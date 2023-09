Chủ tịch Thanh Hóa và loạt lãnh đạo tỉnh bị kỷ luật xóa tư cách chức vụ

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020, phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng. Ông Xứng bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Trong tháng 7/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng ký Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 – 2016 và nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đinh Quốc Thái do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có thi hành kỷ luật đảng. Trước đó, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010 - 2013 đối với ông Nguyễn Văn Vịnh. Lý do, ông Vịnh đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật về Đảng. Ngoài ông Nguyễn Văn Vịnh, Thủ tướng cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 - 2015, phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2013 đối với ông Doãn Văn Hưởng. Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2019 đối với ông Nguyễn Thanh Dương. Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 - 2020 đối với ông Lê Ngọc Hưng. Tháng 10/2022, Thủ tướng cũng có quyết định xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Tháng 7/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2011 và nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Tiến Phương, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Hai, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lương Văn Hải, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Năm 2017, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật xóa tư cách nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005 – 2010 và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với ông Võ Kim Cự. >>> Mời độc giả xem thêm video Kỷ luật Phó Chủ tịch huyện Tịnh Biên ăn nhậu lúc giãn cách (Nguồn: THĐT):

