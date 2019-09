Chi tiết nơi an nghỉ của Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy

Lúc 9h sáng nay 24/9, lễ viếng đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy bắt đầu tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TPHCM).Ông Bảy nguyên là Phó tham mưu trưởng Quân chủng Không quân, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Lễ tang được tiến hành theo nghi thức quân đội. Sau lễ tang tại TP.HCM, linh cữu phi công Nguyễn Văn Bảy được đưa về quê nhà ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 12h ngày 26/9. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 12h ngày 27/9, an táng tại nghĩa trang gia đình thuộc xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: SGGP). Người thân và bạn bè đau xót trước sự ra đi của phi công huyền thoại (Ảnh: SGGP). Trước đó ngày 16/9, ông Nguyễn Văn Bảy đột ngột bị ngất khi đang làm vườn nhà ở Đồng Tháp do xuất huyết não. Phi công huyền thoại này sau đó được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Sau 3 ngày điều trị, tình hình sức khỏe bệnh nhân có cải thiện nhưng không thể can thiệp phẫu thuật (Ảnh: SGGP). Đến tối 22/9, Bệnh viện Quân y 175 cho biết Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy (SN 1936, trú huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã qua đời tại đơn vị Hồi sức tích cực vào khoảng 21h cùng ngày, hưởng thọ 84 tuổi (Ảnh: Zing). Ông Nguyễn Văn Thái (79 tuổi), người em thứ 9 của ông Nguyễn Văn Bảy thất thần trước sự ra đi của anh mình (Ảnh: Zing). Khu đất vườn nơi an nghỉ cuối cùng của ông Nguyễn Văn Bảy rộng khoảng 2.000 m2, ở ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Đây cũng là nơi an nghỉ của ông nội, bà nội, cha mẹ và những người thân của ông Bảy (Ảnh: Zing). Người phi công anh hùng sẽ an nghỉ dưới bóng khóm tre nơi vườn nhà (Ảnh: Zing). Mộ phần của cha, mẹ Anh hùng Nguyễn Văn Bảy nằm ngay sát nơi yên nghỉ của ông. Ông Bảy là một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp ACES - danh hiệu có từ Chiến tranh thế giới thứ hai dành cho những phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số từ năm trở lên. Ảnh: Mộ phần hai cụ thân sinh của ông Bảy (Nguồn: Zing). Trong hai năm 1966-1967, ông Nguyễn Văn Bảy đã lái chiếc MiG17 xuất kích 94 lần, 13 lần nổ súng và bắn rơi bảy máy bay Mỹ (gồm hai chiếc F-105 và năm chiếc F-4) trong kháng chiến chống Mỹ và được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam (Ảnh: Zing). Sau khi nghỉ hưu năm 1990, ông Bảy về quê nhà ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) trồng rau, nuôi cá, sống cuộc đời bình dị (Ảnh: Thanh Tùng).

Lúc 9h sáng nay 24/9, lễ viếng đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy bắt đầu tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TPHCM).Ông Bảy nguyên là Phó tham mưu trưởng Quân chủng Không quân, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Lễ tang được tiến hành theo nghi thức quân đội. Sau lễ tang tại TP.HCM, linh cữu phi công Nguyễn Văn Bảy được đưa về quê nhà ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 12h ngày 26/9. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 12h ngày 27/9, an táng tại nghĩa trang gia đình thuộc xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: SGGP). Người thân và bạn bè đau xót trước sự ra đi của phi công huyền thoại (Ảnh: SGGP). Trước đó ngày 16/9, ông Nguyễn Văn Bảy đột ngột bị ngất khi đang làm vườn nhà ở Đồng Tháp do xuất huyết não. Phi công huyền thoại này sau đó được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Sau 3 ngày điều trị, tình hình sức khỏe bệnh nhân có cải thiện nhưng không thể can thiệp phẫu thuật (Ảnh: SGGP). Đến tối 22/9, Bệnh viện Quân y 175 cho biết Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy (SN 1936, trú huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã qua đời tại đơn vị Hồi sức tích cực vào khoảng 21h cùng ngày, hưởng thọ 84 tuổi (Ảnh: Zing). Ông Nguyễn Văn Thái (79 tuổi), người em thứ 9 của ông Nguyễn Văn Bảy thất thần trước sự ra đi của anh mình (Ảnh: Zing). Khu đất vườn nơi an nghỉ cuối cùng của ông Nguyễn Văn Bảy rộng khoảng 2.000 m2, ở ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung (Đồng Tháp). Đây cũng là nơi an nghỉ của ông nội, bà nội, cha mẹ và những người thân của ông Bảy (Ảnh: Zing). Người phi công anh hùng sẽ an nghỉ dưới bóng khóm tre nơi vườn nhà (Ảnh: Zing). Mộ phần của cha, mẹ Anh hùng Nguyễn Văn Bảy nằm ngay sát nơi yên nghỉ của ông. Ông Bảy là một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp ACES - danh hiệu có từ Chiến tranh thế giới thứ hai dành cho những phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số từ năm trở lên. Ảnh: Mộ phần hai cụ thân sinh của ông Bảy (Nguồn: Zing). Trong hai năm 1966-1967, ông Nguyễn Văn Bảy đã lái chiếc MiG17 xuất kích 94 lần, 13 lần nổ súng và bắn rơi bảy máy bay Mỹ (gồm hai chiếc F-105 và năm chiếc F-4) trong kháng chiến chống Mỹ và được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam (Ảnh: Zing). Sau khi nghỉ hưu năm 1990, ông Bảy về quê nhà ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) trồng rau, nuôi cá, sống cuộc đời bình dị (Ảnh: Thanh Tùng).