất cả những mối quan hệ ấy ngay lập tức được xác minh. (Ảnh minh họa) Với quyết tâm làm sáng tỏ cái chết của người phụ nữ câm, điếc xấu số, Công an tỉnh Hưng Yên đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Một tổ trinh sát khi tiếp xúc với người dân xung quanh đã được cung cấp một thông tin rất giá trị. Đó là trước khi tử vong, chị L. thường đi chơi, ăn uống với một thanh niên lạ mặt. Khi hỏi kỹ về người thanh niên này thì không có nhân chứng nào mô tả được cụ thể. Dù rất "mù mờ", nhưng với các điều tra viên đây vẫn là một thông tin quý báu, nếu tìm ra được người thanh niên này, rất có thể vụ án sẽ "lộ nút thắt". (Ảnh minh họa) Trong khi việc tìm kiếm người thanh niên lạ mặt hay đi lại với nạn nhân trước khi vụ án xảy ra chưa có kết quả thì một sự trùng hợp lại xảy ra. Công an xác định, chị L. có 1 người bạn nam giới. Vào ngày chị L. được phát hiện tử vong, người bạn này đã có mặt tại nhà của chủ trọ để tư vấn bảo hiểm và hỏi về chị L. Cũng chính người này khi ngửi thấy mùi hôi đã cùng chủ nhà trọ phá cửa và phát hiện L. tử vong. (Ảnh minh họa) Các điều tra viên đặt nghi vấn, liệu cuộc "viếng thăm" chủ nhà nơi chị L. thuê trọ của người đàn ông kia có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Các trinh sát đã được tung đi khắp các địa bàn, rà dựng chân dung hàng trăm đối tượng tiền án, tiền sự, đối tượng ma túy, cướp giật với hi vọng lần được manh mối dù là nhỏ nhất. (Ảnh minh họa) Qua nắm thông tin, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trước khi chị L. tử vong vài ngày, có một nam thanh niên tới thuê trọ cạnh phòng nạn nhân. Do người này thuê có 2 ngày nên chủ nhà cũng chẳng biết bất cứ thông tin gì về nhân thân khách hàng. Cùng lúc này, Ban chuyên án được báo rằng, vào thời điểm trước khi vụ án xảy ra, có một nam thanh niên quê ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang) xuất hiện ở khu vực An Bình (An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Vào cuộc xác minh, chỉ ít giờ sau, chân dung đối tượng đã được Công an tỉnh Hưng Yên dựng lên. Đó là Vũ Văn Tuất (SN 1994, trú tại thôn Đầm Hồng, Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang). Tuất là đối tượng lang thang, không nghề nghiệp ổn định và từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngày 21/1/2022, Tuất về TP Hưng Yên và thuê phòng trọ kế sát nơi nạn nhân L. ở. Chính đối tượng này cũng được xác định đã đi cùng nạn nhân trước khi vụ án xảy ra. Khi tiếp cận gia đình đối tượng ở Chiêm Hóa, mọi người cho biết từ rất lâu Tuất không về nhà. Hiện tại đối tượng ở đâu, làm gì cũng không ai hay. (Ảnh minh họa) Sau khi chị L. bị sát hại, Tuất cũng đã biến mất khỏi TP Hưng Yên. Lúc này, Tuất trở thành nghi can chính trong vụ án. Tuất vốn là đối tượng lang thang nên có quan hệ xã hội rộng. Việc tìm ra nơi tên này lần trốn là điều khó khăn. Các trinh sát Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành rà soát các địa điểm ở Tuyên Quang quê Tuất, Hà Nam là nơi Tuất có họ hàng, nhưng không đem lại kết quả. (Ảnh minh họa) Không nản, Công an Hưng Yên tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm. Sau thời gian truy vết, phát hiện Tuất có thể đang lẩn trốn lại một khu trọ ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), các trinh sát tìm thấy chiếc xe máy mà Tuất hay sử dụng đang dựng trong sân một dãy nhà trọ. Linh tính đối tượng đang ở đây, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã bí mật áp sát, khi xác nhận kẻ ngồi trong nhà chính là Tuất thì đồng loạt ập vào bắt giữ. Tuất đã không kịp trở tay. (Ảnh minh họa) Tại cơ quan Công an, Tuất khai về TP Hưng Yên thuê trọ sát phòng chị L. Từ đây hai người quen biết nhau. Tuất có sang ở cùng chị L. Thời điểm này, Tuất vẫn chưa có việc làm lại đang bí tiền nên nảy sinh ý định phạm tội. Thấy chị L. đeo nhiều đồ trang sức, đêm đó lợi dụng lúc chị L. đang ngủ, Tuất từ phía sau dùng tay kẹp chặt vào cổ chị L. cho đến khi nạn nhân tắt thở. Biết chị L đã chết, Tuất lấy đi toàn bộ tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn. Số trang sức, được Tuất bán ở một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Để tránh sự truy lùng từ Công an, Tuất tìm về Gia Lâm (Hà Nội) "ẩn thân". Lòng tham và tâm địa độc ác đã khiến Tuất nhanh chóng quyết định sát hại một người phụ nữ tật nguyền. Rồi đây, Tuất sẽ phải trả cái giá thích đáng cho hành vi đầy thú tính ấy trước pháp luật. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

