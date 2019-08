Chùa Phúc Khánh nổi tiếng dâng sao giải hạn thế nào trong lễ Vu Lan?

Tối 14.8, rất đông người đã đến Tổ đình Phúc Khánh tham dự Đại lễ Vu Lan - Phả độ gia tiên nhằm cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên cũng như cầu phúc cho những người thân trong gia đình. Đại lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh chủ yếu là tụng kinh để cầu nguyện cho hương hồn những người đã khuất được siêu thoát, cầu cho Quốc thái dân an và nhắc nhở mọi người ghi nhớ công ơn cha mẹ. Để phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho Phật tử và nhân dân, năm nay chùa Phúc Khánh tổ chức đại lễ Vu Lan vào tối 13-14.7 âm lịch. So với mọi năm, lượng người đổ về chùa Phúc Khánh năm nay không đông bằng. Năm nay đã không còn tình trạng hàng nghìn người ngồi tràn lòng đường như trong dịp lễ cầu an đầu năm. Chắp tay niệm Phật, thành kính hướng về cõi tâm linh. Ngoài cổng và lòng đường còn lác đác người dân đứng cầu nguyện. Lực lượng an ninh có mặt từ rất sớm để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh cho người đi lễ. Kết thúc đại lễ mọi người cùng thả hoa đăng để cầu chúc sức khoẻ và bình an cho người thân trong gia đình. Hàng trăm chiếc đèn hoa đăng sáng rực một vùng hồ trong khuôn viên Tổ đình Phúc Khánh. Phật tử và người dân đứng nhận lộc sau buổi lễ.

