Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đối với thượng tá Trần Văn Phúc - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an. Thượng tá Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Thượng tá Trần Văn Phúc giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình sau khi người tiền nhiệm là đại tá Nguyễn Thanh Trường được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, thượng tá Trần Văn Phúc cảm ơn sự tin tưởng, ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình. Nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự đối với cá nhân, đồng thời cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề, thượng tá Trần Văn Phúc nguyện sẽ nỗ lực, tiếp tục học hỏi cầu thị, tận tâm, tận lực, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm sức của mình, chung sức đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh... Người tiền nhiệm của thượng tá Trần Văn Phúc là đại tá Nguyễn Nguyễn Thanh Trường. Trước đó, ngày 28/9, ông Trường nhận quyết định điều động từ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình sang đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Video: Công an Thái Bình điều tra vụ thiếu nữ bị tra tấn, lột đồ, quay clip

