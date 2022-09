Chân dung tân Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày 5/9, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH). Bộ Công an cũng công bố quyết định điều động đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Tân Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, đại tá Nguyễn Quốc Hùng sinh năm 1969, quê quán ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Đại tá Hùng từng là cán bộ, rồi Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Công an TP Hải Phòng. Từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2015, ông Hùng được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2020, ông Hùng làm Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Từ tháng 7/2020, ông Hùng là Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho đến khi nhận nhiệm vụ mới là Tân Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

