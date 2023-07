Chấm dứt thí điểm, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn đã làm được gì?

Ngày 11/7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 101/NQ-CP về việc chấm dứt thí điểm Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) sau 3 năm thành lập. Theo nội dung Nghị quyết, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 11/7. Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, trong 3 năm hoạt động thí điểm của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, công tác thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc hơn so với trước đó. Cụ thể, đã thu hút thêm được hơn 37.826 tỉ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách, gấp 1,5 lần so với số vốn đăng ký trong giai đoạn trước đây cộng lại. Việc triển khai công tác lập quy hoạch được quan tâm, có hiệu quả; đã tổ chức triển khai lập 12 đồ án quy hoạch phân khu quan trọng. Trong đó đã có 9 đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt; 3 đồ án quy hoạch phân khu đã phê duyệt nhiệm vụ và đang tổ chức lập, trình duyệt; đã lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết làm cơ sở thu hút các dự án đầu tư mới. Tuy nhiên, quá trình hoạt động cũng bộc lộ những khó khăn, hạn chế. Trong đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn chưa được phân cấp, ủy quyền mạnh mang tính chất "thí điểm" nên chức năng, nhiệm vụ thực hiện tương tự như các Ban Quản lý Khu kinh tế khác. Bên cạnh đó, Khu kinh tế Vân Đồn nằm trên địa bàn giáp biên giới, có nhiều diện tích rừng, diện tích biển đảo nhưng lại chưa có chính sách ưu đãi đặc thù, nổi trội để tạo động lực thu hút đầu tư; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dịch vụ chưa đầy đủ dẫn đến chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển theo chiều sâu, chưa thu hút được nhà đầu tư có tiềm lực vào triển khai các dự án động lực. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, được thành lập từ ngày 21/4/2020 với thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, căn cứ vào Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn và Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 21/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Đến nay đã hết thời gian thí điểm, đồng thời thực hiện Thông báo kết luận số 16-TB/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về nội dung "tạm dừng thực hiện thí điểm một số mô hình trong thời gian qua" và triển khai mô hình Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ. Trước khi thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn thì địa bàn Huyện Vân Đồn vẫn do Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh quản lý. >>> Mời độc giả xem thêm video 11.100 tỷ đồng xây dựng đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (Nguồn: Nhân Dân):

Ngày 11/7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 101/NQ-CP về việc chấm dứt thí điểm Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) sau 3 năm thành lập. Theo nội dung Nghị quyết, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 11/7. Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, trong 3 năm hoạt động thí điểm của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, công tác thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc hơn so với trước đó. Cụ thể, đã thu hút thêm được hơn 37.826 tỉ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách, gấp 1,5 lần so với số vốn đăng ký trong giai đoạn trước đây cộng lại. Việc triển khai công tác lập quy hoạch được quan tâm, có hiệu quả; đã tổ chức triển khai lập 12 đồ án quy hoạch phân khu quan trọng. Trong đó đã có 9 đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt; 3 đồ án quy hoạch phân khu đã phê duyệt nhiệm vụ và đang tổ chức lập, trình duyệt; đã lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết làm cơ sở thu hút các dự án đầu tư mới. Tuy nhiên, quá trình hoạt động cũng bộc lộ những khó khăn, hạn chế. Trong đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn chưa được phân cấp, ủy quyền mạnh mang tính chất "thí điểm" nên chức năng, nhiệm vụ thực hiện tương tự như các Ban Quản lý Khu kinh tế khác. Bên cạnh đó, Khu kinh tế Vân Đồn nằm trên địa bàn giáp biên giới, có nhiều diện tích rừng, diện tích biển đảo nhưng lại chưa có chính sách ưu đãi đặc thù, nổi trội để tạo động lực thu hút đầu tư; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dịch vụ chưa đầy đủ dẫn đến chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển theo chiều sâu, chưa thu hút được nhà đầu tư có tiềm lực vào triển khai các dự án động lực. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, được thành lập từ ngày 21/4/2020 với thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, căn cứ vào Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn và Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 21/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Đến nay đã hết thời gian thí điểm, đồng thời thực hiện Thông báo kết luận số 16-TB/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về nội dung "tạm dừng thực hiện thí điểm một số mô hình trong thời gian qua" và triển khai mô hình Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ. Trước khi thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn thì địa bàn Huyện Vân Đồn vẫn do Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh quản lý. >>> Mời độc giả xem thêm video 11.100 tỷ đồng xây dựng đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (Nguồn: Nhân Dân):