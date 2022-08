Chân dung 5 nữ Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan. Ngày 15/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quyết định 594 thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm 15 thành viên do bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ngày 7/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Vĩnh Phúc họp phiên thứ nhất cho ý kiến cụ thể quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ, dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, sinh năm 1966; quê quán ở thành phố Vĩnh Yên. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bà Lan từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy. Ngày 27/6, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo có 15 thành viên, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Bà Lê Thị Thủy sinh năm 1964, quê Nghệ An. Bà Lê Thị Thủy là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam bà từng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, rồi Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân. Ngày 14/6, Tỉnh ủy Quảng Ngãi có quyết định số 614-QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi gồm 15 thành viên, trong đó bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, sinh năm 1974, quê quán: Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Bà là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân từng đảm nhận các chức vụ như Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi; Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà. Ngày 6/7, Tỉnh ủy Ninh Bình công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh gồm 15 thành viên. Trưởng Ban Chỉ đạo là bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970, quê Ninh Bình; bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Bà Hà từng giữ chức các chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tháng 4/2020, bà nhận quyết định của Bộ Chính trị về công tác tại Ninh Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020, sau đó bà tái đắc cử chức vụ này ở nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải. Ngày 28/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên do bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng ban. Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê quán: Hà Nội. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, bà Hải từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội; Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục); Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Trưởng Ban Dân nguyện. Theo Quy định số 67 -QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư về tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo là Bí thư Tỉnh ủy, thành ủy. Đến nay nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh để cụ thể hóa chỉ đạo của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa XIII. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan. Ngày 15/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quyết định 594 thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm 15 thành viên do bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ngày 7/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Vĩnh Phúc họp phiên thứ nhất cho ý kiến cụ thể quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ, dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, sinh năm 1966; quê quán ở thành phố Vĩnh Yên. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bà Lan từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy. Ngày 27/6, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo có 15 thành viên, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Bà Lê Thị Thủy sinh năm 1964, quê Nghệ An. Bà Lê Thị Thủy là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam bà từng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, rồi Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân. Ngày 14/6, Tỉnh ủy Quảng Ngãi có quyết định số 614-QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi gồm 15 thành viên, trong đó bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, sinh năm 1974, quê quán: Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Bà là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân từng đảm nhận các chức vụ như Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi; Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà. Ngày 6/7, Tỉnh ủy Ninh Bình công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh gồm 15 thành viên. Trưởng Ban Chỉ đạo là bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970, quê Ninh Bình; bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Bà Hà từng giữ chức các chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tháng 4/2020, bà nhận quyết định của Bộ Chính trị về công tác tại Ninh Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020, sau đó bà tái đắc cử chức vụ này ở nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải. Ngày 28/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên do bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng ban. Bà Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970, quê quán: Hà Nội. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, bà Hải từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội; Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục); Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Trưởng Ban Dân nguyện. Theo Quy định số 67 -QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư về tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo là Bí thư Tỉnh ủy, thành ủy. Đến nay nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh để cụ thể hóa chỉ đạo của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa XIII. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24