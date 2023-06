Chiêm ngưỡng cây cầu nối hai di sản thế giới

Cầu Cửa Đại bắc qua con sông Thu Bồn thơ mộng, nối liền xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An với xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Cầu Cửa Đại được chính thức khánh thành vào tháng 3/2016, thiết lập kỷ lục cây cầu cao nhất, dài nhất tỉnh Quảng Nam. Quy mô chiều dài toàn tuyến cầu Cửa Đại là 18,3 km, gồm: Phần cầu rộng 25,5 m, dài 1.481 m bắc qua hạ lưu sông Thu Bồn nối TP. Hội An với các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, TP. Tam Kỳ; phần đường dẫn hai đầu cầu có mặt cắt ngang 38 m, dài 16,8 km, điểm đầu nối đường ven biển Đà Nẵng- Hội An, điểm cuối là xã Bình Đào, huyện Thăng Bình. Công trình cầu Cửa Đại được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ với kiến trúc hiện đại, ấn tượng. Cây cầu có tổng cộng 23 nhịp và đang giữ kỷ lục về bề rộng nhịp đúc hẫng với khẩu độ 150m dài nhất Việt Nam hiện nay. Hai bên cầu được thiết kế với 2 lối đi bộ riêng biệt. Vì thế, người dân, du khách có thể thoải mái di chuyển, chạy bộ, hóng mát hay check- in trên cầu. Đây còn là nơi giao nhau của biển Cửa Đại và dòng sông Thu Bồn nên thơ. Cầu Cửa Đại nằm trên con đường huyết mạch nối liền phố cổ Hội An với Thánh địa Mỹ Sơn cũng như nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ven biển khác của tỉnh Quảng Nam. Từ cây cầu này bạn có thể phóng tầm nhìn ra xa, ngắm trọn vẹn cảnh yên bình nơi xứ Quảng, ngắm phố cổ Hội An, biển Cửa Đại, Cù Lao Chàm, đầu nguồn sông Thu Bồn,… hay rừng dừa Bảy Mẫu ngay dưới chân cầu. Cầu Cửa Đại được xem là cây cầu nối liền ước mơ của người dân xứ Quảng. Trước đây, để băng được qua sông Thu Bồn, người dân phải chòng chành trên những chuyến đò hoặc vòng hàng chục cây số trên quốc lộ 1. Cầu Cửa Đại có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần giúp cuộc sống người dân hai bên bờ sông Thu Bồn “thay da đổi thịt” từng ngày . Tuy nhiên, thời gian gần đây cầu Cửa Đại bỗng dưng được nhiều người đặt cho những cái tên như cầu "xóa nợ” hay cầu "tử thần”. Nguyên nhân là vì chỉ trong thời gian ngắn, tại cây cầu này liên tục xảy ra nhiều vụ nhảy cầu tự tử thương tâm. Cầu Cửa Đại là cây cầu du lịch, đang rất đẹp trong lòng bạn bè và du khách, hãy để nơi này mãi là niềm tự hào của người dân xứ Quảng. >>> Mời độc giả xem thêm video Xót xa bờ biển Hội An sạt lở, đe dọa “nuốt chứng” loạt resort:

Cầu Cửa Đại bắc qua con sông Thu Bồn thơ mộng, nối liền xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An với xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Cầu Cửa Đại được chính thức khánh thành vào tháng 3/2016, thiết lập kỷ lục cây cầu cao nhất, dài nhất tỉnh Quảng Nam. Quy mô chiều dài toàn tuyến cầu Cửa Đại là 18,3 km, gồm: Phần cầu rộng 25,5 m, dài 1.481 m bắc qua hạ lưu sông Thu Bồn nối TP. Hội An với các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, TP. Tam Kỳ; phần đường dẫn hai đầu cầu có mặt cắt ngang 38 m, dài 16,8 km, điểm đầu nối đường ven biển Đà Nẵng- Hội An, điểm cuối là xã Bình Đào, huyện Thăng Bình. Công trình cầu Cửa Đại được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ với kiến trúc hiện đại, ấn tượng. Cây cầu có tổng cộng 23 nhịp và đang giữ kỷ lục về bề rộng nhịp đúc hẫng với khẩu độ 150m dài nhất Việt Nam hiện nay. Hai bên cầu được thiết kế với 2 lối đi bộ riêng biệt. Vì thế, người dân, du khách có thể thoải mái di chuyển, chạy bộ, hóng mát hay check- in trên cầu. Đây còn là nơi giao nhau của biển Cửa Đại và dòng sông Thu Bồn nên thơ. Cầu Cửa Đại nằm trên con đường huyết mạch nối liền phố cổ Hội An với Thánh địa Mỹ Sơn cũng như nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ven biển khác của tỉnh Quảng Nam. Từ cây cầu này bạn có thể phóng tầm nhìn ra xa, ngắm trọn vẹn cảnh yên bình nơi xứ Quảng, ngắm phố cổ Hội An, biển Cửa Đại, Cù Lao Chàm, đầu nguồn sông Thu Bồn,… hay rừng dừa Bảy Mẫu ngay dưới chân cầu. Cầu Cửa Đại được xem là cây cầu nối liền ước mơ của người dân xứ Quảng. Trước đây, để băng được qua sông Thu Bồn, người dân phải chòng chành trên những chuyến đò hoặc vòng hàng chục cây số trên quốc lộ 1. Cầu Cửa Đại có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần giúp cuộc sống người dân hai bên bờ sông Thu Bồn “thay da đổi thịt” từng ngày . Tuy nhiên, thời gian gần đây cầu Cửa Đại bỗng dưng được nhiều người đặt cho những cái tên như cầu "xóa nợ” hay cầu "tử thần”. Nguyên nhân là vì chỉ trong thời gian ngắn, tại cây cầu này liên tục xảy ra nhiều vụ nhảy cầu tự tử thương tâm. Cầu Cửa Đại là cây cầu du lịch, đang rất đẹp trong lòng bạn bè và du khách, hãy để nơi này mãi là niềm tự hào của người dân xứ Quảng. >>> Mời độc giả xem thêm video Xót xa bờ biển Hội An sạt lở, đe dọa “nuốt chứng” loạt resort: