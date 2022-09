Cháy quán Bi-a Club ở Bắc Ninh, cột khói bốc cao hàng trăm mét

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h15 ngày 8/9, tại quán Bi-a Club Cool Lounge (số 74, đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh). Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an phường Kinh Bắc, Công an TP Bắc Ninh, lực lượng dân quân tự vệ đến hiện trường khẩn trương chữa cháy, phân luồng giao thông. Đồng thời, Điện lực TP Bắc Ninh ngắt điện toàn khu vực phường Kinh Bắc để tránh sự cố chập điện, phục vụ công tác chữa cháy. Vật liệu cháy chủ yếu là bàn ghế, xốp mút nên lửa bén nhanh, khói dày đặc khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhanh chóng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế. Theo cơ quan công an, quán Bi-a Club Cool Lounge, nơi xảy ra hỏa hoạn đã dừng hoạt động cách đây 2 tháng. Bước đầu xác định thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong quán không có người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Cháy lớn tại khu công nghiệp Phú Thị. Nguồn: ĐTHĐT.

